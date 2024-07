Diese Versicherer und Vermittler bieten „höchste Sicherheit“ aus Kundensicht

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wer seine Klientel aus dem Mittelstand am besten betreut und berät, zeigt eine Studie der Wirtschaftswoche. Neun Vermittlerunternehmen schafften es in die Champions League. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

22.2.2024 –

Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produkten, Antrags- und Leistungsbearbeitung sowie Erreichbarkeit am besten ist. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete in Sachen Qualität nur an drittletzter Stelle. (Bild: Wichert) mehr ...