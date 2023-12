Diese Haftpflichtversicherer schrieben 2022 rote Zahlen

11.12.2023 – Mit der DEVK (Verein), der BA die Bayerische Allgemeine und der Inter kamen 2022 drei der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2022 fuhren die Anbieter auf dem deutschen Markt in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ein weiteres Mal kräftige versicherungstechnische Gewinne ein. Im Schnitt erwirtschaftete die Branche über 16 Cent pro Beitragseuro. Dies ist den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft 2023“ zu entnehmen, die der GDV im Oktober veröffentlicht hat.

Damit wurde der Topwert aus dem vorvergangenen Jahr nur hauchdünn verfehlt. Seit 2002 lag die Combined Ratio zehn Mal unter der Marke von 90 Prozent. Am wenigsten verdienten die Haftpflichtversicherer zu Beginn des Beobachtungszeitraums. Seinerzeit lag die Quote um fast 14 Prozentpunkte höher.

Dreimal Verlust in der Haftpflichtversicherung

Doch nicht alle der 50 größten Gesellschaften landeten versicherungstechnisch in den schwarzen Zahlen. Auch wenn zwei von ihnen fast 50 Cent und neun weitere Marktteilnehmer mehr als 30 Cent pro Beitragseuro verdienten (VersicherungsJournal 11.12.2023).

Drei Akteure gaben im vergangenen Jahr in diesem Versicherungszweig mehr für Schäden und Kosten aus als sie an Prämien einnahmen. Drei weitere Akteure schafften es nur so gerade eben in die Gewinnzone und nahmen bestenfalls drei Cent pro Beitragseuro mehr ein als sie ausgaben.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Haftpflichtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 93 Prozent Marktanteil dargestellt.

DEVK VVaG mit der höchsten Combined Ratio

Die höchste kombinierte Schaden-Kosten-Quote wird mit fast 113 Prozent für den DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. ausgewiesen. Jeweils mehr als 108 Prozent waren es für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und die Inter Allgemeine Versicherung AG.

Nur so gerade eben in der Gewinnzone landeten die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. und die WWK Allgemeine Versicherung AG.

DEVK mit der größten Verschlechterung

Bei allen sechs vorgenannten Akteuren fiel die Quote im Vergleich zum Vorjahr (21.12.2022) höher aus, wenn auch nur leicht bei der VHV. Um jeweils fünf Prozentpunkte verschlechterten sich die Bayerische und die Inter, um mehr als elf Punkte der Huk-Coburg VVaG. Bei der WWK erhöhte sich die Quote um 20 Prozentpunkte, beim DEVK VVaG sogar um fast 30 Punkte.

Der letztgenannte Anbieter hat laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 647 KB) die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle um fast ein Viertel auf 45,5 Millionen Euro erhöht. Insgesamt stiegen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um fast ein Drittel auf über 20 Millionen Euro, während das Prämienvolumen um drei Prozent auf 32 Millionen Euro zurückging.

Bei der WWK stiegen die Bruttoaufwendungen um fast zwei Drittel auf 6,8 Millionen Euro, während die Einnahmen um 0,6 Prozent auf 13,9 Millionen Euro sanken, wie dem Geschäftsbericht 2022 (PDF, 2,2 MB) zu entnehmen ist.

Sehr hohe Schadenquoten

In der Folge erhöhte sich die Schadenquote der WWK um gut 19 Prozentpunkte auf 49,3 Prozent, wodurch das Unternehmen von der dritten auf die 36. Position abrutschte. Nach stärker abwärts ging es für den DEVK VVaG, der mit einer fast doppelt so hohen Quote wie vor Jahresfrist (zuletzt 62,8 Prozent) von elf auf 47 fiel.

Noch höhere Schadenquoten (Schadenaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) unter den vorgenannten Gesellschaften hatten nur die Inter und die VHV zu verzeichnen. Bei beiden Anbietern fielen die Werte etwas höher aus als vor Jahresfrist.

Sehr hohe Betriebskostenquoten

Bei einem Blick auf Betriebskostenquoten (Betriebsaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)) fällt auf, dass die sechs Unternehmen zum Großteil überdurchschnittlich hohe Werte aufweisen. Ausnahme ist die VHV, die mit leicht verschlechterten 30,6 Prozent an zehnter Stelle liegt.

Der Huk-Coburg VVaG liegt mit 37,6 Prozent (Position 28) leicht über dem Schnitt der 50 im Branchenmonitor aufgelisteten Markteilnehmer von 36,6 Prozent. Der DEVK VVaG ist mit leicht erhöhten 49,8 Prozent Schlusslicht der Branche. Nicht wesentlich niedriger fallen die Werte für die Bayerische auf Rang 49 und die WWK auf Platz 48 aus.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.