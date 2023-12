Elementarschutz: Branche rechnet mit staatlicher Regelung

4.12.2023 – Versicherungsmakler, Versicherer und Rückversicherer sind mit der Durchdringung beim Elementarschutz in der Wohngebäudeversicherung sehr unzufrieden. Noch liegt sie lediglich bei rund 50 Prozent. Nur wer sehr intensiv berät, kann in seiner Kundschaft eine hohe Elementarschadenquote erzielen. Im Massengeschäft gelingt das nicht. Welche Folgen das hat, diskutierten Experten auf einem Kamingespräch beim Versicherungsmakler Degenia.

Noch gibt es keine Probleme mit der Versicherbarkeit von Unwetterschäden in Deutschland. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende der E+S Rückversicherung, Dr. Michael Pickel, am Donnerstag auf dem Kamingespräch der Degenia Versicherungsdienst AG. Die Rückversicherer sind stark in den Schutz von Elementarschäden eingebunden. Über den Markt schätzt Pickel, dass rund 75 Prozent der Deckungen rückversichert sind.

Michael Pickel (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Laut dem Manager wird aber das Risiko von Überschwemmungen, vor allem durch Starkregen, in Deutschland noch immer unterschätzt. Kritisch sieht er auch die Infrastruktur. „Viele Deiche sind möglicherweise nicht sicher genug“, so Pickel. Es wird nach seiner Meinung viel zu wenig in die Prävention von Hochwasserschäden investiert.

Starkregen hat Kumulpotential

Nach Einschätzung von Kai Waldmann, Vorstand „Privat“ bei der Alte Leipziger Versicherung AG, wird 2023 entgegen der Prognose des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) wieder ein teures Elementarschadenjahr. Die zweite Jahreshälfte sei durch viele lokale Schäden gekennzeichnet. Derzeit entwickelt der Versicherer mit einem Dienstleister ein geophysikalisches Modell, dass „Super-Starkregen-Zellen“ identifizieren soll.

Kai Waldmann (Bild: Schmidt-Kasparek)

„In bestimmten Senken kann es zu hohen Kumulschäden kommen“, so der Kompositexperte. Waldmann: „Wir müssen frühzeitig prüfen, ob die Naturgefahren uns nicht überfordern, und sollten auch alternative Finanzierungen aufbauen.“ So war sich die Expertenrunde darin einig, dass Kapazitäten über den Kapitalmarkt hergestellt werden könnten.

Die schwache Durchdringung mit Elementarschadenschutz bei den Erstversicherern von rund 50 Prozent ist für den Pickel unverständlich. Diese Meinung wurde in der Diskussion von allen Experten geteilt. So betonte Waldmann, dass die Deutschen lieber ihr Fahrzeug vollkaskoversichern würden, während die 500.000-Euro-Immobilie ohne Elementarschutz bleibt. Dabei liegt der Aufpreis für den Extra-Schutz im Schnitt lediglich bei 160 Euro pro Jahr.

Hohe Durchdringung möglich

Das eine hohe Durchdringung möglich ist, bestätigte der Versicherungsmakler Timo Weinländer. „Ich habe lediglich drei Kunden, die nach aufklärender Beratung keinen Elementarschutz möchten.“ Der Assekuradeur Domcura AG kommt laut Vorstand Horst-Ulrich Stolzenberg derzeit ebenfalls schon auf eine sehr hohe Durchdringungsquote beim Elementarschutz von rund 83 Prozent.

Horst-Ulrich Stolzenberg (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ein Grund für die geringe Durchdringung im Markt sind nach Einschätzung der Diskutanten auch die professionellen Vergleichsanbieter. Sie würden um Versicherer buhlen, die am Vergleich teilnehmen. Daher gebe es einen scharfen Wettbewerb unter den Vergleichern.

Das führe dazu, dass in der Regel immer günstige Produkte auf den vordersten Rängen gezeigt werden. „Das macht eine Voreinstellung der Wohngebäudeversicherung mit Elementarschutz nicht möglich“, sagte Stolzenberg.

