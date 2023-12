Diese Autoversicherer fuhren 2022 tief in die Verlustzone

7.12.2023 – In der Kraftfahrtversicherung kamen im vergangenen Jahr 25 (2021: zwölf) der 50 größten Anbieter auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Elf davon schnitten mit 110 Prozent oder höher ab. Der höchste Wert stand für Allianz Direct zu Buche. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die Ertragslage für die deutschen Autoversicherer hat sich 2022 erneut verschlechtert. Auch wenn sich die Schadenzahl verringert hat (minus 0,8 Prozent auf unter 8,4 Millionen), so sind doch die Versicherungsleistungen kräftig gestiegen. Mit fast 26,1 Milliarden Euro wurde ein neuer Rekordwert erreicht.

Kombinierte Schaden-Kosten-Quote gesunken

Andererseits ist das Prämienvolumen im vergangenen Jahr nur um 1,1 Prozent auf gut 29,1 Milliarden Euro gewachsen. In der Folge ist die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) um über sechs Prozentpunkte gestiegen.

Nach acht profitablen Jahren rutschten die Autoversicherer damit erstmals wieder versicherungstechnisch in die Verlustzone. Zwischen 2008 und 2013 hatte die Assekuranz allerdings jeweils noch deutlicher im Minus gelegen. Der Tiefststand im Jahr wurde (coronabedingt) zwei Jahre zuvor erreicht (VersicherungsJournal 20.12.2021).

Haftpflicht- wie auch Kaskosparten mit negativer Entwicklung

Dies ist einerseits auf die erneut negative Entwicklung in der Fahrzeugversicherung (Voll- und Teilkasko) zurückzuführen. Hier standen den um gut 1,7 Prozent (bereinigt) erhöhten Prämieneinnahmen (12,0 Milliarden Euro) fast dreimal so stark gestiegene Versicherungsleistungen (11,1 Milliarden Euro) gegenüber.

Das schraubte die Schadenquote um drei Prozentpunkte und die Combined Ratio um vier Prozentpunkte nach oben – auf 93,3 beziehungsweise 108,2 Prozent. Höhere Werte waren zuletzt 2013 mit 98,9 beziehungsweise 114,5 Prozent zu beobachten.

Im dominierenden Segment Kfz-Haftpflicht (rund 58 Prozent Anteil am Umsatz) erhöhte sich die Combined Ratio „nur“ von 88,3 auf 96,5 Prozent. Dabei stiegen die Einnahmen um unterdurchschnittliche 0,6 Prozent (bereinigt) auf etwa 17 Milliarden Euro.

Die Leistungen wuchsen um ein Neuntel auf 14,9 Milliarden Euro an. Damit konnte das Haftpflichtsegment die kombinierte Schaden-Kosten-Quote nicht so senken wie in früheren Jahren.

Jeder zweite Akteur in der Verlustzone

Dieses Bild spiegelt sich auch auf der Ebene der einzelnen Gesellschaften wider, wie der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ zeigt. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Kraftfahrtversicherung, die auf rund 87 Prozent Marktanteil kommen.

Im dort aufgeführten Segment „Sonstige Kraftfahrt“ erzielten nur noch drei Akteure eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 100 Prozent. Dieser Bereich enthält Daten zur Voll- und Teilkaskoversicherung und auch zur Kraftfahrt-Unfallversicherung.

Im Jahr zuvor fuhren noch 13 Gesellschaften versicherungstechnisch Gewinne ein, 2020 sogar noch 36. 2022 lagen demnach 47 Gesellschaften in der Verlustzone.

Allianz Direct weiter mit der höchsten Quote

In Kraftfahrt gesamt verminderte sich die Zahl der Anbieter mit schwarzen Zahlen von 38 auf 25. Eine Gesellschaft schrieb dabei sogar mehr als zehn Cent Gewinn pro Beitragseuro (7.12.2023). 25 (2021: zwölf) Gesellschaften wiederum landeten in den roten Zahlen. Elf davon wiesen Werte von über 110 Prozent auf.

Auf die mit Abstand höchste Quote (131,8 Prozent) kommt dabei wie in den beiden Jahren zuvor (12.12.2022) die Allianz Direct Versicherungs-AG. Combined Ratios zwischen 117 und 113 Prozent werden für die R+V Direktversicherung AG (R+V24), die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. ausgewiesen.

