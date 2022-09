Ein Jahr Ampel: Neustart der Altersvorsorge in weiter Ferne?

26.9.2022 – Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der GRV, grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge, Selbstständige im Pflichtsystem – die angekündigten Vorhaben der Ampelregierung liegen ein Jahr nach der Bundestagwahl nach wie vor auf Eis. Einzige Ausnahme ist das Sozialpartnermodell, das die Chemiebranche selbst in Angriff genommen hat.

„Wir halten die Rente stabil und entwickeln die Rente fort“, versprach im vergangenen Jahr der damals noch designierte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (VersicherungsJournal 25.11.2021).

Ein Jahr nach der Bundestagwahl fällt die Bilanz seiner Regierung in punkto Altersvorsorge bislang mager aus – bezogen auf alle drei Säulen der Altersabsicherung.

Koalitionsvertrag sieht Kapitalstock schon in 2022 vor

Olaf Scholz (Bild: Dominik Butzmann)

In dem Papier mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ (PDF, ein MB) versprechen die Ampelparteien mit Blick auf die gesetzliche Rentenversicherung (GRV), das Mindestrentenniveau von 48 Prozent dauerhaft zu sichern.

Der Beitragssatz werde in dieser Legislaturperiode nicht über 20 Prozent steigen. Es werde keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben, heißt es dort.

Zur langfristigen Stabilisierung sei der Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung geplant. „Dazu werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von zehn Milliarden Euro zuführen“, so die Koalitionäre im vergangenen Herbst.

Lindner will bis Jahresende Vorschlag vorlegen

Christian Lindner (Archivbild: Brüss)

FDP-Politiker und Finanzminister Christian Lindner will nun den Start in die Aktienrente auf den parlamentarischen Weg bringen – noch in diesem Jahr, wie er in der vergangenen Woche auf dem Versicherungstag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (23.9.2022) sagte.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Reform“, hatte auch kürzlich sein Parlamentarischer Staatssekretär und Parteikollege Florian Toncar in einem Interview mit Fondsprofessionell.de betont. Dies sei allerdings „ein sehr komplexes Unterfangen“. Bis zum Jahresende möchte man trotzdem einen Vorschlag vorlegen.

Im Bundeshaushalt sei die Anschubfinanzierung nicht zu finden, weil es noch kein Gesetz zur Aktienrente gebe, mithin auch keinen Empfänger für die zehn Milliarden Euro. Es stehe noch nicht fest, welche Einrichtung den geplanten dauerhaften Fonds verwalten soll.

„Es kommt darauf an, das Projekt sehr gut vorzubereiten. Das ist viel wichtiger als die Frage, ob die erste Überweisung nun am 31. Dezember 2022 getätigt wird oder etwas später", so Toncar.

Chemiebranche nimmt Sozialpartnermodell in Angriff

Auch die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge soll laut Koalitionsvereinbarung reformiert werden. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) möchte man unter anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren Renditen stärken, wurde im Vertragswerk zur Regierungsbildung angekündigt.

Zusätzlich müsse das mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz bereits in der vorletzten Legislaturperiode auf den Weg gebrachte Sozialpartnermodell (24.11.2017) nun umgesetzt werden, wurde postuliert.

Dem haben sich nun die Tarifparteien des Industriezweigs Chemie angenommen. Der Startschuss soll noch in diesem Jahr fallen. Mit Vorbereitung und Durchführung ist die zu den R+V Versicherungen gehörende Chemie Pensionsfonds AG betraut (22.9.2022). Inwieweit die Bundesregierung in die Vereinbarung involviert war, ist nicht bekannt.

Grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge

„Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge grundlegend reformieren“, lautete eine weitere Ankündigung im Vertragswerk der Ampel. Man werde dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen.

Auf den Prüfstand komme auch die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als die Riester-Rente. Für laufende Riester-Verträge gelte ein Bestandschutz. Der Sparerpauschbetrag soll auf 1.000 Euro erhöht werden.

Neuer Schwung durch Papier des Wissenschaftlichen Beirats?

In die Sache ist kürzlich durch eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) Bewegung gekommen. In einem Papier schreibt er: „Es gibt gute Gründe, das gegenwärtige System der freiwilligen Riester-Rente zu reformieren und in Richtung eines verpflichtenden Beitrags zu einem kapitalgedeckten System zu entwickeln“ (26.8.2022).

Anja Schulz

(Bild: Felix Quittenbaum)

Das Echo auf die Ausführungen fiel allerdings durchwachsen aus. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) beispielsweise begrüßte erneut den Bestandsschutz, sah jedoch keine konkreten Vorschläge, wie die Riester-Rente einer Reform unterzogen werden könne.

Die rentenpolitischen Sprecher der Grünen und der SPD wollten sich auf Nachfrage des VersicherungsJournals zum Papier nicht oder nur bedingt äußern. Anja Schulz, Berichterstatterin der FDP, wurde nicht konkret, sagte aber, eine Absenkung der Beitragsgarantien bei langlaufenden Sparplänen sei sinnvoll, da sie Flexibilität und Spielraum für Anlagemöglichkeiten biete.

Selbstständige künftig im Pflichtsystem?

Im Koalitionsvertrag war im vergangenen Herbst außerdem festgelegt worden, dass für alle neuen Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahlfreiheit eingeführt wird.

„Selbstständige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-Outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen“, heißt es dort.

Zumindest positive Signale in Richtung Versicherungswirtschaft sendete der Finanzminister auf dem GDV-Versicherungstag vergangene Woche. Die angedachte Vorsorgepflicht für Selbstständige sei nicht gleichbedeutend mit einem Beitritt zur GRV, betonte er (23.9.2022).