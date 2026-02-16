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Diese Haftpflichtversicherer steigerten das Prämienvolumen am stärksten

16.3.2026 (€) – Auf Sechsjahressicht betrachtet haben neun der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ihre gebuchten Bruttoprämien um mindestens ein Viertel ausgebaut. Relativ am stärksten wuchs die Provinzial. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2025: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

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Berufsunfähigkeit · Geschäftsbericht · Haftpflichtversicherung · Marktanteil
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