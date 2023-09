„Elektro Magnetische Wellen Terroristen“ kein Grund für Entzug der Fahrerlaubnis

11.9.2023

Merkwürdige Fahrweise und ein Aluhut an Bord – der Polizei war ein Mann so suspekt, dass die Verkehrsbehörde ihm im Nachgang der Kontrolle die Fahrerlaubnis entzog. Das wollte der Mann nicht auf sich sitzen lassen und zog vor das Verwaltungsgericht Gießen. Dort bekam er am 24. August 2023 (6 K 2554/22.GI) Recht und durfte seinen Führerschein behalten.

Hintergrund der Geschichte: Einer Polizeistreife im Landkreis Marburg-Biedenkopf fiel im Herbst 2021 ein verwirrt wirkender Mann in seinem Auto auf. Als die Polizei ihn ansprach, berichtete er von „Elektro Magnetische Wellen Terroristen“. Zu seinem Schutz führte er eine Weste mit Blei im Auto mit sich. Ebenso fand die Polizei eine mit Alufolie umwickelte Bleischale.

Der Mann gab an, die Schale bei Kopfschmerzen zu tragen. Weil den Beamten die Aussagen des Mannes wirr erschienen, beobachteten sie dessen Fahrt nach Hause. Der Autofahrer fuhr dabei ungewöhnlich langsam und überfuhr mehrmals den Mittelstreifen. Daraufhin forderte die zuständige Behörde ein fachärztliches Gutachten, welches der Mann ihr schuldig blieb.

Grund genug für den Entzug der Fahrerlaubnis, meinte die Behörde. Das sah das Verwaltungsgericht Gießen aber anders, als der Mann dagegen Klage erhob. Ein „Schuss ins Blaue“ aufgrund eines „Verdachts-Verdachts“ sei unzulässig. Der Mann dürfe seine Fahrerlaubnis behalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.