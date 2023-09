Doppelt versichert bringt nichts − viele Regelungslücken im Cyberschutz

1.9.2023 – Auf einer Fachtagung in Köln zeigte sich, dass beim Cyberschutz längst noch nicht alles geregelt ist. Problematisch sind etwa Regelungslücken wie die Mehrfachversicherung des Cyberrisikos oder aufgrund der Kriegsklausel. Die Schadenentwicklung zeigt weiterhin stark nach oben, besonders KMU sind betroffen.

Bei der Fachkreistagung „Cyberversicherung“ der Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte e.V. am Donnerstag in Köln ging es um verschiedene Aspekte dieser Deckung.

Sparten wie die Elektronik-, Vertrauensschaden-, Betriebsunterbrechungs- oder auch die Rechtschutzversicherung (Abwehrkosten) ersetzen zwar keine Cyberpolice, decken aber im Schadenfall unter Umständen Teilkosten. Für den Versicherungsnehmer besteht damit die Frage, welchen Versicherer er in Anspruch nimmt – und für den Cyberversicherer nach der Möglichkeit des Regresses.

Mehrfachversicherung des Cyberrisikos

Eine Mehrfachversicherung des Cyberrisikos birgt die Gefahr, dass der Versicherte im Schadenfall leer ausgeht. Warum das so ist, berichtete Professor Dr. Michael Fortmann, LL.M., (Technische Hochschule Köln (TH Köln)) bei der Fachkreis-Tagung anhand der Ausgestaltung von Vorleistungs- und Subsidiaritätsklauseln

Enthalten die Bedingungen beider Versicherer nicht nur eine einfache, sondern jeweils eine qualifizierte Subsidiaritätsklausel, könne sich jeder der Leistung dadurch entziehen, dass er auf den anderen verweise.

Problematische Kriegsklausel

Auf eine andere Regelungslücke wies Professor Dr. Dirk-Carsten Günther von der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der TH Köln hin: die Kriegsklausel. In vielen Bedingungswerken würde dieser Ausschluss nicht ausreichend definiert. Der Ausschluss von „Krieg“ werde mit „Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen“ begrifflich bestimmt.

Bisherige Cyberangriffe erfüllen die Bedingungen eines „Stand-alone-Cyberkriegs“ seiner Meinung nach nicht. Seiner Einschätzung ist ein Reichsgerichtsurteil von 1917 heranzuziehen, wonach eine adäquate Kausalität zwischen dem Ereignis und dem Schaden bestehen muss.

Als „Beimischung“ zu einem realen Krieg könnten Cyberangriffe aber auch unter die Kriegsklausel fallen. Dies setze unter anderem Kumulschäden voraus.

Cyberschäden „wahnsinnig“ gestiegen

Cyberschäden nehmen laut der Markel Insurance SE weiter zu. „Wahnsinnig angestiegen“ seien in den letzten Monaten virtuelle Erpressungsversuche (Ransomware as a Service) bei Kleinst- und Kleinunternehmen, sagte Daniel Blazquez, Head of Technology Lines bei Markel. Man sehe hier Schadenfälle bis in siebenstelliger Höhe.

Nach Aussage von Blazquez besteht zumindest für kleine und mittelgroße Unternehmen kein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Versicherungsschutz und der Wahrscheinlichkeit, Opfer eines digitalen Erpressungsversuchs zu werden.

Gezielte Attacken beträfen eher größere Industrieunternehmen, bei denen möglicherweise auch der Versicherungsschutz bekannt gegeben worden sei. Das Risiko, Opfer von Ransomware zu werden, sei auch für Privatpersonen hoch.

Deutsche Firmen bei Hackern attraktiv

Bei mittleren Unternehmen beobachte man, „zur Zeit sehr oft“ Versuche von Payment Diversion Fraud. Aufgrund ihrer hohen Cashflows seien deutsche Firmen bei Hackern attraktiv.

Bei diesen Attacken schaltet sich der Hacker in die Kommunikation zwischen Unternehmen und Lieferant ein und leitet Zahlungsströmen um. Unter Umständen sei dies durch die Vertrauensschaden-Versicherung gedeckt.