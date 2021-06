Diese Autoversicherer wuchsen am stärksten

23.6.2021 – Zwischen 2014 und 2019 stiegen die Einnahmen der Axa Easy am meisten – die Hamburger konnten die Bruttobeiträge mehr als vervierfachen. Auch die Volkswagen Autoversicherung und die BGV wuchsen deutlich überdurchschnittlich und konnten ihren Umsatz jeweils mehr als verdoppeln. Die Branche legte um rund ein Sechstel zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig und Sirius Campus.

Die Kraftfahrtversicherer bauten das Prämienaufkommen zwischen 2014 und 2019 um etwa ein Sechstel auf fast 28,6 Milliarden Euro aus. Doch sieben der 50 größten Marktteilnehmer hatten Rückgänge von bis zu einem Achtel zu verzeichnen (VersicherungsJournal 16.6.2021).

Dies ist dem „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ zu entnehmen. Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von etwa 88 Prozent.

Axa Easy legte am stärksten zu

Auf der anderen Seite hatten mehr als 30 der aufgeführten Anbieter überdurchschnittliche Zuwachsraten zu verzeichnen. Elf Gesellschaften wuchsen sogar um mehr als die Hälfte.

Mit Abstand am stärksten legte die Axa Easy Versicherung AG zu (plus 330 Prozent auf 80 Millionen Euro). Ihre Einnahmen mehr als verdoppeln konnten die Volkswagen Autoversicherung AG (auf knapp 254 Millionen Euro) und die BGV-Versicherung AG (auf rund 182 Millionen Euro).

Vergleichsweise hohe Steigerungsraten zwischen 93 und 78 Prozent erzielten die Generali Deutschland Versicherung AG (auf 1.040 Millionen Euro), die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; auf knapp 127 Millionen Euro) und die R+V Direktversicherung AG (R+V24; auf fast 115 Millionen Euro).

Hintergründe für die…

Der noch relativ junge Direktversicherer Axa Easy (4.10.2011) wuchs insbesondere in den ersten drei Jahren des Beobachtungszeitraums (zwischen über 40 und fast 90 Prozent). 2019 ging es sogar um rund ein Zwölftel bergab. Als Hintergrund führt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2019 (PDF, 1,3 MB) die über alle Vertriebskanäle hinweg gestiegene Wettbewerbsintensität im Kfz-Versicherungsmarkt an.

Die ebenfalls noch recht junge Volkswagen Autoversicherung AG (27.9.2012) erzielte über die Hälfte ihres Zuwachses im Geschäftsjahr 2015. Hintergrund war vor allem Geschäft, das von der Allianz Versicherungs-AG auf die Volkswagen Auto ausgelagert wurde (24.1.2017). In den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums ging es hingegen kaum noch nach oben.

Die BGV legte zwar in jedem Jahr zu. Der Großteil des deutlich überdurchschnittlichen Wachstums ging jedoch auf die Verschmelzung der Badische Allgemeine Versicherung AG auf die BGV zurück (27.9.2016).

…kräftigen Steigerungsraten

Die ebenfalls kontinuierliche Umsatzsteigerung der Generali Deutschland geht zu über zwei Dritteln auf den Konzernumbau zurück. Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Auch die S-Direkt baute die Einnahmen kontinuierlich aus. Die Wachstumsraten in den letzten beiden Jahren des Beobachtungszeitraums blieben mit sechs beziehungsweise acht Prozent allerdings hinter denen der ersten drei Jahre zurück. Am stärksten ging es im Geschäftsjahr 2016 mit einem Fünftel bergauf.

Die R+V24 hatte 2019 mit weit mehr als einem Drittel die stärkste Steigerung zu verzeichnen. In den beiden Jahren davor gab es Rückgänge von in der Spitze mehr als vier Prozent. Dies ist auf die Entwicklung in der Fahrzeugvoll- und -teilversicherung zurückzuführen. Hierfür war nach Unternehmensangaben „eine Verlagerung im Versicherungsbestand von der Vollkasko- hin zur Teilkaskoversicherung“ ursächlich.

Weiter Studiendetails und Bezugshinweis

Die Branchengrößen (18.1.2021) mit mehr als 800 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien weisen – angeführt von der Generali Deutschland – bis auf wenige Ausnahmen eine überdurchschnittliche Entwicklung auf (23.6.2021).

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.