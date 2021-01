Diese Krankenkassen empfiehlt Finanztip

27.1.2021 – Das Portal Finanztip hat einen Vergleich von gesetzlichen Krankenversicherern für 2021 durchgeführt. Als leistungsstarke Anbieter wurden die IKK Classic, die HEK, die SBK und die BKK24 bewertet.

Die Finanztip Verbraucherinformation GmbH hat auf ihrer Internetseite einen Leistungsvergleich von Krankenkassen veröffentlicht. Die Auswertung basiert auf der Gegenüberstellung von 14 Anbietern.

Voraussetzung war, dass die Krankenkassen bundesweit zugänglich sind. Für die Vorauswahl wurde die Leistungsübersicht der Unternehmen genutzt, welche die Zeitschrift „Finanztest“ in ihrer Ausgabe 10/2020 zusammengestellt hat. „Es kamen nur Krankenkassen in die engere Auswahl, die mindestens 14 der Kriterien von Finanztest voll erfüllten“, so Finanztip.

Vier Kassen als leistungsstark klassifiziert

In seinem aktuellen Vergleich hat das Verbraucherportal anhand von 30 Merkmalen aus den Bereichen Service, Familie, Vorsorge, alternative Medizin und Transparenz die Anbieter bewertet. Folgende vier Krankenkassen liegen in der Auswertung vorne und werden von der Redaktion als „besonders leistungsstark“ empfohlen:

Finanztip weist in einer Mitteilung darauf hin, dass es auch Anbieter gebe, die nur regional aktiv seien, aber durchaus mit den vier empfohlenen Kassen mithalten könnten.

Die Krankenkassen in verschiedenen Vergleichen

Die Krankenkassennetz.de GmbH hat im Herbst des Vorjahres 78 Krankenkassen unter die Lupe genommen. Hier schnitt die BKK Verbundplus mit einer Wertung von 1,0 am besten ab. Mit einer 1,1 folgten die HEK, die IKK Classik, die Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH und die Techniker Krankenkasse (VersicherungsJournal 17.9.2020).

Welche Versicherer aus Mitgliedersicht den besten Job machen, zeigt der „Serviceatlas Krankenkassen 2020“ der Servicevalue GmbH. In der Gunst der Versicherten liegen im Vergleich von 40 Anbietern die Techniker, Viactiv Krankenkasse und BKK Mobil Oil vorne (29.4.2020).

Ende 2019 konnte die Techniker Krankenkasse auch den Spitzenplatz in der Rangliste der Kassen nach Mitgliedern behaupten. Dank eines sechsstelligen Zuwachses hat die Körperschaft den Vorsprung auf die Barmer auf 560.000 mehr als verdoppelt (14.1.2020).

Anfang Januar haben fast alle der mehr als 100 Krankenkassen bekanntgegeben, wie hoch der Zusatzbeitrag im Jahr 2021 ausfällt. Zwei Körperschaften (BKK Herkules und BKK Karl Mayer) haben um bis zu 0,5 Prozentpunkte gesenkt, 39 haben um bis zu 0,8 Prozentpunkte erhöht (11.1.2021).