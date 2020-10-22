Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Diese Versicherer handeln besonders verantwortungsvoll

8.12.2025 – Für die Zeitschrift Focus Money hat Servicevalue Verbraucher zur Nachhaltigkeit und Verantwortung von Finanzdienstleistern befragt. 54 Gesellschaften, darunter 29 Versicherer, überzeugten mit einem „sehr gut“.

Zum inzwischen neunten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Focus Money untersucht, wie nachhaltig und verantwortungsvoll die deutschen Finanzdienstleister aus Sicht ihrer Kunden sind.

Informationen zur Verbraucherbefragung

Zu der im laufenden Kalenderjahr durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die folgende fünf spezifische Einheiten zum Thema Nachhaltigkeit bewerten sollten:

  • ökonomische Nachhaltigkeit („Meines Erachtens wird […] auch zukünftig erfolgreich am Markt bestehen“),
  • sozial verantwortliches Handeln („Ich habe erfahren, dass […] sozial und gesellschaftlich verantwortlich handelt“),
  • ökologische Nachhaltigkeit („Von […] erhalte ich Anreize zu umweltbewusstem Verhalten“),
  • nachhaltige Mitarbeiterorientierung („Bei […] erlebe ich eine hohe Identifizierung der Mitarbeiter mit […] als ihrem Arbeitgeber“),
  • nachhaltige Kundenorientierung („[…] legt hohen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen“).
Bewertung anhand einer vierstufigen Antwortskala

Die Beurteilung erfolgte bei allen fünf Aspekten auf einer vierstufigen Antwortskala (von „trifft voll und ganz zu“ (1) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). In einem weiteren Schritt wurde für die Unternehmen der jeweilige Mittelwert berechnet. Das Gesamturteil ergibt sich den Abgaben zufolge aus dem ungewichteten Mittelwert über die Durchschnittswerte der fünf abgefragten Bereiche.

„Für die Auszeichnung beim Gesamturteil wie auch bei den fünf einzelnen Aspekten (Säulen) gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘“, teilt Servicevalue zur Methodik weiter mit.

Note „sehr gut“ für 20 Versicherer

Insgesamt kamen so 37.748 Verbraucherstimmen zu 173 Finanzdienstleistungsunternehmen, davon gut 90 aus der Versicherungsbranche, zusammen. Konkrete Notenwerte nennt Servicevalue nicht.

Auch geht aus den Studienunterlagen nicht hervor, nach welchen Kriterien die Finanzdienstleister ausgewählt wurden. Zudem gibt es keine Informationen darüber, wie viele Kundenstimmen nötig waren, um namentlich aufgeführt zu werden.

„Sehr gut“ hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Verantwortung insgesamt sind der Untersuchung zufolge 54 (Vorjahr: 50) Marktteilnehmer. In diese Gruppe der Topanbieter schaffte es auch folgende 29 (27) Unternehmen aus der Versicherungsbranche (in alphabetischer Reihenfolge):

Auf- und Absteiger

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 28.10.2024) sind GVV, MVK und Targo neu in der Spitzengruppe zu finden. Aus dieser verabschieden mussten sich die DFV Deutsche Familienversicherung AG, die nur noch mit „gut“ bewertet wird.

Zu den Top-Gesellschaften gehören darüber hinaus 21 Bankhäuser und drei Bausparkassen. Mit einem „gut“ schnitten neben der DFV 42 weitere Gesellschaften (22 Versicherer, 16 Banken, sowie jeweils zwei Bausparkassen und Finanzvertriebe) überdurchschnittlich ab.

Weitere Informationen zur Untersuchung sowie alphabetisch geordnete Auflistungen der „sehr guten“ und „guten“ Finanzdienstleister – auch in den einzelnen Nachhaltigkeitssäulen – sind in der Studieninformation (PDF, 418 KB) zu finden.

Björn Wichert

