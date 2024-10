Dies waren 2023 die umsatzstärksten Krankenvollversicherer

23.10.2024 – Die Debeka liegt unverändert an der Spitze des Umsatzrankings der privaten Krankenversicherer in der Vollversicherung. Dahinter folgen weiterhin DKV, Axa, Allianz und Signal Iduna. Die Hallesche zog vorbei an der Bayerischen Beamtenkrankenkasse auf Position elf. Am stärksten wuchs die Hansemerkur. Die größten Einbußen hatte die Continentale zu verzeichnen. Dies zeigen Daten aus dem Map-Report 935.

Im Geschäftsjahr 2023 buchten die im Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) organisierten Unternehmen nach vorläufigen Zahlen gut 42,6 Milliarden Euro Bruttoprämie in der Krankenversicherung.

Davon entfielen laut den Ende September vom GDV veröffentlichten „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft“ fast 31 Milliarden Euro auf die Vollversicherung, das entspricht einem minimal rückläufigen Anteil von 72,6 Prozent.

Debeka vor DKV an der Spitze in der Krankenvollversicherung

Die zwölf umsatzstärksten Akteure kamen laut dem Map-Report Nummer 935 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2023“ zusammengerechnet auf fast 25,4 Milliarden Euro Bruttoprämien.

An der Spitze steht der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (VersicherungsJournal 13.3.2024, 7.8.2023). Mit 6,05 Milliarden Euro schafften die Koblenzer in der Vollversicherung einen fast doppelt so hohen Umsatz wie die zweitplatzierte DKV Deutsche Krankenversicherung AG (3,17 Milliarden Euro).

Axa Krankenversicherung auf dem Bronzerang

An dritter Stelle liegt die Axa Krankenversicherung AG (2,8 Milliarden Euro) vor der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG (2,6 Milliarden Euro). Fast 2,2 Milliarden werden für die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. ausgewiesen.

Dahinter folgen mit 1,5 bis 1,2 Milliarden Euro die Barmenia Krankenversicherung AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG.

Im Milliardenbereich lagen ansonsten nur noch die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK).

Im Vergleich zum gesamten Umsatz (26.9.2024) schneidet die Axa in der Vollversicherung einen Platz besser ab und liegt dort vor der Allianz. Die insgesamt an achter Stelle liegende BBKK schaffte es in der Krankenvollversicherung nur auf den zwölften Rang.

Dadurch sind die Continentale mit Platz acht, die Huk-Coburg mit Position neun, die Hansemerkur mit Rang zehn und die Hallesche mit Platz elf in der Vollversicherung jeweils eine Stelle weiter oben platziert als bei den Einnahmen insgesamt.

Hansemerkur Krankenversicherung wuchs am stärksten

Der Hansemerkur gelang mit sechs Prozent der größte Zuwachs unter den umsatzstärksten Akteuren. Um vier bis drei Prozent legten die Barmenia, die Hallesche und die Huk-Coburg zu. Wachstumsraten zwischen 1,5 und 0,6 Prozent hatten die Axa, die Generali und die Allianz zu verzeichnen.

Eine schwarze Null schaffte die BBKK, eine rote Null die Debeka. Die Signal Iduna und die DKV schrumpften um jeweils rund ein halbes Prozent, die Continentale um über zwei Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr zog die Hallesche an der Bayerischen Beamtenkrankenkasse vorbei. Weitere Rangveränderungen waren nicht zu beobachten. Allerdings verschoben sich die Abstände teils erheblich.

So konnte etwa die Huk-Coburg den Rückstand auf die Continentale von 138 auf 74 Millionen fast halbieren. Andersherum schmolz der Vorsprung der Huk-Coburg auf die Hansemerkur von 119 auf 94 Millionen Euro zusammen. Die Barmenia konnte den Rückstand auf die Signal Iduna von 764 auf 693 Millionen Euro verkürzen.

