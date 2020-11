DIHK-Herbstumfrage: Stimmung der Versicherer hellt sich auf

2.11.2020 – Die Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammern dokumentiert eine gegenüber dem Sommer optimistischere Einschätzung der Versicherungswirtschaft. Das gilt für die aktuelle Lage und die Geschäftsaussichten. Das Vor-Corona-Niveau wurde aber nicht wieder erreicht. Die Bereitschaft zu Neueinstellungen wächst.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) hat seine traditionelle Herbstumfrage unter diesmal rund 29.000 Unternehmen vorgelegt. Die belegt, dass sich die Wirtschaft von dem Corona-Schock im Frühsommer erholt hat, aber die Vorjahreswerte klar verpasst.

Die dem VersicherungsJournal vorliegenden Detailergebnisse für die Versicherungswirtschaft zeigen, dass die Branche die Schockwelle aus dem Frühjahr überwunden hat.

Versicherer beziffern ihre aktuelle Lage überwiegend positiv

Bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage haben die Versicherer wieder Tritt gefasst. 40 Prozent beurteilen ihre Situation als besser und nur vier Prozent als schlechter. Der Saldo verbesserte sich auf 36 von noch minus acht Punkte.

Über alle Branchen betrachtet betrug das Minus noch einen Punkt nach minus 26 im Frühsommer und noch plus 30 Punkte im Herbst 2019 (VersicherungsJournal 31.10.2019).

In der Lagebeurteilung zeigen sich die Lebensversicherer als besonders stark. Der Saldo von 42 Punkten korrigierte nicht nur den Wert vom Frühsommer (minus sechs Punkte) sondern übertraf auch das Vorjahresergebnis (plus 39). Auch bei den Schaden- und Unfallversicherern drehte sich die Lagebeurteilung auf plus 34 Punkte von minus elf im Frühsommer. Das Vorjahresergebnis wurde aber verfehlt (47 Punkte)

Die Lebensversicherer sind optimistischer als die Branche insgesamt

Jeder fünfte der an der Umfrage beteiligten Versicherer erwartet in den nächsten sechs Monaten eine Belebung der Geschäfte, 16 Prozent glauben an eine negative Entwicklung. Der Saldo von vier Punkten vergleicht sich mit minus 58 Punkte im Frühsommer.

Nach den Daten des DIHK sind die Lebensversicherer noch optimistischer (plus zwölf nach minus elf Punkten).

Bei den Schaden- und Unfallversicherern hat sich die Erwartungshaltung völlig gedreht. 21 Prozent waren jetzt positiv gestimmt und nur zwölf Prozent glauben an eine negative Entwicklung. Der Saldo von plus neun Punkten vergleicht sich mit minus 65 im Frühsommer. Im Herbst 2019 – ohne jede Corona-Anzeichen – hatte der positive Saldo aber noch bei 30 Punkten gelegen.

Deutlich höhere Beschäftigungs-Absichten der Versicherer

Über rund drei Viertel der Versicherer will ihre Beschäftigtenzahl konstant halten. Allerdings gaben 22 Prozent an, neues Personal zu suchen und nur vier Prozent denken an Personalabbau. Der positive Saldo von 18 Punkten übertrifft die Ergebnisse vom Frühsommer (minus vier) und dem Vorjahr (minus eins) deutlich.

Besonders auffällig ist der Personalbedarf bei den Schaden- und Unfallversicherern. Hier gaben 30 Prozent der an der Umfrage beteiligten Unternehmen an, das Personal aufstocken zu wollen; nur drei Prozent denken an Personalabbau. Der Saldo von 27 Punkten löscht nicht nur den Wert vom Frühsommer (minus 15 Punkte), sondern übertrifft sogar das Vorjahresergebnis (plus acht Punkte) deutlich.

Im Fachkräftemangel sehen die Versicherer schon länger eines der drei größten Risiken für ihre Geschäftsentwicklung.