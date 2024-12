Diese Lebensversicherer sind besonders finanzstark

10.12.2024 – Die Heidelberger kommt auf die mit Abstand höchste ökonomische Eigenkapitalquote. Dahinter folgen BY die Bayerische Vorsorge und die Ideal. Zu diesem Ergebnis gelangt Realrate in seinem Finanzstärkerating von 59 Lebensversicherern auf dem deutschen Markt. Marktführer Allianz landete auf Platz 28. Die Generali schaffte es nur auf Position 49.

Die Realrate GmbH hat kürzlich die aktuelle Auflage ihres Finanzstärkeratings der deutschen Lebensversicherer vorgelegt. Die Ratingpositionen werden nach der sogenannten ökonomischen Eigenkapitalquote vergeben.

Ökonomische Eigenkapitalquote

Die ökonomische Eigenkapitalquote ist das Verhältnis aus ökonomischem Eigenkapital zur Bilanzsumme.

„Das ökonomische Eigenkapital umfasst zum einen die Gewinne der Vergangenheit, welche im handelsrechtlichen Eigenkapital angespart wurden, und zum anderen die künftigen Gewinne aus dem Bestand“, hatte Geschäftsführer Holger Bartel bei der Vorvorjahresauflage (VersicherungsJournal 25.1.2023) erläutert.

„Dabei findet eine Umbewertung von Buch- auf Marktwerte statt; es werden also die stillen Reserven berücksichtigt, die aus der Differenz der Buch- und Marktwerte resultieren. Der Zähler der ökonomischen Eigenkapitalquote entspricht damit methodisch im Wesentlichen dem Zähler der aufsichtsrechtlichen Solvency-II-Quote“, erklärt Bartel weiter.

Weitere Details zur Methodik

Der Analyst beschreibt das gewählte Bewertungsmodell als „ein hybrides System: Es besteht zum einen aus einem Expertensystem. Dieses führt die öffentlich verfügbaren Inputdaten aus der handelsrechtlichen Bilanz über verschiedene Kennzahlen schrittweise zusammen, bis zur letztlich relevanten ökonomischen Eigenkapitalquote“.

Daneben werde als modernes statistisches Verfahren die künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Dies geschehe, indem wesentliche Modellparameter, die den Einfluss des Eigenkapitals und der künftigen Gewinne auf die Solvabilität bestimmen, über alle Unternehmen und mehrere Jahre robust geschätzt werden.

Dabei werden laut Bartel nur wenige freie Parameter verwendet. Als Beispiele nennt er einen „Skalierungsfaktor auf die in der Vergangenheit angesammelten handelsrechtlichen Gewinne oder für den Barwert-Multiplikator, mit dem die zukünftigen Gewinne multipliziert werden, um auf den Unternehmenswert zu kommen“.

Die Parameterschätzung erfolge im Rahmen des „Supervised Machine Learnings“, so dass der Unternehmenswert (gemäß der veröffentlichten Solvency-II-Eigenmittel) möglichst gut getroffen werde. Bartel stellt heraus: „Mit unserem Modell soll ja die Realität möglichst gut erklärt werden. Je mehr Daten man hat, desto besser die Schätzung der Parameter.“ Für die Lebensversicherer sind das die Daten über die letzten acht Jahre. Weitere Details zur Methodik sind hier zu finden.

Heidelberger mit der höchsten Quote

Das Analysehaus hat insgesamt 59 Lebensversicherer unter die Lupe genommen. Die höchste ökonomische Eigenkapitalquote (14,7 Prozent) wird für die Heidelberger Lebensversicherung AG ausgewiesen. Sie verbesserte sich vom 15. auf den Spitzenrang.

An zweiter (2023: fünfter) Stelle liegt die inzwischen ins Neugeschäft zurückgekehrte und in BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. umfirmierte frühere Bayerische Beamten Leben a.G. (5.6.2024) mit einer Quote von 13,1 Prozent. Knapp dahinter liegt die Ideal Lebensversicherung a.G., die den Bronzerang verteidigte.

Dahinter folgen mit ökonomischen Eigenkapitalquoten von jeweils über elf Prozent die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871; von sechs auf vier) und die Frankfurter Lebensversicherung AG (von 56 auf fünf).

Auf zweistellige Werte kommen ansonsten nur noch die Continentale Lebensversicherung AG (von sieben auf sechs), die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (von acht auf sieben), die Hansemerkur Lebensversicherung AG (von zwei auf acht), die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG (von vier auf neun) sowie die Universa Lebensversicherung a.G. (von 14 auf zehn).

Insgesamt 14 Akteure mit dem Siegel „top rated“

Diese vorgenannten zehn Gesellschaften erhielten das Siegel „top rated“, das an das beste Viertel der Testkandidaten vergeben wird. Ebenfalls zu dieser Gruppe zählen mit Werten zwischen 9,9 und 9,0 Prozent die

Aus der Spitzengruppe verabschiedet haben sich die WWK Lebensversicherung a.G. (von neun auf 47), die Barmenia Lebensversicherung a.G. (von elf auf 36), die HDI Lebensversicherung AG (von zwölf auf 38) und die Deutsche Ärzteversicherung AG (von 13 auf 15).

