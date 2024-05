Elementarschadenversicherung: Prämien würden durch Pflichtlösung nicht sinken

8.5.2024 – Viel wichtiger als eine Versicherungspflicht ist für die Deutsche Aktuarvereinigung ein Dreiklang aus risikogerechter Kalkulation, Prävention und Kumulschutz. Dann könnten die Beiträge um bis zur Hälfte sinken.

Schon seit Jahren wird eine Pflichtversicherung gegen die erweiterten Elementargefahren für Gebäude diskutiert. Dabei steht das Überschwemmungsrisiko im Mittelpunkt (VersicherungsJournal Archiv).

Überschwemmungen im Ahrtal 2021 (Bild: Provinzial)

Dazu hat sich am Dienstag die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) zu Wort gemeldet. Deren Vorsitzender Dr. Maximilian Happacher warnte vor zu großen Erwartungen.

Wichtiger als die Frage nach der Pflicht sei, ob solche Schäden zukünftig noch versicherbar bleiben. Dafür brauche es einen Dreiklang an Maßnahmen, bestehend aus risikogerechter Kalkulation, Prävention und Kumulschutz.

Risikogerechte Prämien verhindern Fehlanreize

Max Happacher (Bild: DAV)

Eine risikogerechte Kalkulation der Beiträge sei Grundvoraussetzung, um adäquat, fair und verursachergerecht zu agieren. „Andernfalls würden alle bestraft, die ein geringeres Risiko aufweisen“, gibt Happacher zu bedenken.

Und das Risiko würde im Versichertenkollektiv unausgewogen verteilt, „weil natürlich Menschen, die sonst deutlich mehr für ihre Versicherung zu zahlen hätten, eher animiert würden, einen Vertrag abzuschließen, während andere abgeschreckt sind. Das treibt letztlich die Prämien in die Höhe.“

Zudem würden massive Fehlanreize geschaffen, wenn beispielsweise Prävention aus eigener Tasche bezahlt werden müsse, durch fehlende Prävention zu erwartende höhere Schäden hingegen auf die Prämien des ganzen Kollektivs umgelegt würden.

Ernsthafte Prävention kann die Prämien signifikant absenken

Als Hauptanliegen nannte der Versicherungsmathematiker „die verstärkte Präventionsarbeit auf kommunaler, landes-, bundes- und internationaler Ebene. Ernsthafte Prävention kann die Prämien für private Gebäude signifikant absenken – teilweise bis auf die Hälfte. Für gewerbliche und industrielle Risiken an exponierten Flusslagen können sogar noch höhere Einsparungen erzielt werden.“

Bei der Prävention sehen die Aktuare auch den Staat gefragt. Das betreffe zum Beispiel den Deichbau und eine strengere Regulierung der Ausweisung von Bauland.

Weil Elementarschäden in der Regel großflächig beziehungsweise kumuliert auftreten würden, seien Rückversicherer wichtig. Sie könnten regionale Risiken sehr effizient ausgleichen. Ein staatlicher Rückversicherer sei zwar auch denkbar, aber angesichts der besseren Spezialisierung und Ausrichtung der privaten Rückversicherwirtschaft eher eine Backup-Lösung zweiter Wahl.

Prämien würden durch Pflichtlösung nicht sinken

Dass eine Pflichtversicherung zu geringeren Prämien führe, weil dann die Zunahme der Versichertenzahl das Gesamtkollektiv entlaste, erwarten die Aktuare nicht. Dieser Mechanismus greife im Falle von Elementarschadenversicherungen nicht in dem Maße, wie mancher es sich erhoffe.

„Denn bei Hochwasser sind eben in der Regel alle Häuser in einer Region, die eine bestimmte Gefahrenklasse aufweisen, gleichermaßen gefährdet.“ Wenn an einem Flussufer jedes Haus überflutet würde, mache es für die Einzelprämie keinen Unterschied, ob alle Häuser, jedes zweite oder jedes dritte davon versichert ist. Das Verhältnis von betroffenen und nicht betroffenen Häusern bleibe vergleichbar.

Mit dieser Begründung resümierte Happacher: „Eine Elementarschadenpflicht würde deshalb sehr wahrscheinlich nicht zu niedrigeren Prämien führen.“