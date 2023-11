Dies sind die wichtigsten Sparmotive der Deutschen

7.11.2023 – Die Altersvorsorge bleibt das mit Abstand wichtigste Sparmotiv für deutsche Verbraucher. Dahinter folgt – in umgekehrter Reihenfolge zu den Vorquartalen – das Wohneigentum vor dem aufgeschobenen Konsum. Letzterer weist ein historisch niedriges Zustimmungslevel auf. Das zeigt die Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen.

Das zweckgerichtete Sparen bleibt unter den Bundesbürgern so wenig angesagt wie selten zuvor. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen, am Montag veröffentlichten Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.

Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Die Umfrage wurde im Juni durchgeführt.

Sparquote bleibt auf niedrigem Niveau

Nur ein minimal gestiegener Anteil (VersicherungsJournal 18.7.2023) von etwa 40 Prozent der Befragten gab an, derzeit Geld für bestimmte Zwecke zurücklegen zu können. Dies liegt nur knapp über dem historischen Tiefstwert aus der Sommerumfrage des vergangenen Jahres (13.7.2022).

Den Angaben zufolge ist die Sparquote bei Frauen, bei höherem Bildungsabschluss sowie in der Einkommensklasse ab monatlich 2.500 Euro deutlich überdurchschnittlicher ausgeprägt. In Bezug auf das Merkmal Alter teilt der Verband mit, dass etwa 70 Prozent der Über-60-Jährigen nach eigenem Bekunden nicht für einen bestimmten Zweck sparen.

Je jünger die Interviewten, desto höher die Sparneigung. Diese steigt von minimal unterdurchschnittlichen 40 Prozent bei den 50- bis 59-Jährigen über 43 Prozent (40 bis 49 Jahre) und 49 Prozent (30 bis 39 Jahre) auf 58 Prozent bei den Unter-30-Jährigen an.

Altersvorsorge an der Spitze

An erster Stelle liegt das Sparmotiv „Altersvorsorge“, das aktuell auf einen Zustimmungswert von knapp 56 Prozent kommt. Das ist etwas weniger als in der Sommerumfrage, aber rund fünf Prozentpunkte mehr als bei der Frühjahrsumfrage (18.4.2023).

Am zweitwichtigsten (Sommerumfrage: drittwichtigsten) ist den Konsumenten das Sparmotiv „Erwerb/ Renovierung von Wohneigentum“. Dies liegt mit zuletzt 41 Prozent vier Prozentpunkte über dem Umfragewert im Sommer.

Verbands-Hauptgeschäftsführer Christian König erläutert: „Die Diskussion über das Heizungsgesetz hat viele Menschen völlig verunsichert […]. Niemand weiß genau, was auf ihn an finanzieller Belastung zukommt. Klar ist aber: Es wird teuer.“ Diejenigen, die sparen können, hielten jetzt lieber ihr Geld zusammen, um sich ein Finanzpolster aufzubauen, so König.

Wohneigentum behauptet dritten Rang

Das Sparen für größere Anschaffungen findet sich nur noch an dritter Stelle wieder. Mit unter 41 Prozent wurde der Tiefststand aus der Sommerumfrage noch einmal unterschritten. Damit liegt dieses Sparmotiv erstmals seit dem Frühjahr 2010 nur an dritter Position. Dahinter folgt die Kapitalanlage, die noch stärker verlor (minus zwei Prozentpunkte auf unter 26 Prozent).

Nur eine untergeordnete Rolle kommt den Anlässen „Notgroschen“ und „Ausbildung der Kinder“ zu. Diese wurden nur von rund jedem 28. beziehungsweise etwa jedem 26. Interviewten genannt. Mehrfachnennungen waren möglich.

Frauen vorn

Wie der Bausparkassenverband weiter mitteilte, haben beim Wohneigentum Frauen die Nase vorn (46 Prozent zu 36 Prozent bei den Männern). „Auch beim Konsum und der Erfüllung langgehegter Wünsche konsultieren mehr Frauen als Männer das Sparschwein (44 Prozent versus 37 Prozent).

Wenn es um Kapitalanlagen geht, so ist das für ein Drittel der Männer ein valider Sparzweck, bei den Frauen ist das nur für rund ein Fünftel der Fall. Ab 30 ist der vornehmliche Sparzweck die Altersvorsorge (von 57 Prozent für die 30-39-Jährigen über 70 Prozent bei den 40-49-Jährigen bis zu 64 beziehungsweise 60 Prozent bei den Älteren).

Kapitalanlagen sind hauptsächlich für die mittleren Altersgruppen relevant – im Gesamten betrachtet im Westen mehr als im Osten“, so der Verband.

Sparmotive im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich bedeutet der aktuelle Zustimmungswert für das Motiv Altersvorsorge einen Platz im gehobenen Mittelfeld. Seit Anfang 2015 lag der Wert nur neun Mal höher als zuletzt.

14 Mal wurden niedrigere Werte erhoben. Der Höchstwert lag um etwa elf Prozentpunkte höher (21.11.2013). Der Tiefststand wurde in der Sommerumfrage des Vorvorjahres erreicht (8.7.2021).

Ganz anders sieht es beim (aufgeschobenen) Konsum aus. Ähnlich niedrig fiel der Wert in den letzten 27 Auflagen der Untersuchung nur in der Sommerumfrage dieses Jahres sowie in der Herbstumfrage des Vorjahres aus (17.11.2022). Der Höchstwert aus der Sommerumfrage vor neun Jahren (10.7.2014) ist um fast 25 Prozentpunkte entfernt.

Kapitalanlage fiel auf den zweitniedrigsten Stand

Der Zustimmungswert für das Wohneigentum liegt ebenfalls im gehoben Mittelfeld. Seit Anfang 2015 lag er elf Mal auf niedrigerem Niveau. Der Tiefststand von unter 30 Prozent wurde in der Sommerumfrage vor vier Jahren (25.7.2019) erreicht. Der Höchststand aus der Herbstumfrage 2014 lag um etwa 14 Prozentpunkte höher als aktuell (2.12.2014).

Die Kapitalanlage fiel auf den zweitniedrigsten Stand seit Anfang 2015. Der Tiefststand war mit unter 24 Prozent in der Herbstumfrage vor sechs Jahren zu beobachten (17.11.2017).