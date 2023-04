Diese Versicherer und Vermittler gelten als digitale Vorreiter in Deutschland

21.4.2023 – Mittels einer KI-gestützten Auswertung wurden über vier Millionen Nennungen zu mehr als 5.000 Unternehmen mittels der Kategorien Digitalisierung, Arbeitgeber, Wirtschaftlichkeit und Innovation ausgewertet. Betrachtet wurden dabei Online-Einträge wie Blogs, Webseiten und Nachrichtenseiten. Bei den privaten Krankenversicherern glänzte die Debeka. Bei den übrigen Versicherern gelten 31 als Pioniere, angeführt von der Baloise. Bei den Maklern schaffte es Blau direkt auf die volle Punktzahl.

Was macht einen digitalen Vorreiter in der Wirtschaft aus? Dieser Frage ging die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH in Zusammenarbeit mit der IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH nach. Sie erstellten die Studie„ „Deutschlands digitale Vorreiter 2023“.

Für die Untersuchung wurden über 5.000 Unternehmen digitaler Branchen betrachtet. Darunter sind auch zahlreiche Versicherer und Makler. Während des Untersuchungszeitraums vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 konnten gut vier Millionen Nennungen zu den Unternehmen gesammelt werden. Beim Social Listening wurden Onlinequellen wie Blogs, Websites, Foren und Nachrichtenseiten gesammelt und bewertet.

Die Auswertung erfolgte mittels des Einsatzes neuronaler Netzwerke, bei der die künstliche Intelligenz künstliche Intelligenz diese Nennungen kategorisierte. Bewertet wurde nach vier Kategorien: Digitalisierung des Unternehmens, Innovation, Wirtschaftlichkeit und Arbeitgeber. Den Studienverfassern nach ist das Mitwirken motivierter Arbeitnehmer für eine erfolgreiche Digitalisierung essenziell.

Die Unternehmen bekamen Punkte auf einer Skala von null bis maximal 100. Insgesamt werden gut 1.500 Unternehmen ausgezeichnet.

31 Versicherer sind unter den digitalen Vorreitern

Von den vielen tausend Unternehmen haben es unter anderem fünf private Krankenversicherer und 31 andere Versicherer sowie acht Makler beziehungsweise Assekuradeure in die Liga der ausgezeichneten Firmen geschafft.

Bei den privaten Krankenversicherungen führt die Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit 100 Punkten. Die Barmenia Krankenversicherung a.G. schafft es auf 75 Punkte und die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. auf 71,9 Punkten. Die Universa Krankenversicherung a.G. kommt auf 71,1 Punkte und das Schlusslicht – die Hallesche Krankenversicherung a.G. – bekommt 61,3 Punkte.

Von den übrigen Versicherern erreichten die Folgenden eine Punktzahl von mehr als 85.

Bei den Maklern erreicht Blau direkt die Spitzenposition

Mit insgesamt 100 Punkten erreicht die Blau direkt GmbH & Co. KG die Höchstpunktzahl. Danach folgt mit 98,8 Punkten die Lloyd\′s Insurance Company S.A. Niederlassung für Deutschland und mit 91,3 Punkten die Tecis Finanzdienstleistungen AG.

Danach folgen: