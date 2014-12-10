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Diese Wohngebäudeversicherer gewannen die meisten Kunden hinzu

19.3.2026 (€) – Während der Vertragsbestand zwischen 2019 und 2024 branchenweit leicht zurückging, konnten 28 der 50 größten Anbieter zulegen. Dabei wuchsen die Provinzial (nach absoluten Zahlen) und die Rhion (prozentual) am stärksten. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

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Gebäudeversicherung · Geschäftsbericht · Marktanteil · Strategie
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