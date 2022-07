Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

14.7.2022 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus-Money wollten von Kunden wissen, welche Unfallversicherer sie als am fairsten bewerten. Dabei erhielten die elf Anbieter ADAC, Allianz, Cosmos, DEVK, Ergo, Generali Deutschland, Huk-Coburg, LVM, Provinzial, SV und Württembergische ein „sehr gut“. Aus der Spitzengruppe herausgefallen ist die Zurich.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money erneut untersucht, von welchen privaten Unfallversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Mai und Juni durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 3.624 Kundenurteile zu 35 Unternehmen zusammen.

Bewertung: So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden sechs Teildimensionen mit insgesamt 31 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faires Produktangebot: Produktvielfalt, Flexibilität der Produktmerkmale, Produkte für verschiedene Personengruppen, Qualität der Versicherungs-Leistungen, Nachvollziehbarkeit der Versicherungsprämien, Gefühl der Sicherheit durch Produkte und Leistungen, Aufzeigen der Produktunterschiede, Angemessenheit der Gliedertaxe, interessante Zusatzleistungen;

faire Versicherungs-Bedingungen: Transparenz der Versicherungs-Bedingungen, Verständlichkeit der Vertragsunterlagen, klare Hervorhebung der Leistungsausschlüsse, Deutlichkeit des Rücktrittsrechts/ Kündigung;

faire Kundenberatung: Fachkompetenz der Mitarbeiter, Beratungsqualität, Beantwortung aller Kundenfragen, Beratung zur Rentenhöhe und Vertragslaufzeit, Aufklärung zur Auswirkung von Progression und Invaliditätsgrad auf Kapitalzahlung;

fairer Kundenservice: leichte Kontaktmöglichkeit, Freundlichkeit und Eigeninitiative der Mitarbeiter, Qualität der Anliegenbearbeitung, Kulanz bei Beschwerden/ Problemen, Verlässlichkeit der Aussagen;

faire Schadenregulierung: unbürokratische Vorgehensweise im Schadenfall, Unkompliziertheit der Schadenabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen im Schadenfall, Reaktionszeit bei Schadenfall-Anfragen;

faires Preis-Leistungs-Verhältnis: angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis, Vorhersehbarkeit der Beiträge, angemessene Beitragshöhe.

Vierstufige Skala zur Bewertung

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung. Diese reicht von „trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die sechs Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten elf Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Im Vergleich zum Vorvorjahr (VersicherungsJournal 7.7.2020) gab es in der Spitzengruppe vier Aufsteiger und einen Absteiger. Nicht mehr zu den Topanbietern gehört bereits seit dem Vorjahr die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland. Den Aufstieg in die Riege der „sehr guten“ Anbieter schafften die Ergo und die Provinzial (bereits im Vorjahr) sowie aktuell auch die SV und die Württembergische.

In allen sechs Segmenten zu den Topgesellschaften zählen der ADAC, die Allianz, die Huk-Coburg und der LVM. Fünfmal ein „sehr gut“ bekamen die Cosmos (bis auf Kundenberatung), die DEVK (bis auf Schadenregulierung) und die Ergo (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis).

Besonders wichtige Kundenbindungstreiber

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt. Hier stellten sich die Produktvielfalt und die unbürokratische Vorgehensweise im Schadenfall als am wenigsten wichtig heraus. An der Spitze liegen die Qualität der Anliegenberatung und die Reaktionszeit bei Schadenfallanfragen.

In letztgenanntem Segment bekam die Branche eine ihrer schlechtesten Bewertungen (Mittelwert: 1,92). Am besten schnitt in diesem Punkt die SV ab (1,63). Dahinter folgen die DEVK, die Ergo und der LVM mit Werten zwischen 1,67 und 1,71.

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 353-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Unfallversicherern 2022“ können in diesem Studienflyer (PDF, 466 KB) nachgelesen werden.