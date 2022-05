Diese Hausratversicherer gewannen die meisten Kunden hinzu

11.5.2022 – 32 der 50 größten Anbieter in der Hausratversicherung haben zwischen 2015 und 2020 ihre Bestände ausgebaut. Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs die Generali Deutschland, prozentual gemessen die Ammerländer. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Von 2015 auf 2020 ist der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Haftpflichtversicherer um etwa 900.000 auf 26,7 Millionen Verträge gestiegen. Dies entspricht einem Plus von etwa vier Prozent.

Laut dem „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ konnten 32 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände ausbauen. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Die wachstumsstärksten Hausratversicherer

Am stärksten nach absoluten Zahlen wuchs demnach die Generali Deutschland Versicherung AG mit über 750.000 Policen. Die Ammerländer Versicherung VVaG legte um über 370.000 Verträge zu, die Haftpflichtkasse VVaG um über 235.000.

Sechsstellige Zuwächse hatten ferner die die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG, der Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., die Huk24 AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG.

WERBUNG

Generali: Fusion treibt das Wachstum

Das Plus der Generali ging so gut wie ausschließlich auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Zwar wuchs das Unternehmen auch in den ersten drei Jahren des Betrachtungszeitraums um 15.000 bis 35.000 Kontrakte. 2020 nahm der Bestand allerdings um über 30.000 auf 1,69 Millionen Policen ab (minus fast zwei Prozent).

Weitere Akteure mit hohen Zuwächsen

Bei der Ammerländer macht die Hausratsparte rund zwei Drittel des gesamten Bestandes. Der wuchs zu Beginn des Beobachtungszeitraums um ein Fünftel bis ein Viertel. Danach schwächte sich die Wachstumsdynamik etwas ab und betrug zuletzt nur noch ein Neuntel. Mit über 656.000 Policen rangiert das Unternehmen mittlerweile an 13. Stelle im Markt.

Die Huk-Coburg-Allgemeine, die auch in Wohngebäude (VersicherungsJournal 14.3.2022) und Haftpflicht (4.4.2022) zu den Wachstumsgewinnern zählte, baute ihren Bestand ebenfalls kontinuierlich aus. Zuletzt hat sich das Steigerungstempo bei gut drei Prozent eingependelt.

Die Haftpflichtkasse konnte 2019 und 2020 mit einem Viertel beziehungsweise einem Fünftel stärker zulegen als zu Beginn des Betrachtungszeitraums.

Ammerländer mit der höchsten Wachstumsrate

Prozentual gemessen gewann die Ammerländer am stärksten hinzu (plus über 130 Prozent). Verdoppelungen gelangen auch der Haftpflichtkasse und der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG. Bei den Wuppertalern waren dafür unter anderem Bestandsübertragungen eines Kooperationspartners im Geschäftsjahr 2016 ursächlich.

Die Generali baute den Bestand aus den oben erwähnten Gründen um über Vier Fünftel aus, die Huk24 und die Rhion Versicherung AG immerhin noch um jeweils fast die Hälfte. Vergleichsweise hohe Wachstumsraten einem guten Drittel und einem guten Viertel verzeichneten ferner die WGV-Versicherung AG, die Cosmos Versicherung AG und die Basler Sachversicherungs-AG.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.