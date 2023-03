Elementarschäden: Kretschmann und Wüst starten neue Initiative

10.3.2023 – Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden eine Initiative in den Bundesrat einbringen, um eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden durchzusetzen. Möglicherweise ist dies nicht mehr erforderlich. Denn die Elementarschadendeckung ist zunehmend ein Bestandteil in den Angeboten für neue Wohngebäude-Versicherungen. Dies zeigt das neue VersicherungsJournal Extrablatt.

Das Ringen um eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden geht in die nächste Runde. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen unternehmen gemeinsam einen neuen Vorstoß.

„Wir müssen bei diesem wichtigen Thema endlich vorankommen“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag gegenüber den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Es sei schon zu viel Zeit verloren gegangen, Unwetter warteten nicht auf die Politik – und sie machten auch nicht vor Ländergrenzen halt, mahnte der Politiker.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte am gleichen Tag gegenüber dem Handelsblatt: „Es gibt dringenden Handlungsbedarf.“ Es dürfe nicht sein, dass das Thema nur unmittelbar nach einer Katastrophe auf der Agenda stehe und danach vergessen werde.

Kluger Schachzug

Die beiden Länderchefs werden eine Initiative in den Bundesrat einbringen, heißt es in den Berichten. Ein kluger Schachzug, nachdem Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Ende vergangenen Jahres in letzter Sekunde die von den Länderchefs geforderte Einführung einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden verhindert hatte (VersicherungsJournal 9.12.2022).

Der Bundesrat hat ein Initiativrecht, also das Recht, Gesetzesentwürfe vorzulegen. Diese werden über die Bundesregierung an den Bundestag weitergeleitet, der dann meist in drei Lesungen die Entwürfe behandelt. Die dritte Lesung ist der Schlussabstimmung vorbehalten.

Beschlussfassung ohne Gegenstimme

Zum Hintergrund: Die Länderchefs hatten sich in Folge der Hochwasserkatastrophe 2021 (Archiv) für eine Wiedereinführung einer Pflichtversicherung für alle Wohngebäudebesitzer ausgesprochen. Federführend war Kretschmann, der besonders vom sächsischen Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer (CDU), unterstützt worden war.

Der Beschluss war auf der Ministerpräsidenten-Konferenz im vergangenen Juni ohne Gegenstimme zustande gekommen. Der Bund war aufgefordert worden, bis zum nächsten Treffen einen Vorschlag für eine Regelung zu erarbeiten (3.6.2022).

Der Entscheidung vorausgegangen war ein Beschluss der Justizminister der Länder. Diese hatten sich dahingehend geäußert, dass sie die Einführung einer Pflicht für private Wohngebäudeeigentümer zur Versicherung gegen Elementarschäden innerhalb eines vom Gesetzgeber auszugestaltenden Korridors für verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen erachten.

Buschmann sorgte für „Verwunderung“

Die Pläne der Länderchefs machte jedoch Buschmann zunichte – obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Vorhaben befürwortet hatte. „Der Justizminister hat dem heute eine Absage erteilt und damit – wenn ich das sagen darf – Verwunderung ausgelöst“, hatte Wüst sichtlich genervt auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die große Runde im vergangenen Dezember berichtet (9.12.2022).

Verständnis dafür zeigte unter anderem Grünen-Politiker Lukas Benner (12.12.2022). In einer Online-Veranstaltung seiner Partei sagte er 24 Stunden nach dem Eklat, der Bund habe mit 30 Milliarden Sondervermögen für die Geschädigten reagiert. Man müsse sich einmal vor Augen führen, was diese Summe im Haushalt bedeute.

GDV will Gesamtkonzept

Mit Blick auf die Bundesratsinitiative untermauerte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag dieser Woche nochmals die Position seines Verbandes.

„Prävention und Klimafolgenanpassung sind der Dreh- und Angelpunkt, damit Schäden durch Naturkatastrophen und damit Versicherungsprämien finanziell nicht aus dem Ruder laufen“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Die Versicherungswirtschaft setze sich daher für ein Gesamtkonzept aus Prävention, Klimafolgenanpassung und Versicherung ein.

Der GDV fürchtet, dass die Politik das Problem allein auf die Assekuranz abwälzt. „Eine singuläre Pflichtversicherung löst das Problem nicht, im Gegenteil, sie verhindert keinen einzigen Schaden“, hatte Asmussen im Dezember kurz vor Buschmanns Coup gegenüber der Presse betont (9.12.2022).

Paket enthält Naturgefahrenausweis

Der Verband hat bereits im Herbst 2021 ein „Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung“ (PDF, 79 KB) (1.11.2021) vorgelegt, das unter anderem eine Opting-out-Klausel enthält. Bestehende Gebäudeversicherungen sollen demnach von einem Stichtag an automatisch auf Elementarschutz umstellen, sofern Kunden nicht widersprechen. Neuverträge gebe es nur noch mit Schutz gegen Naturgefahren, heißt es darin.

Teil des Pakets sind zudem verbindliche Schutzmaßnahmen wie Bauverbote in gefährdeten Gebieten, die Pflicht zu überschwemmungs-resilienten Baustoffen und eine Klima-Gefährdungsbeurteilung bei Baugenehmigungen. Ebenso ein Naturgefahrenausweis (14.10.2022), der die Schadenanfälligkeit von Gebäuden aufzeigen soll.

Extrablatt informiert über Neuentwicklungen

Möglicherweise ist eine Bundesratsinitiative nicht mehr erforderlich. Viel mehr sind jetzt Versicherungsnehmer und Versicherungsvertrieb gefragt. Denn die Elementarschadendeckung ist zunehmend ein Bestandteil in den Angeboten für neue Wohngebäude-Versicherungen.

Dies zeigt eine Umfrage der Redaktion des VersicherungsJournal Extrablatts unter 20 ausgewählten Gesellschaften.

Das Extrablatt ist – im Inlandsbezug – kostenfrei. Wer es bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Premium-Abonnementen des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.