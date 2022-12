Diese Wohngebäudeversicherer schrieben 2021 tiefrote Zahlen

8.12.2022 – 36 der 50 größten Anbieter erzielten im vergangenen Jahr in der verbundenen Wohngebäudeversicherung eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der jüngst erschienene „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig. Auf den höchsten Wert von über 200 Prozent kam die Provinzial. Auffällig ist, dass die Marktteilnehmer mit hohen Combined Ratios mehrheitlich überdurchschnittlich hohe Betriebskosten- wie auch Schadenquoten aufweisen. Letzteres ist vor allem den immensen Schäden durch das Sturmtief „Bernd“ geschuldet.

2021 sind die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer versicherungstechnisch tief in der Verlustzone gelandet. Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) betrug im vergangenen Jahr nach Verbandsangaben 139,2 (2020: 94,4) Prozent.

Höher lag der Wert in diesem Jahrtausend nur einmal, und zwar in dem von der „Jahrhundertflut an der Elbe“ gekennzeichneten Jahr 2002. In den Folgejahren bis 2015 hatte die Branche durchgängig rote Zahlen geschrieben. Nur viermal im Betrachtungszeitraum erreichten die Wohngebäudeversicherer die Gewinnzone.

„Bernd“ und die Folgen für die Branche

Der immense Anstieg um etwa 45 Prozentpunkte ist vor allem auf die massiv angestiegenen Schäden durch erweiterte Elementarschäden zurückzuführen. Infolge des Sturmtiefs „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) fielen die Leistungen der Anbieter allein für diese Gefahr mit über 4,3 Milliarden Euro mehr als 27 Mal so hoch aus wie im Jahr zuvor.

Auch die Ausgaben für Leitungswasserschäden stiegen weiter an. Zusammen mit weiter auf hohem Niveau liegenden Kosten für Schäden durch die Gefahren Feuer, Sturm und Hagel führte dies zu Rekordausgaben von über 10,6 (2020: 5,8) Milliarden Euro (26.9.2022). Zum Vergleich: Die Beitragseinnahmen erhöhten sich „nur“ um 5,7 Prozent auf 9,34 Milliarden Euro.

Fast drei von vier Wohngebäudeversicherern im roten Bereich

Nur 14 der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter nahmen mehr ein als sie ausgaben (8.12.2022). Für die verbleibenden 36 Marktteilnehmer stand im vergangenen Jahr eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent zu Buche.

Dies ist dem jüngst veröffentlichten „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ zu entnehmen. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGV), die auf rund 95 Prozent Marktanteil kommen.

Zum Vergleich: Im Jahr zuvor landeten nur acht Anbieter versicherungstechnisch in der Verlustzone (17.12.2021). In den Jahren davor traf dies auf 15 (11.11.2020), 28 (5.11.2019) beziehungsweise 22 Gesellschaften (30.10.2018) zu.

Provinzial mit der höchsten Quote

Der höchste Wert von 201 Prozent wird für die aus der Verschmelzung von Westfälischer Provinzial Versicherung AG und Provinzial Rheinland Versicherung AG entstandene Provinzial Versicherung AG (13.12.2021) aufgeführt.

Laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,2 MB) hat sich bei moderat gestiegenen Bruttoeinnahmen (plus fünf Prozent auf 814 Millionen Euro) der Bruttoschadenaufwand von 515 Millionen auf 1.448 Millionen Euro fast verdreifacht.

Das Unternehmen sah sich „durch die starke Betroffenheit ihres Geschäftsgebiets besonders belastet. Die verheerende Schadenentwicklung hatte ein versicherungs-technisches Bruttoergebnis von minus 841,4 (77,4) Millionen Euro zur Folge. Die Rückversicherung entlastete das Bruttoergebnis um 330,6 (minus 51,1) Millionen Euro.

Die Schwankungsrückstellung, die für ebensolche unvorhergesehenen Schwankungen im Schadengeschehen gebildet wird, federte den Verlust durch die gebotene Vollauflösung in Höhe von 160,7 (minus 7,8) Millionen Euro zusätzlich ab“, heißt es im Geschäftsbericht. Der versicherungstechnische Nettoverlust wird mit 350 Millionen Euro beziffert nach 18,4 Millionen Gewinn im Jahr 2020.

BA die Bayerische Allgemeine mit Combined Ratio von knapp 188 Prozent

Die zweithöchste kombinierte Schaden-Kosten-Quote stand für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG mit fast 188 Prozent zu Buche. 2020 lag der Wert bei 106,6 Prozent, das entsprach marktweit der höchsten Quote (17.12.2021).

Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle fielen mit knapp 47,3 Millionen Euro mehr als zweieinhalb Mal so hoch aus wie im Jahr zuvor. Dies sieht das Unternehmen im Jahresbericht 2021 (PDF, 16,7 MB) begründet „durch die verheerende Flutkatastrophe im Sommer in Teilen Deutschlands“, was auch das eigene Ergebnis belastet habe.

Die Prämieneinnahmen wuchsen mit über einem Fünftel zwar vergleichsweise stark, aber eben deutlich schwächer als die Ausgaben.

Weitere Anbieter mit hohen Quoten

Deutlich markt-überdurchschnittliche Quoten werden auch für Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (169,7 Prozent) und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (167,5 Prozent) ausgewiesen.

Zwischen fast 164 und knapp 159 Prozent liegen die Akteure DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, Adler Versicherung AG, Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und R+V Allgemeine Versicherung AG.

Sehr hohe Schadenquoten

Ein Blick auf die Schadenquoten (Schadenaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) der vorgenannten Unternehmen zeigt bei allen von ihnen deutlich über dem Durchschnitt der 50 aufgelisteten Akteure (99,4 Prozent) liegende Werte.

Die Adler schaffte es mit 124,3 Prozent immerhin auf Rang 39. Schlusslicht ist auch hier die Provinzial mit fast 179 Prozent. Bei allen Anbietern mit Ausnahme der Signal Iduna (plus 85 Prozent) hat sich die Quote mindestens verdoppelt.

Sehr hohe Betriebskostenquoten

Bei einem Blick auf Betriebskostenquoten (Betriebsaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) fällt auf, dass diese zum Großteil überdurchschnittlich hohe Werte aufweisen. Ausnahmen sind die Provinzial (mit 22,5 Prozent an neunter Stelle) und die R+V (mit 27 Prozent auf Position 16). Letztere unterbot den Durchschnittswert von 27,8 Prozent allerdings nur knapp.

Andererseits steht für die Bayerische mit 41,1 Prozent der höchste Wert zu Buche. Die Adler landete mit 36 Prozent auf Platz 47, die Barmenia mit 35,9 Prozent an 44. Stelle.

Bei allen aufgezählten Unternehmen erhöhte sich die Quote zumindest leicht – mit Ausnahme der Barmenia (minus etwa 1,5 Prozentpunkte auf 35,9 Prozent). Bei den Wuppertalern wuchsen die Betriebsaufwendungen laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 460 KB) mit gut zehn Prozent (auf knapp 11,93 Millionen Euro) nicht so stark an wie die Einnahmen (plus 13,7 Prozent auf 35,25 Millionen Euro).

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.