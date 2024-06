Dies sind die profitabelsten Wohngebäudeversicherer

13.6.2024 – Auf Sechsjahressicht betrachtet kam die WGV-Versicherung mit im Schnitt 66 Prozent auf die niedrigste Combined Ratio. Unter 90 Prozent lagen ansonsten nur noch die Bayerische Landesbrand, die BGV-Versicherung, die SV und die Huk24. Die Branchenschwergewichte landeten mehrheitlich in der Verlustzone. Dies zeigt die Publikation „Branchenmonitor 2017-2022: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Schnitt der Jahre 2017 bis 2022 haben 35 der 50 größten Marktteilnehmer mehr für Schäden und Kosten ausgegeben als sie an Beiträgen eingenommen haben. Die höchste Combined Ratio wird im „Branchenmonitor 2017-2022: Wohngebäudeversicherung“ mit gut 123 Prozent für die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG ausgewiesen (VersicherungsJournal 27.5.2024).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Anbieter mit rund 95 Prozent Marktanteil.

WGV mit dem im Schnitt niedrigsten Wert

Die verbleibenden 15 Marktteilnehmer lagen versicherungstechnisch in der Gewinnzone. Acht von ihnen verdienten sogar mehr als acht Cent pro Beitragseuro. Am besten schnitt die WGV-Versicherung AG mit 66 Prozent ab. Werte von knapp unter beziehungsweise über 76 Prozent schafften die Bayerische Landesbrandversicherung AG und die BGV-Versicherung AG.

Dahinter folgen mit kombinierten Schaden-Kosten-Quoten zwischen 84,2 und 91,4 Prozent die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die Huk24 AG, die Oldenburgische Landesbrandkasse, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG (SV Sachsen).

Details zu den Quoten

Die WGV schaffte fünfmal im Betrachtungszeitraum die niedrigste Combined Ratio (30.10.2018, 5.11.2019, 1.12.2020, 1.2.2022, 4.12.2023). Die Quoten lagen dabei zwischen 50,8 (2020) und 63,2 Prozent (2018). Das Unternehmen rutschte lediglich infolge des Sturmtiefs „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) in die Verlustzone.

In jenem Jahr schaffte die Bayerische Landesbrand den Bestwert (8.12.2022). Bei ihr schwankten die Werte zwischen 67 Prozent (2020) und 81 Prozent (2019). Die BGV erzielte Quoten zwischen 86 Prozent (2018) und 70 Prozent (2019).

In letztgenanntem Jahr war die kombinierte Schaden-Kosten-Quote um fast 16 Prozentpunkte zurückgegangen. Hintergrund war nach Unternehmensangaben eine rückläufige Schadenbelastung bei Groß- und Frequenzschäden und bei Elementarereignissen.

So schlugen sich die Branchengrößen

Von den Branchengrößen mit mehr als 800.000 Verträgen im Bestand (15.1.2024) verblieb neben der Bayerischen Landesbrand und der SV auch die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG in der Gewinnzone.

Jeweils etwa sechs Cent Verlust pro Beitragseuro schrieben die Axa Versicherung AG und die Allianz Versicherungs-AG. Für die R+V Allgemeine Versicherung AG wird eine Combined Ratio von im Sechsjahresschnitt 111 Prozent ausgewiesen. Bei der Provinzial Versicherung AG waren es 112,5 Prozent.

Provinzial besonders von Naturereignissen betroffen

Die Provinzial befand sich nur in den beiden letzten Jahren des Betrachtungszeitraums in den roten Zahlen. Das Unternehmen war massiv vom Sturmtief „Bernd“ betroffen. Laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 2,2 MB) hat sich bei moderat gestiegenen Bruttoeinnahmen (plus fünf Prozent auf 814 Millionen Euro) der Bruttoschadenaufwand von 515 Millionen auf 1.448 Millionen Euro fast verdreifacht. Dies gipfelte in der branchenweit mit Abstand höchsten kombinierten Schaden-Kosten-Quote (8.12.2022).

Zuletzt konnte das Unternehmen die Combined Ratio zwar um über 80 Prozentpunkte senken, schrieb aber immer noch fast 20 Cent Verlust pro Beitragseuro. Hintergrund waren laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 2,2 MB) eine hohe Belastung durch die Orkanserie im Februar (21.2.2022, 22.2.2022, 28.2.2022). Andererseits war der Akteur vom Orkantief „Emmelinde“ im Mai besonders betroffen (8.7.2022).

Auch die Axa rutschte nach drei Gewinnjahren durch „Bernd“ in die roten Zahlen. Ihr gelang ebenfalls zuletzt ebenfalls eine deutliche Verbesserung, und zwar um über 40 Prozentpunkte. Allerdings waren auch die Kölner von den oben genannten Naturereignissen stark betroffen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die Allianz schaffte es nur im Jahr 2020 in die Gewinnzone. Ansonsten lagen die kombinierten Schaden-Kosten-Quoten zwischen 103,5 Prozent (2019) und 125,6 Prozent (2021).

In letztgenanntem Jahr hatte auch die R+V (mit fast 159 Prozent) ihre höchste Combined Ratio im Beobachtungszeitraum zu verzeichnen. Die Wiesbadener schafften es nur 2017 und 2020 in die schwarzen Zahlen.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.