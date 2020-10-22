Diese Versicherer handeln besonders verantwortungsvoll

8.12.2025 – Für die Zeitschrift Focus Money hat Servicevalue Verbraucher zur Nachhaltigkeit und Verantwortung von Finanzdienstleistern befragt. 54 Gesellschaften, darunter 29 Versicherer, überzeugten mit einem „sehr gut“.
Zum inzwischen neunten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Focus Money untersucht, wie nachhaltig und verantwortungsvoll die deutschen Finanzdienstleister aus Sicht ihrer Kunden sind.
Zu der im laufenden Kalenderjahr durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die folgende fünf spezifische Einheiten zum Thema Nachhaltigkeit bewerten sollten:
Die Beurteilung erfolgte bei allen fünf Aspekten auf einer vierstufigen Antwortskala (von „trifft voll und ganz zu“ (1) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). In einem weiteren Schritt wurde für die Unternehmen der jeweilige Mittelwert berechnet. Das Gesamturteil ergibt sich den Abgaben zufolge aus dem ungewichteten Mittelwert über die Durchschnittswerte der fünf abgefragten Bereiche.
„Für die Auszeichnung beim Gesamturteil wie auch bei den fünf einzelnen Aspekten (Säulen) gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘“, teilt Servicevalue zur Methodik weiter mit.
Insgesamt kamen so 37.748 Verbraucherstimmen zu 173 Finanzdienstleistungsunternehmen, davon gut 90 aus der Versicherungsbranche, zusammen. Konkrete Notenwerte nennt Servicevalue nicht.
Auch geht aus den Studienunterlagen nicht hervor, nach welchen Kriterien die Finanzdienstleister ausgewählt wurden. Zudem gibt es keine Informationen darüber, wie viele Kundenstimmen nötig waren, um namentlich aufgeführt zu werden.
„Sehr gut“ hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Verantwortung insgesamt sind der Untersuchung zufolge 54 (Vorjahr: 50) Marktteilnehmer. In diese Gruppe der Topanbieter schaffte es auch folgende 29 (27) Unternehmen aus der Versicherungsbranche (in alphabetischer Reihenfolge):
Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 28.10.2024) sind GVV, MVK und Targo neu in der Spitzengruppe zu finden. Aus dieser verabschieden mussten sich die DFV Deutsche Familienversicherung AG, die nur noch mit „gut“ bewertet wird.
Zu den Top-Gesellschaften gehören darüber hinaus 21 Bankhäuser und drei Bausparkassen. Mit einem „gut“ schnitten neben der DFV 42 weitere Gesellschaften (22 Versicherer, 16 Banken, sowie jeweils zwei Bausparkassen und Finanzvertriebe) überdurchschnittlich ab.
Weitere Informationen zur Untersuchung sowie alphabetisch geordnete Auflistungen der „sehr guten“ und „guten“ Finanzdienstleister – auch in den einzelnen Nachhaltigkeitssäulen – sind in der Studieninformation (PDF, 418 KB) zu finden.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.