Erboste Anwohner erzwingen Einschreiten gegen Parksünder

10.6.2024 – Anwohner können bei einer erheblichen Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Gehwegbenutzung einen Anspruch gegen die Straßenverkehrsbehörde auf ein Einschreiten gegen verbotswidriges Gehwegparken haben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 6. Juni 2024 entschieden (3 C 5.23).

WERBUNG

Der Entscheidung ging ein jahrelanger Streit von Hauseigentümern mit der Stadt Bremen voraus. Sie hatten sich gegenüber der zuständigen Behörde darüber beklagt, dass vor ihren Anwesen regelmäßig Kraftfahrzeuge verbotswidrig mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig geparkt wurden. Die Nutzungsmöglichkeit des Gehwegs sei dadurch erheblich eingeschränkt.

Behörde will nicht einschreiten

Anstatt gegen die Parksünder vorzugehen, verschloss die Behörde vor der in der Stadt weit verbreiteten Unsitte die Augen. Das Aufstellen von Verkehrszeichen sei nicht erforderlich. Denn das Gehwegparken sei gemäß § 12 StVO sowieso verboten.

Die Hauseigentümer zogen daher vor das Bremer Verwaltungsgericht. Das entschied, dass die Behörde zu einem sofortigen Eingreifen verpflichtet sei.

Unterschiedliche Rechtsauffassungen

Diese Entscheidung wurde vom Bremer Oberverwaltungsgericht ein Jahr später mit der Einschränkung bestätigt, dass der Behörde ein Spielraum zuzubilligen und sie nicht dazu verpflichtet sei, unmittelbar einzuschreiten.

Sie könne vielmehr zunächst den Problemdruck in den am stärksten durch die Gehwegparker belasteten Quartieren ermitteln um anschließend ein Konzept für ein stadtweites Vorgehen zu entwickeln und umzusetzen.

Dem schloss sich das in letzter Instanz mit dem Fall befassten Bundesverwaltungsgericht im Grundsatz an. Nach Ansicht des Revisionsgerichts schützt das Verbot des Gehwegparkens nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch Anwohner, die in der Nutzung eines an ihr Grundstück grenzenden Gehwegs erheblich beeinträchtigt werden. Diese Voraussetzung sei in dem entschiedenen Fall erfüllt.

Konzept für ein stadtweites Vorgehen entwickeln

Es sei allerdings nicht zu beanstanden, dass die beklagte Behörde zunächst die am stärksten belasteten Quartiere ermittele und Straßen mit besonders geringer Restgehwegbreite priorisiere. Anschließend müsse sie jedoch ein Konzept für ein stadtweites Vorgehen entwickeln und umsetzen.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die drittschützende Wirkung des Gehwegparkverbots nur auf Bürgersteige erstrecke, „die auf der eigenen Straßenseite der Kläger“ verliefen. Das umfasse in der Regel nur Straßenabschnitte bis zur Einmündung in die nächste (Quer-) Straße.