Dies sind die wachstumsstärksten Schaden-/Unfallversicherer

29.11.2022 – Vier Fünftel der 50 größten Kompositversicherer bauten ihr Prämienvolumen im Geschäftsjahr 2021 aus. Am stärksten legte erneut die ADAC Autoversicherung zu. Sechs weitere Anbieter wuchsen mit mindestens sechs Prozent mehr als doppelt so stark wieder der Markt. Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 22/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Mit fast 77,3 Milliarden Euro haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer 2020 rund drei Prozent mehr Bruttobeiträge gebucht als im Jahr davor.

Allerdings hatten zehn der 50 nach Bruttoprämien größten Akteure Rückgänge zu verzeichnen, wie einer Übersicht im Heft 22/2022 der Zeitschrift für Versicherungswesen zu entnehmen ist. Das höchste Minus stand demnach für die Volkswagen Autoversicherung AG mit 4,4 Prozent (auf 272,5 Millionen Euro) zu Buche (VersicherungsJournal 23.11.2022).

ADAC Autoversicherung wuchs am stärksten

Alle 14 Marktschwergewichte mit mehr als zwei Milliarden Euro gebuchten Bruttobeitragseinnahmen konnten ihre Einnahmen steigern – schlechtestenfalls um nicht ganz 0,5 Prozent (Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG).

Die größten Zuwächse unter den Platzhirschen erzielten mit der HDI Global SE (plus über ein Achtel 5,1 Milliarden Euro) und der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS; plus fast ein Zehntel auf annähernd fünf Milliarden Euro) die Nummern zwei und drei im Markt (16.11.2022).

Noch stärker wuchs mit etwa einem Siebtel (auf 384,6 Millionen Euro) nur die ADAC Autoversicherung AG. Das Neugeschäft lag nach Unternehmensangaben mit 219.000 neuen Policen nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Jahr zuvor. Die Gesellschaft, die auch seinerzeit den Umsatz am stärksten ausgebaut hatte (2.12.2021), steigerte die Zahl der versicherten Fahrzeuge von gut 850.000 auf 911.000.

Arag mit deutlichem Wachstum

Fünf weitere Akteure legten mindestens doppelt so stark zu wie der Markt. Dabei baute die Arag SE die Einnahmen um über acht Prozent (auf fast 1,1 Milliarden Euro) aus. Laut Online-Geschäftsbericht 2021 wäre die Steigerung „ohne die Auswirkungen der Covid-19-Einschränkungen aus dem Reiseversicherungs-Geschäft“ in Spanien und Portugal „noch höher ausgefallen“.

Dabei wuchs das Unternehmen nicht nur im selbst abgeschlossenen Geschäft auf dem deutschen Markt (plus sieben Prozent auf 446 Millionen Euro). Auch international zeigte die Kurve meist deutlich nach oben (Italien: plus 10,5 Prozent; Österreich: plus 7,5 Prozent).

Drei weitere Akteure mit klar überdurchschnittlichem Zuwachs

Umsatzsteigerungen von jeweils über sechs Prozent schafften die Württembergische Versicherung AG, die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG und die Huk24 AG. Dabei legte die Württembergische – neben einem dreiprozentigen Plus in Kraftfahrt – insbesondere im übrigen Privatkundensegment (plus acht Prozent) sowie im Firmenkundenbereich (plus über zehn Prozent) zu.

Die Kravag wuchs mit jeweils etwa einem Achtel besonders stark in den sehr kleinen Segmenten Kraftfahrtunfall und Beistandsleistungen. In der dominierenden Kfz-Haftpflicht (52 Prozent Anteil) fiel die Steigerung laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,6 MB) etwas schwächer als insgesamt aus, im Bereich „Sonstige Kraftfahrt“ etwas stärker.

Bei der Huk24 erhöhte sich das Prämienvolumen in allen Sparten. In der dominierenden Kfz-Sparte (88 Prozent Anteil) war ein minimal unterdurchschnittliches Plus zu beobachten. Am stärksten fiel die Steigerung in Wohngebäude mit über einem Neuntel aus, am schwächsten mit 0,1 Prozent in Rechtsschutz. Letzteres lag „deutlich“ unter den Erwartungen, heißt es im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 860 KB).