Banken sind wenig hilfreich bei Elementarschaden-Schutz

Wenig hilfreich sind derzeit auch Banken. Sie verlangen bei der Immobilienfinanzierung in der Regel keinen Elementarschutz von den Käufern.

Das bestätigte Andreas Haber, Teamleiter Geschäfts- und Gewerbekundeberater bei der Volksbank Kaiserslautern. Zwar werde Elementarschutz regelmäßig empfohlen, doch der Kredit würde bei ausreichender Bonität auch bewilligt, wenn nur Brandschutz versichert wird.

Am Rande der Veranstaltung merkte Haber auch an, dass aufgrund eines geringen Umschlags von Immobilien durch Erben und Kauf eine Durchdringung mit Elementarschutz über die Kreditfinanzierung sehr lange dauern könnte.

Opt-Out wird nicht umgesetzt

„Wir plädieren nicht für eine Pflichtversicherung, sondern favorisieren ein Opt-out-Modell“, sagte Ortwin Spies, der Geschäftsführer der Degenia-Mutter Deutsche Makler Union GmbH (DMU) ist. Deutlich wurde jedoch in der Diskussion, dass zwar viele Versicherer auf dem Papier bereits ein Opt-out-Modell für den Elementarschutz anbieten, dies aber in der Praxis meist vom Vertrieb noch nicht umgesetzt wird.

Erwin Spies (Bild: Schmidt-Kasparek)

Daher rechnen die Experten damit, dass es in naher Zukunft doch eine staatliche Lösung für diese Zusatzdeckung geben werde. Dabei könnte die „französische Lösung“ einen starken Einfluss haben. „Elementarschutz ist in jeder Sachversicherung in Frankreich automatisch drin“, erläuterte Jakob Thevis, stellvertretender Vorstand beim Zentrum für europäischen Verbraucherschutz e.V.

Damit zahlten Besitzer, Vermieter und Mieter solidarisch für den Schutz. 98 Prozent aller Gebäude wären so gegen Elementarschäden versichert.

In Frankreich kostet der Elementarschutz durchschnittlich 26 Euro im Jahr

Die Bedingungen sind staatlich festgelegt und Risikogebiete – wie in Deutschland die Zürs-Zonen – gibt es nicht. Der Anteil der Elementarprämie am gesamten Sachversicherungsschutz liegt bei zwölf Prozent. Thevis: „Daher zahlt man derzeit im Schnitt 26 Euro für den Elementarschutz. Natürlich zahlen daher Hausbesitzer und Vermieter mehr als Mieter.“

Die französische Elementarschadenlösung wird von einem privaten Rückversicherer und dem Staat getragen. Die Verbraucherschützer haben zum Modell eine Studie erstellt. Die hohe Elementarschadenquote hilft dabei, dass nach Schäden der Staat nicht zusätzlich einspringen muss.

Die Kunden, die gar keine Gebäudeversicherung abgeschlossen haben, bekommen dann keine Entschädigung. Thevis: „Denn für die zwei Prozent der Verweigerer muss man als Politiker nicht mit Gummistiefel kommen und den Betroffenen helfen, das Haus wieder aufzubauen.“

Kein bürokratisches Monster schaffen

Bei einer Versicherungspflicht in Deutschland rechnet Pickel mit einer Verdopplung des Naturschadendeckungsvolumen auf 100 Milliarden Euro. Daher plädiert er dafür, wie bei Extremus „den Staat mit ins Boot“ zu nehmen.

Alle Experten rechnen mit einer baldigen staatlichen Lösung. Sie sollte, so die Hoffnung, „kein bürokratisches Monster“ werden.

Die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung schien im letzten Jahr zum Greifen nahe. Die Ministerpräsidenten der Länder plädierten dafür aus (3.6.2022).

Justizminister Dr. Marco Buschmann (FDP) verhinderte jedoch einen Beschluss (9.12.2022). Nachfolgend sprach sich auch der Bundesrat für das Vorhaben aus (31.3.2023) Das Bundesministerium der Justiz hat aber bislang keinen Gesetzentwurf vorgelegt.