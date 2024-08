Diese Kfz-Haftpflichtversicherer fuhren tief in die Verlustzone

19.8.2024 – In der Kfz-Haftpflichtversicherung kam 2022 jeder dritte der 50 größten Anbieter auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Acht davon schnitten mit 110 Prozent oder höher ab. Der höchste Wert stand für Allianz Direct zu Buche. Der größte Anstieg war bei der SV zu beobachten. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Ertragslage für die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer hat sich 2022 wieder verschlechtert. Auch wenn sich die Schadenzahl nur minimal erhöht hat (plus 0,1 Prozent auf knapp 3,36 Millionen; bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit), so sind doch die Versicherungsleistungen kräftig in die Höhe geschnellt.

Nach einem bereinigten Plus um satte 11,1 Prozent wurde mit 14,9 Milliarden Euro ein neuer Rekordwert erreicht. Andererseits ist das Prämienvolumen im vergangenen Jahr bereinigt nur um 0,6 Prozent auf rund 17 Milliarden Euro gewachsen.

Kombinierte Schaden-Kosten-Quote stark gestiegen

In der Folge ist die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) um über acht Prozentpunkte auf 96,5 Prozent gestiegen. Dies entspricht auf 15-Jahressicht dennoch dem viertniedrigsten Wert.

Nur 2008 sowie 2020 und 2021, Letzteres coronabedingt, schaffte die Branche niedrigere Werte. Der Höchststand wurde 2010 mit 105,9 Prozent erzielt. Vier weitere Male im Beobachtungszeitraum lagen die Kfz-Haftpflichtversicherer versicherungstechnisch in der Verlustzone.

Acht Anbieter mit mehr als zehn Cent Verlust pro Beitragseuro

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften zeigt sich laut dem „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ eine große Spreizung. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Der Publikation zufolge schrieben 17 Marktteilnehmer rote Zahlen in Kfz-Haftpflicht. Acht von ihnen machten versicherungstechnisch sogar mehr als zehn Cent Verlust pro Beitragseuro. Auf die mit Abstand höchste Quote (137,9 Prozent) kommt dabei wie in den beiden Jahren zuvor die Allianz Direct Versicherungs-AG.

Vergleichsweise hohe Combined Ratios von jeweils um die 118 Prozent werden für die Mannheimer Versicherung AG und die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG ausgewiesen.

Auf Werte zwischen 113 und 111 Prozent kamen die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die Dialog Versicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG und die R+V Direktversicherung AG (R+V24).

SV mit der größten Zunahme

Bei allen vorgenannten Akteuren verschlechterten sich die Quoten deutlich, und zwar um mindestens zehn Prozentpunkte). Bei der SV fiel die Combined Ratio mit 112,7 Prozent sogar um über 26 Prozentpunkte höher aus. Bei um über zwei Prozent auf unter 147 Millionen Euro gesunkenem Umsatz erhöhte sich der Schadenaufwand um sechs Prozent.

Im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 1,3 MB) wird die Verschlechterung der kombinierten Schaden-Kosten-Quote neben der schlechteren Schadenentwicklung auch auf einen Abwicklungsverlust in zweistelliger Millionenhöhe (infolge von Reservestärkungen) zurückgeführt.

Auch Debeka, Mannheimer...

Bei der Debeka nahmen die Schadenaufwendungen bei minimal auf 135 Millionen Euro erhöhten Einnahmen um über 38 Prozent auf 126 Millionen Euro zu (8.8.2024). Als Gründe für die deutlich erhöhte Quote werden im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 7,2 MB) unter anderem „Nachreservierungen aufgrund der Absenkung des Rechnungszinses und einige Großschäden“ angeführt.

Auch bei der Mannheimer und Allianz Direct wuchsen die Quoten um mehr als 20 Prozentpunkte an. Bei Ersterer stieg der Schadenaufwand mit über einem Drittel (auf 38 Millionen Euro) um ein Vielfaches stärker als der Umsatz (plus 2,6 Prozent auf 40 Millionen Euro).

...und Allianz Direct mit deutlich erhöhten Quoten

Bei der Allianz Direct war laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 644 KB) „das Schadengeschehen geprägt von steigenden Schadenhäufigkeiten und den Auswirkungen der hohen Inflation“. So schnellte der Aufwand um fast 40 Prozent auf 92 Millionen Euro nach oben, während das Prämienvolumen um sechs Prozent auf 85 Millionen Euro sank.

Im Geschäftsbericht wird weiter erläutert: „Ebenfalls zum Zuwachs der Aufwendungen für Versicherungsfälle beigetragen hat der gestiegene Anteil des Geschäfts der spanischen Niederlassung; er ist mit einer hohen Neugeschäftsquote und einer daher vergleichsweise höheren Schadenquote verbunden.“

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.350,65 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.