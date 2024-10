Diese Versicherer, Vertriebe und Vermittler bieten den besten Kundenservice

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

13.10.2022 – Wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht und den Titel „Service-Champion“ verdient, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Aus der Assekuranz gab es elf verschiedene Gewinner in 15 Segmenten, darunter auch Vermittler. (Bild: Wichert) Wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht und den Titel „Service-Champion“ verdient, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Aus der Assekuranz gab es elf verschiedene Gewinner in 15 Segmenten, darunter auch Vermittler. (Bild: Wichert) mehr ...

26.6.2024 – In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 20 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 19 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Ein Produktgeber schaffte dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay CC0) In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 20 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 19 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Ein Produktgeber schaffte dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

24.1.2024 – Der Verbund wollte von seinen Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Berufshaftpflicht am besten ist. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht auf die vorderen Plätze. (Bild: Wichert) Der Verbund wollte von seinen Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Berufshaftpflicht am besten ist. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht auf die vorderen Plätze. (Bild: Wichert) mehr ...

16.1.2024 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an vorletzter Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...

7.12.2023 – Die Genossenschaft wollte von ihren Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Eine Gesellschaft setzte sich gleich in beiden Segmenten an die Spitze. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht ganz nach vorne. (Bild: Wichert) Die Genossenschaft wollte von ihren Partnerbetrieben wissen, wer bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Eine Gesellschaft setzte sich gleich in beiden Segmenten an die Spitze. Die Neugeschäftsfavoriten schafften es nicht ganz nach vorne. (Bild: Wichert) mehr ...

29.11.2023 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete auch in Sachen Qualität an erster Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...

22.11.2023 – Wer in der Betriebshaftpflicht im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit, Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, hat der Verbund abgefragt. Auffällig: In der Qualitätswertung schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) Wer in der Betriebshaftpflicht im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit, Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, hat der Verbund abgefragt. Auffällig: In der Qualitätswertung schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) mehr ...