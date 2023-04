Dies sind die Wohngebäudeversicherer mit dem größten Kundenschwund

3.4.2023 – Auf Sechsjahressicht schrumpfte der Vertragsbestand in der verbundenen Wohngebäudeversicherung bei 17 der 50 größten Anbieter. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“. Dabei hatten die SV und die Bayerische Landesbrand Einbußen im sechsstelligen Bereich zu verzeichnen. Prozentual am stärksten verlor die Condor.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer hatten von 2016 auf 2021 einen von 19,5 auf 19,3 Millionen Verträge gesunkenen Bestand zu verzeichnen.

Allerdings konnten fast zwei von drei der 50 größten Anbieter ihre Bestände gegen den Branchentrend ausbauen. Dabei legte die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG prozentual am stärksten zu. Sie konnte die Policenzahl mehr als verdreifachen (VersicherungsJournal 14.2.2023).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“. Die Analyse der V.E.R.S. Leipzig GmbH enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 95 Prozent Marktanteil.

17 Mal Rückgang

Für 17 der im Monitor aufgelisteten Akteure schlugen rückläufige Bestände zu Buche. Die größten Einbußen nach absoluten Zahlen hatte die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit über 250.000 Stück zu verzeichnen. Die SV schrumpfte kontinuierlich auf zuletzt unter 1,44 Millionen Kontrakte. Ursache dürften unter anderem fortgesetzte Sanierungsmaßnahmen und Beitragssatz-Anpassungen (23.2.2018) gewesen sein.

Fast genauso stark verlor die Bayerische Landesbrandversicherung AG mit fast 240.000 Policen. Das Minus auf nur 1,81 Millionen Verträge dürfte unter anderem zusammenhängen mit der „Bestandsumstellung auf das neue Produkt, welches im Bayerischer Versicherungsverband geführt wird“, heißt es im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 825 KB) zum Hintergrund.

Weitere Anbieter mit rückläufigen Beständen

Bei der Condor Allgemeinen Versicherungs-AG betrug das Minus fast 72.000 Kontrakte. Die Bestände der HDI Versicherung AG, der Alten Leipziger Versicherung AG und der Provinzial Nord Brandkasse AG gaben um knapp 38.000 bis fast 24.000 Verträge nach.

Fünfstellige Verringerungen waren bei der Oldenburgischen Landesbrandkasse, der Allianz Versicherungs-AG, der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland, der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG und der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse zu beobachten.

Condor mit der stärksten Verminderungsrate

Betrachtet man die Veränderungsraten, so fiel das Minus bei der Condor mit über der Hälfte am größten aus. Um fast ein Viertel verringerte sich der Bestand bei der Alten Leipziger. Verminderungsraten im zweistelligen Prozentbereich hatten die SV, der HDI, die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse und die Bayerische Landesbrand zu verzeichnen.

Die Condor trennte sich im Geschäftsjahr 2017 im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen von verschiedenen Agentur- und Maklerverbindungen (22.1.2019). Dadurch schmolz der Bestand um über zwei Drittel auf 46.000 Stück. Seit 2019 zeigt die Kurve wieder deutlich nach oben – mit Zuwachsraten von knapp über beziehungsweise unter einem Sechstel.

Bei der Alten Leipziger fiel das Schrumpfungstempo in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums mit jeweils gut drei Prozent nur etwa halb so stark aus wie in den beiden Jahren davor.

Auch der HDI, die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, die Oldenburgische Landesbrandn und die Helvetia verloren kontinuierlich – und allesamt relativ gleichverteilt.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung" enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig.