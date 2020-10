Diese Marken sind bei Autodieben am beliebtesten

30.10.2020 – Nach absoluten Zahlen liegt VW vor Audi an der Spitze der Klauhitparade 2019 der Personenkraftwagen. In Relation zum Fahrzeugbestand ist Land Rover der Liebling der Fahrzeugdiebe, wie das „Bundeslagebild 2019 Kfz-Kriminalität“ des Bundeskriminalamts zeigt.

Im vergangenen Jahr sind laut dem „Bundeslagebild 2019 Kfz-Kriminalität“ des Bundeskriminalamts (BKA) mit rund 16.430 etwas weniger Personenkraftwagen dauerhaft abhandengekommen als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 26.10.2020). In den Jahren davor hatte die Zahl relativ konstant bei um die 19.000 gelegen (23.9.2019).

Das Bundeslagebild beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (Inpol-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Ferner sind Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungs-Unternehmen und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eingeflossen.

Unter „dauerhaft abhandengekommen“ werden laut BKA Fälle mit Fahrzeugen erfasst, die „im Laufe des Berichtsjahres entwendet, unterschlagen und anderweitig betrügerisch erlangt wurden und auch noch am Jahresende zur Sachfahndung in Inpol ausgeschrieben sind“.

Entschädigungssumme deutlich angestiegen

Wie die Fallzahl, ging auch die Gesamtentschädigungs-Summe zum zweiten Mal in Folge zurück, aktuell um über sechs Prozent auf unter 280 Millionen Euro. Dies wird in dem Bundeslagebild unter Verweis auf Daten des Versichererverbands erläutert.

„Die durchschnittliche Einzelschadensumme stieg von 15.612 Euro in 2015 auf 19.845 in 2018 kontinuierlich an. In 2019 lag sie mit 19.636 Euro auf einem ähnlich hohen Niveau“, heißt es in der Publikation weiter. Daran sei ersichtlich, dass in den letzten Jahren vermehrt neuwertige beziehungsweise hochpreisige Fahrzeuge entwendet worden seien.

Der tatsächliche Gesamtschaden dürfte nach BKA-Einschätzung allerdings noch deutlich höher ausfallen. Denn in die Gesamtschadensumme flössen so gut wie keine Leistungen für unterschlagene oder anderweitig betrügerisch erlangte Fahrzeuge ein. Hintergrund: Für diese Risiken seien die Sachversicherer in der Regel nicht entschädigungspflichtig.

VW an der Spitze der Klauhitparade nach Fallzahlen

Wie aus dem Bundeslagebild weiter hervorgeht, entfiel zuletzt über die Hälfte (52,8 Prozent nach 56,4 Prozent in 2018) der Fahndungsnotierungen auf Pkw der deutschen Autohersteller VW, Audi, BMW und Mercedes.

Bei BMW (minus ein Siebtel auf rund 2.740) und VW (minus ein Achtel auf unter 1.900) fielen die Verminderungen am stärksten aus. Kaum Veränderungen gab es bei den Autos von Audi (zuletzt gut 2.100) und Mercedes (rund 1.950).

Auch wenn ausländische Hersteller in der Rangliste der auf Dauer verschwundenen Gefährte nicht auf den vorderen Plätzen landeten, so hatten einige davon zuletzt eine deutlich steigende Tendenz zu verzeichnen. Allein im vergangenen Jahr ging es bei dem Automobilhersteller Fiat um fast die Hälfte auf knapp 370 aufwärts. Um immerhin noch etwa ein Viertel stieg die Zahl bei den Renaults.

Land Rover führt im Ranking nach Belastungszahl

Eine gänzlich andere Reihenfolge als bei den Fallzahlen zeigt sich bei den Belastungszahlen (Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Pkw (gemäß Informationssystem der Polizei) je 100.000 Pkw im laufenden Fahrzeugbestand (KBA)).

Mit großem Abstand an der Spitze liegt weiterhin der Geländewagenhersteller Land Rover – mit einer Belastungszahl von 169 (2018: 192). Dahinter folgen Porsche und Mazda mit ebenfalls – gesunkenen – dreistelligen Werten.

Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gab es einerseits beim Hersteller Seat (minus fast ein Viertel), andererseits bei Fiat mit einem Plus von über 40 Prozent.

GDV: Ford-Modelle sind am stärksten gefährdet

Welche Automodelle bei den Langfingern am beliebtesten sind, hat auch der GDV auf Basis der versicherten Fälle ausgewertet. Am stärksten gefährdet sind demnach die Fahrzeuge der Marken Ford (USA), Land Rover, Mazda und Porsche.

Der Lieblinge der Autodiebe waren 2019 das BMW-Modell X6 der zweiten Generation sowie das Land-Rover-Modell „Velar“ der ersten Generation. Pro 1.000 versicherte Autos wurden von diesen Modellen im vergangenen Jahr jeweils mehr als zehn entwendet (11.9.2020).