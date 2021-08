Diese Krankenversicherer machen ihren digitalen Job besonders gut

9.8.2021 – Das IT-Fachmagazin Chip hat die digitalen Angebote von acht privaten und 22 gesetzlichen Anbietern der Krankenversicherung verglichen und bewertet. In der PKV sicherte sich die Allianz den ersten Platz, gefolgt von der DVK und der Signal Iduna. Branchenprimus Debeka landete auf dem letzten Rang. In der GKV machte die Techniker das Rennen.

In der aktuellen September-Ausgabe vergleicht die Redaktion des IT-Fachmagazins „Chip“, eine Marke der Chip Digital GmbH, die digitalen Mehrwerte der gesetzlichen (GKV) und der privaten Krankenversicherer (PKV).

In der Auswertung werden 22 gesetzliche und acht private Anbieter aufgeführt. Der Beitrag stellt die Digitalisierung im Gesundheitswesen in den Mittelpunkt. Welche digitalen Services können Krankenversicherte heute bereits erwarten und wo hapert es noch?

Zu Testfeld und Bewertung

Verglichen werden die Offerten der Krankenkassen und der privaten Anbieter getrennt. Für jedes betrachtete Unternehmen oder jede Körperschaft gibt es eine Gesamtnote und eine konkrete Platzierung im Testfeld. Das Urteil setzt sich aus folgenden vier Kriterien mit entsprechender Gewichtung zusammen:

das Angebot einer App für die Versicherten (Gewichtung: 25 Prozent),

digitale Gesundheitsangebote (25 Prozent),

Service (25 Prozent),

Webportal (25 Prozent).

Was diese vier Punkte konkret enthalten müssen, um in den Augen der Redaktion zu bestehen und sich eine gute Bewertung zu sichern, wird in der Print-Ausgabe nicht weiter erläutert. Alle Wertungen in der tabellarischen Übersicht orientieren sich am Schulnotensystem (sehr gut = 1 bis 1,5; gut = 1,6 bis 2,5; befriedigend = 2,6 bis 3,5; ausreichend = 3,6 bis 4,5; mangelhaft ab 4,6).

Des Weiteren führen die beiden Tabellen zur PKV und zur GKV digitale Angebote der Versicherer auf. Dazu gehören unter anderem: Online-Postfach, Leistungsbelege per Mail oder übers Portal einreichen, Krankmeldung hochladen (via App oder auf dem Portal). Diese Punkte werden dem Leser nur mit „ja“ oder „nein“ angezeigt, fließen aber nicht in die Gesamtnote ein.

Allianz steht auf dem ersten Platz

Bei den privaten Krankenversicherern hat sich die Chip-Redaktion auf acht Unternehmen konzentriert. Warum ausgerechnet diese acht Gesellschaften verglichen werden und andere nicht dabei sind, diese Fragen beantwortet der Beitrag nicht. Folgende Anbieter sind im Vergleich vertreten:

Den Gesamtsieg und damit den ersten Platz holt die Allianz mit einer Gesamtbewertung von 1,3. Begründung der Redaktion: In der Gesamtbilanz liege die Allianz mit ihrem digitalen Angebot klar vor der Konkurrenz.

Auf dem zweiten Platz steht die DKV mit der Note 1,5. Der Versicherer räumt zusätzlich die Auszeichnung für „die beste App“ ab. Dazu schreibt die Redaktion: „Privatversicherte der DKV profitieren von einem umfangreichen und einfach zu bedienenden Angebot.“ Den Bronzerang mit einer Bewertung von 1,8 sicherte sich die Signal Iduna.

Debeka landet auf dem letzten Platz

Den eher undankbaren vierten Platz belegt die Axa, gefolgt von der Halleschen auf Rang fünf. Als Gesamtnote erhielten beide Unternehmen eine 2,1. Die Axa konnte mit ihrer App punkten, die Hallesche dagegen mit dem digitalen Gesundheitsangebot. Sie musste aber Federn lassen bei der Bewertung ihres Webportals.

Kritik haben die Hansemerkur (Gesamtnote: 2,8) und die Barmenia (3,7) eingesteckt. Bei Ersterer bemängelte die Redaktion beispielsweise, dass noch keine elektronische Gesundheitsakte (eGA) angeboten werde.

Bereits seit zwei Jahren sind elektronische Patientenakten auf dem Markt, darunter die „TK-Safe“ der Techniker Krankenkasse, die zusammen mit IBM entwickelt wurde. Die App „Vivy“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von PKV und GKV (VersicherungsJournal 13.6.2018). Seit diesem Jahr sollen alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte erhalten, so will es das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG).

Auch Barmenia hat noch Nachholbedarf

Die komplette digitale Palette offerieren laut Chip nur die Allianz, die Signal Iduna und die Hallesche. „Noch am dünnsten sieht es bei der Barmenia aus“, heißt es in dem Artikel zum Vergleich.

Auf dem achten und damit letzten Platz sieht die Redaktion die Debeka mit einer Gesamtnote von 4,3. Bei den vier Kriterien, die in die Bewertung einflossen, bekamen die Koblenzer im Vergleich zu den aufgeführten Wettbewerbern schlechte Noten. Der App verpasste die Redaktion ein „mangelhaft“ (5,1), ebenso dem Webportal (5,6).

Am besten schnitt der Marktführer noch beim Punkt „Services“ mit einer Bewertung von 2,8 ab. Für die digitalen Gesundheitsangebote gab es nur die Note 3,8.

GKV: Techniker holt den ersten Platz

In der GKV nahm Chip 22 Körperschaften unter die Lupe, auch hier wird nicht erklärt, warum genau diese Anbieter verglichen werden. Die Bewertung lief genauso ab wie bei den privaten Versicherern.

Den ersten Platz holte die Techniker Krankenkasse mit einer Gesamtnote von 1,2. Damit liegt das Unternehmen sogar knapp vor der Allianz. Den zweiten Rang sicherte sich die IKK Südwest (1,3), gefolgt von der Barmer (1,4).

Beim sehr guten Abschneiden der Techniker und der Barmer könnte man vermuten, dass der Auf- und Ausbau digitaler Mehrwerte durchaus etwas mit der Größe und der Finanzkraft der beiden Kassen zu tun hat. Denn die meisten Mitglieder hatte Ende 2019 die Techniker Krankenkasse (mehr als 7,9 Millionen). Position zwei belegte die Barmer mit knapp 7,35 Millionen (14.1.2021).

Beim Vergleich der Zahlen sollten auch diese der Vollständigkeit halber nicht fehlen: 2020 waren nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) 8,72 Millionen Personen privat krankenvollversichert (21.12.2020). Die GKV zählte 2019 einen Rekordwert von etwa 56,9 Millionen Mitgliedern (1.2.2021).