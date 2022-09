Diese Berufsunfähigkeitstarife sind mehrfach spitze

12.9.2022 – Viele Berufsunfähigkeits-Versicherungen verfügen über ein sehr hohes Qualitätsniveau. Dies zeigen die Bewertungen von Ascore, Franke und Bornberg, Infinma sowie Morgen & Morgen. Vergleichsweise viele Angebote erhielten bei allen vier Analysehäusern die Spitzenbewertung. Verschiedene Bewertungsansätze erschweren aber den Durchblick.

Die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung gilt als der Königsweg in der Arbeitskraftabsicherung. Doch nur ungefähr jeder Dritte von den über 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland ist mit einer privaten Invaliditätsabsicherung ausgestattet.

Der niedrige Absicherungsgrad ist allerdings nicht auf eine mangelnde Produktqualität zurückzuführen. Dies zeigen die Produkttests der einschlägigen Analysehäuser, die sich die Redaktion des VersicherungsJournal Extrablatts angeschaut hat. Denn in keiner Untersuchung hat weniger als die Hälfte der Testkandidaten die Höchstnote beziehungsweise ein Zertifikat erhalten.

In den Produktbewertungen hat jeweils ein verhältnismäßig großer Anteil der vielen hundert am Markt angebotenen Tarife und -kombinationen Spitzennoten erhalten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit hat sich die Redaktion auf die selbstständige BU-Versicherung fokussiert. Zusatzversicherungen und Produkte für Beamte wurden nicht berücksichtigt.

Unterschiedliche Bewertungssystematiken …

Die Analysen der Franke und Bornberg GmbH (FuB), der Morgen & Morgen GmbH (M&M), der Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH und der Ascore Das Scoring GmbH greifen dabei auf verschiedene Systematiken zurück. Sie fokussieren zudem auf unterschiedliche Bewertungskriterien, die meist unterschiedlich gewichtet werden.

M&M etwa verfolgt bei den Ratingklassen ein Fünf-Sterne-Raster, wobei fünf Sterne „ausgezeichnet“ und ein Stern „sehr schwach“ bedeuten. FuB nutzt ein siebenstufiges Notenschema. „FFF+“ stellt dabei die Höchstnote dar und bedeutet „hervorragend“. Die Abstufungen reichen über „gut“ (FF+) und „ausreichend“ (F+) bis hinunter zu „ungenügend“ (F-).

… und Notensysteme

Ascore unterzieht die Tarife ausdrücklich keinem Rating, sondern einem Scoring-Verfahren. Dieses umfasst nach Unternehmensdarstellung „einen Kriterienkatalog, der alle wesentlichen Produktaspekte berücksichtigt. Für jedes erfüllte Kriterium wird bei der Auswertung ein Punkt zugewiesen“.

Die Gesamtpunktzahl wird auf sechs Noten umgelegt und in „Kompassen“ dargestellt. Bestenfalls sind sechs „Kompasse“ („herausragend“) erreichbar, im schlechtesten Fall ein „Kompass“ („schwach“).

Infinma erstellt ebenfalls ausdrücklich kein Rating. Für insgesamt 18 selbst gewählte Qualitätskriterien wird dargelegt, ob der Anbieter eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist.

„Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, so das Institut zur Methodik. Zertifiziert werden diejenigen Tarife, die in allen Kriterien den Marktstand erfüllen oder übertreffen.

Analyse der Bedingungen

Auch die beiden anderen Analysehäuser untersuchen die Bedingungsqualität. M&M greift im Teilrating BU-Bedingungen (die Hofheimer nehmen auch die BU-Kompetenz, die Beitragsstabilität und die Antragsfragen unter die Lupe) auf 29 unterschiedlich gewichtete Leistungsfragen zurück. Für die Höchstnote muss ein Angebot mindestens 69 der insgesamt 79 möglichen Punkte erreichen.

In den insgesamt 75 Detailkriterien bei FuB sind maximal 11.380 Punkte zu erreichen. Für die Höchstnote muss eine Offerte mindestens 85 Prozent davon erreichen. Bei beiden Ratings müssen zudem bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt sein, um die Bestnote zu erhalten.

Mehr Informationen zu den Bewertungsgrundlagen von Franke und Bornberg erhalten Interessierte auf dieser Internetseite. Die Ratingdokumentation von Morgen & Morgen kann hier eingesehen werden. Weitere Details zu den Marktstandards von Infinma sind auf dieser Webseite zu finden.

Recht große Schnittmenge

Unter dem Strich weisen die „F“-Anzahl, Sterne, Kompasse oder alle mindestens erfüllten Marktstandards den Weg zur Einschätzung der Bedingungsqualität. Der Preis bleibt bei allen Testern außer Betracht.

Trotz der unterschiedlichen Bewertungssystematiken und Anzahl der untersuchten Tarife gibt es zwischen allen Ergebnissen der vier Analysehäuser eine vergleichsweise große Schnittmenge. So erhalten rund vier Dutzend Angebote in mindestens drei Untersuchungen die Höchstnote beziehungsweise ein Zertifikat (Stand Ende Juli/ Anfang August 2022).

18 Anbieter erhielten viermal die Bestnote

Fast zwei Dutzend Offerten von 18 Anbietern gelang dies in allen vier Analysen. Diese Produkte stammen von

Dies bedeutet allerdings nicht, dass dies die einzig besten am Markt verfügbaren Tarife sind. Übrigens: Die Analysten von Franke haben die Bestnote an die aufgezählten Offerten von Klinikrente, Metallrente und Swiss Life nur in Kombination mit dem Baustein „plus“ vergeben.

Bei den vorgenannten Angeboten von Alte Leipziger und Basler gilt dies nur in Kombination mit dem Baustein „Arbeitsunfähigkeits-Schutz“. Bei Ascore erhielt nur die „Premium“-Variante des Stuttgarter-Tarifs die Höchstnote.