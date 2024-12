Eine mögliche EU-Lösung für Naturkatastrophenrisiken

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die EU-Versicherungsaufsicht hat zahlreiche Versicherer in den „Stresstest 2024“ geschickt, nun liegen die Ergebnisse vor. Aus Deutschland waren sieben Unternehmen beteiligt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Schon seit längerem hat die Aufsicht das Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Marktsegment auf dem Schirm. Nun liegt die angekündigte Methodik vor, mit der Referenzwerte bestimmt werden sollen. (Bild: Eiopa) mehr ...

Im EU-Binnenmarkt soll das Kaufen über die Grenzen hinweg so einfach wie im Inland sein. Doch ein akuter Notfall beweist das Gegenteil. Eine Stellungnahme der europäischen Versicherungsaufsicht benennt entscheidende Problemzonen, die den Kunden zum Verhängnis werden können. (Bild: Eiopa) mehr ...

Drei EU-Aufsichtsbehörden plädieren für Änderungen an den geltenden Offenlegungsregeln in puncto Nachhaltigkeit. In dem Papier ist unter anderem von neuen Produktkategorien und Indikatoren die Rede. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...