Dies waren 2024 die größten Unfallversicherer

1.12.2025 – Die Unfallversicherer erzielten 2024 laut GDV mit 24,8 Millionen Verträgen 6,8 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Dem „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ zufolge führt die Allianz die Ranglisten nach Policenbestand und nach Beitragseinnahmen an. Dahinter folgen die Debeka und die Generali (Kontrakte) beziehungsweise die Ergo und die R+V (Prämie). Prozentual legten unter den Marktgrößen die Huk-Coburg-Allgemeine (Verträge) sowie die R+V (Beiträge) am stärksten zu. Die größten Einbußen hatten die Axa (Einnahmen) und die Ergo (Policen) zu verzeichnen.

WERBUNG

Die privaten Unfallversicherer hatten Ende 2024 nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 24,8 Millionen Verträge im Bestand. Das waren 1,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Allianz bei den Einzelgesellschaften an der Spitze

Auf Ebene der Einzelgesellschaften betrachtet hatte mit mehr als 4,2 Millionen Kontrakten die Allianz Versicherungs-AG die meisten Policen in den Büchern. Dies zeigt der „Branchenmonitor: Unfallversicherung 2025“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 94 Prozent Marktanteil dargestellt.

An zweiter Stelle liegt die Debeka Allgemeine Versicherung AG mit zwei Millionen vor der Generali Deutschland Versicherung AG mit knapp 1,8 Millionen Kontrakten.

Die Unfallversicherer auf den weiteren Plätzen

An vierter Position liegt die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG mit 1,6 Millionen Stück. Auf den Plätzen fünf und sechs finden sich die ADAC Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG mit jeweils über 1,4 Millionen Policen wieder.

Die Plätze sieben bis neun belegen mit jeweils ebenfalls siebenstelligen Vertragszahlen die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg und die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG.

Zwischen plus 78.000 und minus 64.500 Verträgen

Insgesamt legten fünf der neun Marktgrößen mit mehr als einer Million Verträgen im Vergleich zu 2023 zu. Nach absoluten Zahlen lagen die Veränderungen zwischen plus 78.063 (Huk-Coburg-Allgemeine) und minus 64.506 (Allianz). Wie schon ein Jahr zuvor (VersicherungsJournal 20.12.2024) stand für die Ergo die größte Verminderungsrate zu Buche. Diese blieb mit 3,9 Prozent genau auf Vorjahresniveau.

Die größte Steigerungsrate errechnet sich andererseits mit 5,1 Prozent für die Huk-Coburg-Allgemeine. Vergleichsweise stark legte auch der Versicherungsverein der Gruppe mit 2,9 Prozent zu. Um immerhin noch gut ein Prozent wuchs die ADAC Versicherung, während die Debeka nur minimal zulegte.

Jeweils im Bereich des Marktniveaus verloren die R+V und die Allianz. Für die Signal Iduna errechnet sich ein Minus von 2,1 Prozent. Hierbei ist zu beachten, dass das Unternehmen die Zählweise bei einem Gruppenunfallvertrag geändert hat und „aus Gründen der Vergleichbarkeit die Angaben der beiden Vorjahre“ angepasst wurden, heißt es im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 3,0 MB).

In der Rangliste zog die ADAC Versicherung an der Ergo vorbei auf Position fünf. Der Huk-Coburg VVaG verkürzte den Rückstand auf die R+V von 91.000 auf unter 40.000 Kontrakte.

Allianz auch nach Beitragsvolumen an der Spitze

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich laut GDV 2024 branchenweit auf fast 6,8 Milliarden Euro (plus 1,3 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar landete auch hier erneut die Allianz mit knapp 1,2 Milliarden Euro an der Spitze. An zweiter Stelle liegt weiterhin, aber nun vier Positionen besser als nach Verträgen, die Ergo (mit fast 560 Millionen Euro).

Dahinter folgt ebenfalls vier Stellen besser als nach Policen die R+V vor der Generali auf dem vierten (nach Kontrakten dritten) Platz und vor der Debeka auf dem fünften (nach Verträgen zweiten) Rang. Die drei letztgenannten Akteure schafften Prämieneinnahmen zwischen 455 und 440 Millionen Euro.

Die Positionen sechs bis acht belegen die Signal Iduna Allgemeine (nach Verträgen an neunter Stelle), der LVM (Nummer zehn nach Policen) und die Axa Versicherung AG (an 14. Stelle nach Kontrakten).

Deutlich schlechter als nach Verträgen platzierten sich nach Prämien die ADAC Versicherung (27.), der Huk-Coburg VVaG (25.) und die Huk-Coburg-Allgemeine (22.).

R+V mit dem größten Prämienwachstum

Unter den acht Marktteilnehmern mit dem größten Beitragsaufkommen legte die R+V mit fast zehn Prozent am stärksten zu. „Wachstumstreiber war die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr“, schreiben die Wiesbadener erläuternd im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 1,3 MB). Sie kletterten in der Rangliste von fünf auf drei nach oben und verwiesen die Generali auf vier und die Debeka auf fünf.

Der LVM wuchs mit 4,5 Prozent noch einmal etwas stärker als vor Jahresfrist. Damit übertraf man erneut die unternehmenseigene Planung, wird im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 4,3 MB) hervorgehoben. Die Debeka wuchs um gut drei Prozent, die Generali um gut zwei Prozent.

Die Allianz erzielte 0,3 Prozent weniger Umsatz als ein Jahr zuvor, die Signal Iduna knapp ein Prozent weniger. Verminderungsraten von knapp unter beziehungsweise über zwei Prozent hatten die Ergo und die Axa hinzunehmen.

Der „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.