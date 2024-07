Dies sind die weltweit umsatzstärksten Versicherer

30.7.2024 – Die Allianz-Gruppe fiel im Geschäftsjahr 2023 vom sechsten auf den siebten Platz im Ranking der nach Beitragseinnahmen weltweit größten Versicherer zurück. Sie blieb damit hinter der Axa, die an sechster (Vorjahr: fünfter) Stelle rangiert. Die Spitzenposition verteidigte die US-amerikanische Cigna vor der Vorjahresdritten Centene (USA) und der Vorjahreszweite Ping An. Beim Jahresüberschuss setzte sich Ping An gegen die Wettbewerber durch, bei der Umsatzrendite die Allianz. Dies ist der diesjährigen F.A.Z.-Beilage „Die 100 Größten“ zu entnehmen.

Jedes Jahr im Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. In der mittlerweile 66. Auflage dieser Untersuchung werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2023 aufgelistet.

In der Veröffentlichung wird auch auf die Überschusssituation eingegangen. Beide Male liegt die Allianz SE an erster Stelle. Was die Umsatzrendite betrifft, reichte es für den Marktführer nur zur fünften Position. In Führung liegt die General Reinsurance AG (VersicherungsJournal 4.7.2024, 8.7.2024). Auch europaweit hat die Allianz in Sachen Umsatz und Gewinn die Nase vorn (12.7.2024).

Allianz weltweit an vierter Stelle

Die Beilage enthält zudem eine Rangliste der 125 weltweit umsatzstärksten Unternehmen. In dieser sind sieben Versicherer aufgeführt. In einer Fußnote wird angemerkt, dass der Umsatz alle Erlöse aus betrieblichen Geschäften umfasst. Dadurch könnten sich Differenzen zu anderen Ranglisten ergeben.

Spitzenreiter ist mit 195,3 Milliarden US-Dollar (rund 179,7 Milliarden Euro, Stand 29. Juli 2024) die US-amerikanische Cigna Group vor der ebenfalls US-amerikanischen Centene Corporation mit 154,0 Milliarden US-Dollar (circa 141,7 Milliarden Euro).

Dahinter folgen die beiden chinesischen Unternehmen Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. mit 127,6 Milliarden US-Dollar (etwa 117,4 Milliarden Euro) und China Life Insurance Co., Ltd. mit 109,7 Milliarden US-Dollar (rund 101,0 Milliarden Euro).

Axa und Allianz im hohen zweistelligen Milliardenbereich

Die Umsätze werden von den Ranking-Erstellern in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können. Eine Umrechnung in Euro erfolgt nur zur besseren Einordnung.

Im dreistelligen Milliardenbereich (US-Dollar) liegen ferner die Einnahmen der fünftplatzierten indischen Life Insurance Corporation of India (LIC) mit 104,1 Milliarden US-Dollar (rund 95,8 Milliarden Euro).

Umsätze im hohen zweistelligen Milliardenbereich werden für die französische Axa SA mit 95,1 Milliarden US-Dollar (etwa 87,5 Milliarden Euro) und die deutsche Allianz SE mit 79,2 Milliarden US-Dollar (circa 95,7 Milliarden Euro) aufgeführt.

Zahlreiche Rangverschiebungen

Vergleichszahlen für das Vorjahr werden nicht angegeben. In der Top 100 insgesamt büßte vor allem Ping An viele Positionen ein. Sie stürzte vom 33. auf den 60. Gesamtrang ab. Für die Axa ging es von 76 auf 94 nach unten, für die Allianz von 81 auf 114.

Die China Life behauptete die Gesamtposition 69. Nach oben zeigt die Kurve für Cigna (vom 32. auf den 31. Gesamtplatz), Centene (von 53 auf 43) und LIC (von 93 auf 80).

Ein Akteur mit zweistelligem Milliardenüberschuss

Den größten Überschuss nach Steuern erzielte den F.A.Z.-Daten zufolge Ping An mit 12,1 Milliarden US-Dollar. 9,2 Milliarden US-Dollar werden für die Allianz und 7,8 Milliarden US-Dollar für die Axa ausgewiesen.

Auf knapp über beziehungsweise unter fünf Milliarden US-Dollar kamen Cigna und LIC. Jeweils knapp drei Milliarden US-Dollar waren es bei China Life und Centene.

Bei der Umsatzrendite sicherte sich die Allianz den Spitzenplatz, und zwar mit 10,7 Prozent. Knapp dahinter folgen Ping An mit rund 9,5 Prozent vor der Axa mit 8,2 Prozent und der LIC mit 4,8 Prozent. Zwischen 2,7 und 1,8 Prozent waren es bei China Life, Cigna und Centene.

Wie bei den Einnahmen, werden auch für die Überschüsse und die Umsatzrenditen keine Vergleichszahlen für das Vorjahr aufgelistet.