Tabelle und kausaler Graph zu jedem einzelnen Lebensversicherer

Die vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort stellen die Analysten für jeden untersuchten PKV-Anbieter einen zweiseitigen PDF-Ratingbericht zur Verfügung. Dieser lässt sich per Klick auf den Unternehmensnamen öffnen.

In dem Dokument wird für jeden Testkandidaten zum einen in tabellarischer Form dargestellt, wie die jeweilige Gesellschaft in Bezug auf die Variablen abschneidet, die Einfluss auf die ökonomische Eigenkapitalquote haben. Dabei werden auch die Stärken und Schwächen im Vergleich zum Marktdurchschnitt genannt.

Zum anderen wird in einem kausalen Graphen „der Zusammenhang zwischen den einzelnen Kennzahlen deutlich gemacht. Durch farbliche Hervorhebung werden die Stärken (grün) beziehungsweise die Schwächen (rot) deutlich gemacht“, erläutert Bartel.

Die Stärken der Heidelberger

Zum Abschneiden des „Sonderfalls“ Heidelberger, der vor zehn Jahren das Neugeschäft eingestellt hat und sich seitdem ausschließlich auf die Abwicklung des Bestands konzentriert, erläutert Bartel:

„Die Heidelberger Leben hat drei Stärken. Erstens hat sie – gemessen an ihrer Unternehmensgröße – relativ geringe stille Lasten, während der Gesamtmarkt im Durchschnitt aufgrund der hohen Anlageduration und des zuletzt stark gestiegenen Zinsniveaus inzwischen erhebliche stille Lasten aufgebaut hat. Stille Lasten bedeuten, dass die Marktwerte der Anleihen unter den bilanziellen Buchwerten liegen.

Zweitens verfügt die Heidelberger über eine sehr hohe versicherungstechnische Profitabilität, die auch in Zukunft zu hohen Gewinnen führen wird. Und drittens verfügt sie über eine hohe Bestandsfestigkeit, so dass die zukünftigen Gewinne auch tatsächlich realisiert werden können.“

Die Prozentangaben in den Graphen zeigen laut Realrate die Effekte der jeweiligen Variablen auf die ökonomische Eigenkapitalquote, im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Beispiel Heidelberger: Das „Risiko- und Übriges Ergebnis“ ist besser als im Marktdurchschnitt. Dies führt dazu, dass die ökonomische Eigenkapitalquote um 8,28 Prozentpunkte erhöht wird. Diese einzelnen Effekte – also die Stärke und Schwächen – addieren sich nach Angaben der Analysten dann approximativ zum Gesamteffekt: Die ökonomische Eigenkapitalquote, wie in der Rankingtabelle angegeben, beträgt 14,7 Prozent und liegt damit um 7,4 Prozentpunkte über dem Marktmittel von 7,3 Prozent. (Bild: Realrate)

Marktführer Allianz im Mittelfeld

Der Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG landete mit einer Quote von 7,5 Prozent an 28. Stelle. Das Abschneiden kommentiert Bartel folgendermaßen: „Bei der Allianz „zeigt sich insbesondere auf der Passivseite ein sehr differenziertes Bild. Einerseits sind hohe Zinsgewinne zu erwarten, da der durchschnittliche Garantiezins mit 1,9 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent liegt.

Diese Stärke wird jedoch durch ein unterdurchschnittliches Risiko- und Sonstiges Ergebnis weitgehend kompensiert. Die Produkte weisen somit eine überdurchschnittliche Zinsmarge, aber eine unterdurchschnittliche Risikomarge auf.

Zudem liegt die handelsrechtliche Eigenkapitalquote der Allianz unter dem Marktdurchschnitt. Dies ist typisch für Branchengrößen, die auch ohne hohe Eigenkapitalausstattung das Vertrauen der Versicherten genießen.

Im Realrate-Bewertungsmodell gibt es jedoch keinen Bonus für die Unternehmensgröße allein. Wir betrachten die relative Bilanzstruktur und machen so große und kleine Versicherer vergleichbar. Im Lebensversicherungsrating wird deutlich, dass gerade die kleineren Anbieter über eine günstige Bilanzstruktur verfügen.“

Viele Marktgrößen unter ferner liefen

So sucht man auch die drei weiteren Platzhirsche (4.9.2024) auf den vorderen Plätzen des Finanzstärkeratings vergeblich. Die Nummer zwei im Markt, die R+V Lebensversicherung AG, kommt mit 5,9 Prozent nur auf Rang 40.

Die Generali Deutschland Lebensversicherung AG liegt mit 4,7 Prozent an Position 49. Der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. schafft es mit 7,1 Prozent auf Platz 33.