Debeka mit deutlicher Steigerung

Bei allen vorgenannten Akteuren verschlechterten sich die Quoten deutlich (um mindestens sieben Prozentpunkte). Bei der Debeka Allgemeine Versicherung AG fiel die Combined Ratio mit 110,6 Prozent sogar um fast 18 Prozentpunkte höher aus.

Den Koblenzern gelang nur ein leichtes Prämienplus von 0,9 Prozent auf 233,2 Millionen Euro. Demgegenüber stiegen die Schadenaufwendungen um über ein Viertel auf fast 216 Millionen Euro.

Dies geschah laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 7,2 MB) „infolge der hohen Inflation. In der Kraftfahrtversicherung sind die Reparaturkosten insbesondere bei energieintensiven Reparaturen, wie beispielsweise Lackierarbeiten, stark angestiegen“. Als weiterer Hintergrund wird in dem Bericht angeführt:

„Zusätzlich führte eine Absenkung des Rechnungszinses von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent in der Unfall- und Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung zu einer wesentlichen Nachreservierung in der Renten-Deckungsrückstellung und demzufolge zu einer Erhöhung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle. In Zahlen: Diese wurde um fast ein Siebtel auf 266,3 Millionen Euro aufgestockt.

Meist überdurchschnittliche Schaden- ...

Bei einem Blick auf die Schadenquoten fällt auf, dass die sechs Gesellschaften mit den höchsten Combined Ratios durch die Bank zum Teil deutlich überdurchschnittliche Werte ausweisen. Der Durchschnittswert der 50 in der Publikation aufgeführten Anbieter beträgt 84 Prozent. In der Nähe dieses Wertes liegt allein die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG.

Die R+V24 und die Allianz Direct kommen sogar auf Schadenquoten von über 100 Prozent. Nur knapp unter dieser Marke blieben die beiden DEVK-Gesellschaften. Bei allen zehn Anbietern hat sich der Wert teils massiv verschlechtert. Bei der Alte Leipziger Versicherung AG „nur“ um sieben Prozentpunkte, bei der Allianz Direct um satte 25 Prozentpunkte.

... und Betriebskostenquoten

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betriebskostenquote, deren Schnitt mit 18,4 Prozent angegeben wird. Lediglich die R+V24 (Rang neun mit 12,7 Prozent), die DEVK Allgemeine (Platz zwölf mit 15,2 Prozent) sowie die DEVK a.G. (Rang 13 mit 15,4 Prozent) agierten deutlich besser als der Markt.

Der höchste Wert wird mit fast 28,5 Prozent erneut für die Allianz Direct ausgewiesen. In den beiden Jahren zuvor waren es jedoch noch jeweils über 40 Prozent.

Sonderfaktoren bei der Allianz Direct

Für die deutlichen Veränderungen der Schaden- und Betriebskostenquote der Allianz Direct sind jeweils Sonderfaktoren verantwortlich. Laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 644 KB) „war das Schadengeschehen geprägt von steigenden Schadenhäufigkeiten und den Auswirkungen der hohen Inflation. Gleichzeitig führten operative Effizienzgewinne und Kostenoptimierung zu einer deutlich gesunkenen Kostenquote“.

Die Beitragseinnahmen gingen um drei Prozent auf 131,3 Millionen Euro zurück, während der Schadenaufwand mit 135,6 Millionen Euro um mehr als ein Viertel höher ausfiel als 2021. In Kfz-Haftpflicht stieg der Schadenaufwand dabei mit fast 40 Prozent fast vier Mal so stark wie im Segment „Sonstige“.

Im Geschäftsbericht wird weiter erläutert: „Ebenfalls zum Zuwachs der Aufwendungen für Versicherungsfälle beigetragen hat der gestiegene Anteil des Geschäfts der spanischen Niederlassung; er ist mit einer hohen Neugeschäftsquote und einer daher vergleichsweise höheren Schadenquote verbunden.“ Die Einnahmen aus dem spanischen Geschäft wuchsen von 3,8 auf 16,6 Millionen Euro.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.350,65 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.