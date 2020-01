Diese PKV-Anbieter haben die zufriedensten Versicherten

24.1.2020 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von privaten Krankenversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten schnitten Allianz, Continentale, Debeka, DEVK, Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM und SDK ab. Besonders zu wünschen übrig lässt das Kriterium „Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote“. In Sachen „Unkompliziertheit der Leistungsabwicklung“ kommen die Anbieter am besten weg.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money erneut untersucht, von welchen privaten Krankenversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen. Ermittelt wurde auch, mit welchen Anbietern sie am zufriedensten sind.

Die Studie basiert auf einer zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern. Diese konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunde waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 2.944 Kundenurteile zu den folgenden Anbietern zusammen:

So wurde die Fairness der PKV-Anbieter ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ messbar zu machen, wurde in der Studie die von den Kunden als Metabegriff empfundene Fairness von Finanzvertrieben durch die folgenden fünf Teildimensionen mit insgesamt 25 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

Faires Produktangebot (Qualität der Produkte, Transparenz der Tarife und Angebote, Sicherheit und Flexibilität der Produkte);

Faire Kundenberatung (Fachkompetenz, soziale Kompetenz, Freundlichkeit und Eigeninitiative der Mitarbeiter, Beratungsqualität, regelmäßiger Versicherungs-Check, Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote);

Faire Leistungsabwicklung (Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabwicklung, Einhalten von Leistungszusagen, Reaktions-Geschwindigkeit, Qualität der Anliegenbearbeitung, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen, schnelle Leistungserstattungen);

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Beitragsstabilität, Beitragsrückerstattung);

Faire Kundenkommunikation (Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Kommunikation, Erreichbarkeit von Mitarbeitern);

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3) „trifft überhaupt nicht zu“ (4)) zur Verfügung. Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten privaten Krankenversicherer aus Kundensicht

In die Gesamtwertung gingen die fünf vorgenannten Dimensionen zu gleichen Teilen ein. Dabei schnitten Allianz, Continentale, Debeka, DEVK, Hansemerkur, Huk-Coburg, LVM und SDK mit „sehr gut“ am besten ab. Allerdings gehören nur Allianz, Debeka und Huk-Coburg in allen fünf Bereichen zur Spitzengruppe.

Vier Mal zu den Top-Gesellschaften zählt die Hansemerkur (bis auf Kundenberatung). In drei Dimensionen ein „sehr gut“ erhielt die SDK (bis auf Kundenberatung und Preis-Leistungs-Verhältnis). Alle anderen Gesellschaften landeten bestenfalls in zwei Kategorien in der Spitzengruppe.

Private Krankenversicherer mit „sehr gutem“ Kundenurteil im Fairness-Ranking Gesamt Produkt-angebot Kunden-beratung Leistungs-abwicklung Preis-Leistungs-Verhältnis Kunden-kommuni-kation Allianz Allianz Allianz Allianz Allianz Allianz Continentale Alte Oldenburger Debeka Debeka Debeka Alte Oldenburger Debeka Debeka DEVK Continentale DEVK Continentale DEVK Hansemerkur Huk-Coburg DKV Hansemerkur Debeka Hansemerkur Huk-Coburg LVM Hansemerkur Huk-Coburg DKV Huk-Coburg SDK Württem-bergische Huk-Coburg LVM Hansemerkur LVM SDK Huk-Coburg SDK SDK Universa

Den Aufstieg unter die Top-Anbieter haben die Continentale und die Debeka geschafft. Herausgefallen aus der Spitzengruppe ist die Signal Iduna, die sich aktuell mit einem „gut“ zufriedengeben muss. Genauso bewertet wurden Alte Oldenburger, Barmenia, DKV, Gothaer, Inter R+V und Württembergische.

Die wichtigsten Kundenbindungstreiber

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) wurden zudem die wichtigsten Kundenbindungstreiber ermittelt. Hier stellte sich der Bereich „Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote“ als am wenigsten wichtig heraus.

Am wichtigsten sind hingegen die Kriterien „Qualität der Anliegenberatung“, „Verbindlichkeit von Aussagen“ und „Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen“. Bei letztgenanntem Kriterium schnitt die Huk-Coburg mit einem Mittelwert von 1,79 am besten ab. Dahinter folgen SDK, Gothaer und Allianz mit Mittelwerten zwischen 1,84 und 1,88. Der Durchschnittswert liegt bei 2,00.

Stärken und Schwächen der Krankenversicherer

Auffällig ist, dass die PKV-Anbieter bei den beiden am wenigsten relevanten Kundenbindungstreibern ihre schlechtesten Beurteilungen bekommen. Die Durchschnittswerte hinsichtlich „Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote“ beziehungsweise „regelmäßiger Versicherungs-Check“ liegen bei 2,35 beziehungsweise 2,19. Hier zeigte sich jeweils rund jeder dritte Befragte unzufrieden (Antwortoptionen „trifft eher nicht zu“ beziehungsweise „trifft überhaupt nicht zu“).

Am besten schnitten die privaten Krankenversicherer in Sachen „Unkompliziertheit“ beziehungsweise „Nachvollziehbarkeit der Leistungsabwicklung“, „Produktqualität“, „Einhalten von Leistungszusagen“ sowie „Freundlichkeit der Mitarbeiter“ ab. Hier zeigten sich jeweils zwischen 85 und über 90 Prozent der Kunden zufrieden (Antwortoptionen „trifft voll und ganz zu“ beziehungsweise „trifft eher zu“).

Die PKV-Anbieter mit den zufriedensten Kunden

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung auch, wie hoch die Gesamtzufriedenheit mit den einzelnen Unternehmen ist. Der Studiendokumentation zufolge hat die Huk-Coburg die zufriedensten Kunden.

Auf einer fünfstufigen Skala („ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „schlecht“) erreichte die Gesellschaft einen Mittelwert von 1,85. Den Silber-Rang sicherte sich die Allianz (1,93) vor R+V und DEVK (jeweils 1,95).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 313-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von Privaten Krankenversicherern 2020“ können in diesem Studienflyer (PDF, 537 KB) nachgelesen werden.