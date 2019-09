Diese Versicherer machen im Netz einen guten Job

16.9.2019 – Der Frage, welche Gesellschaften und Portale im Internet sichtbar sind, ist Research Tools in einer aktuellen Studie nachgegangen. In der Gesamtbetrachtung liegt die Website der Allianz vorne, bei den Direktversicherern die von Cosmosdirekt. Travelsecure kann bei den Spezialversicherern punkten.

Die Marktforschungs- und Beratungsgesellschaft Research Tools hat die Aktivitäten deutscher Versicherer im Netz untersucht und die Ergebnisse in der Studie „eVisibility Versicherungen 2019“ zusammengetragen.

Insgesamt haben die Experten für die Studie nach eigenen Angaben 100 Versicherer in den vier Kategorien Suchtreffer, Suchanzeigen, Vergleichsportale und Social Media untersucht. Das Ranking „eVisibility“ listet diese Anbieter unter Berücksichtigung der Kategorie- und Gesamtpunktzahl. Insgesamt 149 Anbieter sind hier laut Autoren aufgeführt.

Gesamtranking der Top Ten bei den Versicherern; Angaben als eVisibility-Punkte (Bild: Research Tools)

Allianz, DFV und Check24 stechen hervor

Der Auftritt der Allianz Deutschland AG mit allianz.de erzielt laut der aktuellen Auswertung über Suchtreffer als auch über Sichtbarkeit in Vergleichsportalen die beste Wahrnehmung im Internet. In der Kategorie Suchanzeigen hebt sich die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit „starker Sichtbarkeit“, so die Autoren, von den Mitbewerbern ab.

In den sozialen Medien steht die Cosmosdirekt-Gruppe in der Auswertung an erster Stelle. Führend bei der Präsenz der Vergleichsportale ist die Check24 Vergleichsportal GmbH.

Ranking nach Punkten

Beim Ranking nach Suchtreffern führt allianz.de mit 100 Punkten, gefolgt von cosmosdirekt.de (97 Punkte) und huk24.de (71). Knapp dahinter kommen ergodirekt.de (70) und gothaer.de (64). Axa.de folgt erst an sechster Stelle (58).

In der Aufstellung Suchanzeigen führt die DFV deutlich mit 86 Punkten, gefolgt von hansemerkur.de (62) und allianz.de (53).

Bei der Sichtbarkeit der deutschen Vergleichsportale liegt check24.de (86 Punkte) klar vor Wettbewerber verivox.de (77). Mit über 30 Punkten Abstand folgt finanzen.de (41) und testsieger.de (34).

Ranking der Top Ten bei den Vergleichsportalen; Angaben als eVisibility-Punkte (Bild: Research Tools)

Welche Versicherer aufgeholt haben

Im Gesamtranking nach allen Onlinekategorien führt klar allianz.de mit 264 Punkten. Es folgt cosmosdirekt.de (214), hansemerkur.de (169) und axa.de (150). Zwischen den Top Ten, also der Web-Aufstellung der Münchener und von hannoversche.de, liegen 160 Punkte Unterschied.

Im Vergleich zur Vorgängerstudie ist laut Autoren bei den Internetauftritten von folgenden Versicherern eine starke Dynamik zu beobachten: alte-leipziger.de, diebayerische.de, degenia.de, travelsecure.de sowie wuerttembergische.de. Sie konnten sich im aktuellen Ranking unter den Top-30-Versicherern platzieren.

Bei der Unterscheidung nach Anbietertyp führt allianz.de in der Kategorie „allgemeine Versicherer“, cosmosdirekt.de bei den „Direktversicherern“ und bei den „Spezialversicherern“ travelsecure.de. Bei den Krankenkassen liegt die bkk-scheufelen.de vorne.

Die Studie von Research Tools kann hier angefragt und bestellt werden.