Ergo-Unfallstatistik: Dies sind die Sportarten mit den meisten Schadenfällen

30.8.2024 – Freizeitsportler ziehen sich am häufigsten Verletzungen beim Fußballspielen zu. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der Ergo. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Skisport und das Fahrradfahren.

WERBUNG

Ob beim Kicken und Radeln, beim Schlittschuhlaufen und Reiten – in der Freizeit ist das Unfallrisiko hoch. Darauf weist die Ergo Group AG ihn.

Der Versicherer wertet jedes Jahr die bei ihm eingehenden Schadenmeldungen aus, die aus sportlichen Aktivitäten resultieren. In die Statistik für das Jahr 2023 gingen 6.614 Sportunfälle ein.

Fußball mit dem höchsten Unfallrisiko für Freizeitsportler

Die Top Ten führt der Fußball mit 2.241 Unfällen an. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil an allen Sportunfällen zwar um 0,4 Prozentpunkte gesunken, liegt mit 33,9 Prozent allerdings nach wie vor mit großem Abstand an der Spitze.

Rang zwei belegen Ski- und Rodelbobunfälle. Insgesamt 1.045 solcher Unglücke wurden gezählt. Dies entspricht einem Anteil von 15,8 Prozent. Im Vergleich zu 2022 legten damit Verletzungen auf der Piste um 0,8 Prozent zu.

Fahrradfahren auf Platz drei der Unfallrisiken

An Position drei folgt mit 651 Unfällen das Fahrradfahren. Der Anteil an allen Sportunfällen verringerte sich um 1,9 Prozentpunkte und beträgt nun 9,8 Prozent.

Zu den Sportarten mit den höchsten Unfallquoten unter den Ergo-Kunden gehören außerdem der Reitsport (255 Unfälle), Handball (213 Unfälle), Volleyball (151 Unfälle) und Basketball (96 Unfälle). Ebenso der Wassersport inklusive Wasserball (83 Unfälle), Tennis (78 Unfälle) und Schlittschuhlaufen (63 Unfälle).

Top Ten Sportunfälle 2023 (Bild: Ergo)

Auch im Zehnjahresvergleich liegt das Kicken vorn

Im Zehnjahresvergleich ist der Anteil von Unfällen beim Kicken um 1,5 Prozentpunkte gestiegen. Auch hier rangiert der Fußball mit 32,4 Prozent ganz vorne. Der Skisport legte um 0,7 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent zu. Das Fahrradfahren verlor gut einen Prozentpunkt und macht 10,9 Prozent aus.

Der Reitsport kommt auf einen Anteil von 4,1 Prozent, Handball auf 3,3 Prozent und Volleyball auf 2,7 Prozent. Im Zehnjahresvergleich ist die Leichtathletik noch vertreten (1,9 Prozent), ebenso das Inlineskaten (1,5 Prozent). Dazwischen reiht sich Basketball (1,8 Prozent) ein. Tennis liegt im Zehnjahrestrend auf dem zehnten Platz (1,4 Prozent).