DSFI kürt die besten Lebensversicherer

25.10.2022 – In einer aktuellen Untersuchung beleuchtet DFSI Ratings die Qualität von 34 Marktteilnehmern. Bei den Serviceversicherern erzielte nur die WWK die Höchstnote „exzellent“. Knapp an der Bestbewertung vorbei schrammten die Allianz und die Ego Vorsorge. Bei den Direktversicherern liegen die Hannoversche und die Europa mit „sehr gut“ an der Spitze.

Die DFSI Ratings GmbH hat die „Unternehmensqualität der deutschen Lebensversicherer 2022/2023“ bewertet und die Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht. Für die aktuelle Ratingauflage untersuchten die Analysten 36 (Vorjahr: 34) nach eigenen Angaben „marktrelevante“ Gesellschaften. Darunter waren 33 (31) Serviceversicherer und unverändert drei Direktanbieter.

Die Akteure decken rund drei Viertel des Marktes ab, heißt es weiter. Untersucht wurden Marktteilnehmer „mit einer Mindest-Deckungsrückstellung von 750 Millionen Euro“, wird als Auswahlkriterium genannt.

Zahlreiche Veränderungen bei den Testkandidaten

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 22.10.2021) wurden die DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG, der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. und der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. erneut wieder in die Riege der Testkandidaten aufgenommen. Diese drei Akteure waren auch im Vorvorjahr untersucht worden (23.10.2020)

Nicht mehr zu den Testkandidaten gehört die PV Lebensversicherung AG. Nicht berücksichtigt wurde neben den öffentlichen Versicherern mit der Generali Deutschland Lebensversicherung AG auch die Nummer drei im Markt nach Prämienaufkommen (16.8.2022).

So wurde bewertet

In die Gesamtbewertung flossen mit jeweils 40 Prozent Gewichtung die Segmente Substanzkraft und Produktqualität ein. Der Service wurde mit 20 Prozent gewichtet. Dabei wird Letzteres „indirekt aus Kennzahlen wie den Früh- und Spät-Stornoquoten, der Beschwerdestatistik der Bafin sowie den Ergebnissen hauseigener und fremder Servicestudien ermittelt“, wird mitgeteilt.

Zur Messung der Produktqualität greifen die Analysten auf eigene Studien zur Qualität unterschiedlicher Leben-Produkte aus den vergangenen zwölf Monaten zurück.

Die Substanzkraft setzt sich aus den Kennzahlen Gewinndeklaration für 2022 (20 Prozent Gewichtung), Nettorendite (30 Prozent) und Substanzkraftquote (50 Prozent) zusammen.

Um Letztere zu ermitteln, addiert man laut DFSI „zum doppelten Eigenkapital, die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung (freie RfB) sowie ein Drittel der Bewertungsreserven und teilt diese Summe durch die Deckungsrückstellung (eingezahlte und verzinste Kundengelder)“.

Weitere Angaben zur Methodik

Für die einzelnen Bewertungsparameter wurden Punkte vergeben, die zu Teilnoten und diese schließlich zur Gesamtnote aggregiert wurden. In einem letzten Schritt wurden die Punktzahlen in eine sechsstufige Bewertungsskala von „exzellent“ bis „mangelhaft“ überführt.

Datenbasis der Studie sind neben der Beschwerdestatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) und den DFSI-Produktratings die Jahresabschlüsse der Anbieter. Weitere Details zur Bewertungsmethodik und die Ergebnislisten für die einzelnen Teilbereiche sowie die Gesamtwertung können auf dieser DFSI-Internetseite nachgelesen werden.

Sieger und Verlierer im Ranking

Die Bestnote „exzellent“ erreichte im aktuellen Gesamtranking erneut nur der Serviceversicherer WWK Lebensversicherung a.G. (mit 1,0). Dahinter folgen zwölf (2021: zehn) „sehr gute“ Akteure. Zu diesem Dutzend gehören

Aus der Gruppe der „sehr guten“ in die der „guten“ Anbieter abgerutscht sind die Hansemerkur Lebensversicherung AG (1,8 nach 1,4 im Vorjahr) und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (1,7 nach 1,5 im Jahr zuvor).

15 weitere Testkandidaten gehören zu den „guten“ Lebensversicherern. Mit „befriedigend“ schnitten die Debeka und die beiden DEVK Lebensversicherer ab.

Direktversicherer: Europa vor Hannoverscher

Von den drei bewerteten Direktversicherern erzielten die Europa Lebensversicherung AG mit 1,1 und die Hannoversche Lebensversicherung AG mit 1,2 jeweils ein „sehr gut“. Beide hatten im Vorjahr mit 1,4 abgeschnitten.

Die Cosmos Lebensversicherungs-AG verbesserte sich von einer „befriedigenden“ 2,7 auf eine „gute 2,4. Schlechtere Note als „befriedigend“ wurden weder bei den Service- noch bei den Direktversicherern vergeben.