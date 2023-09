Diese Versicherer weisen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus

27.9.2023 – Für eine Studie von Servicevalue und dem SZ Institut haben Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis von über 860 Unternehmen bewertet. Bei den Direktversicherern ging die Huk24 als Sieger vom Platz; bei den Versicherern schnitten ADAC, Arag und Generali am besten ab.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ Institut, eine Marke der SZ Institut Süddeutsche Zeitung Media GmbH, untersucht, welche Unternehmen Verbrauchern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Für das Ranking sammelten die Marktforscher Verbraucherurteile zu 863 Unternehmen aus 61 Branchen ein. „Es werden keine Kundenadressen der bewerteten Unternehmen eingeholt oder genutzt. Die Befragung erfolgt eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Anbieter“, erklärt Servicevalue in den Studienunterlagen.

Methodik und Bewertung

Die Auswertung beruht auf folgender Fragestellung: „Wie bewerten Sie die angebotenen Leistungen und/oder Produkte folgender Unternehmen in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis?“ Voraussetzung ist, dass die Befragten in den vergangenen 24 Monaten als Interessent oder Kunde Erfahrungen mit dem jeweiligen Unternehmen machen konnten.

Die Antwortskala reicht dabei von 1 (= „ausgezeichnet“) über 2 (= „sehr gut“), 3 (= „gut“) und 4 (= „mittelmäßig“) bis 5 (= „schlecht“). Für die Auswertung wird der ungewichtete Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf dieser fünfstufigen Scala berechnet.

„Anhand der Mittelwerte wird ein Ranking über alle untersuchten Unternehmen/Anbieter innerhalb der Branchen erstellt“, heißt es im Studiensteckbrief. Pro Anbieter werden mindestens 120 Verbraucherstimmen eingeholt.

Die Auszeichnung „gut“ erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert über alle Wettbewerber abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum über dem Durchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung „sehr gut“.

Fünf Sparten der Versicherungswirtschaft vertreten

Aus der Versicherungsbranche gibt es Einzelrankings zu folgenden Geschäftsbereichen:

Direktversicherer,

E-Bike-Versicherer,

Elektronik-Versicherungen,

Krankenkassen (überregional) und

Versicherer.

Vier Anbieter holten in der Kategorie der Direktanbieter die Bestnote, das sind:

Bei den E-Bike-Versicherern wurden drei Unternehmen mit „sehr gut“ bewertet: die Neodigital Versicherung AG (2,37), E-Bikeschutz.de (2,38; eine Marke der Heinemann Wirtschaftsberatung GmbH) und Protectonaut (2,40; eine Marke der Assona GmbH).

Sieben Krankenkassen mit Top-Bewertungen

Bei den Elektronikversicherern schnitten Hepster (2,49; eine Marke der Moinsure GmbH) und Friendsurance (2,52; eine Marke der Alecto GmbH) am besten ab.

Sieben bundesweit geöffnete Krankenkassen bieten nach Ansicht der Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Folgende Körperschaften sind in der Spitzengruppe dabei:

Spitzengruppe der Versicherer

Zehn Versicherer wurden von den befragten Verbrauchern am besten bewertet und holten sich die Auszeichnung „sehr gut“ ab. Das sind:

Weitere Informationen zur Studie, die Rankings weiterer Branchen und Bestellmöglichkeiten stellt Sevicevalue hier zur Verfügung.

Andere Untersuchungen, andere Ergebnisse

Auch die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag des Handelsblatts in diesem Jahr ein Preis-Leistungs-Ranking von deutschen Unternehmen erstellt (VersicherungsJournal 20.2.2023). Der beste Score-Wert in der Kategorie Versicherungen wird wie in den Vorjahren (11.2.2021, 20.2.2020, 15.2.2019) für die Huk-Coburg ausgewiesen.

An zweiter Stelle folgt die Direktversicherungs-Tochter Huk24 und Bronze sicherte sich die ADAC Autoversicherung AG.

Die Kfz-Versicherer erreichen aus Kundensicht generell hohe Zufriedenheitswerte, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Dabei sind Direktversicherungs-Kunden noch zufriedener mit ihrem Anbieter als Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz, wie eine Untersuchung des Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) belegt (19.9.2023).