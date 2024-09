Dies sind die PKV-Anbieter mit dem größten Vollversichertenschwund

17.9.2024 – Im vergangenen Jahr haben 15 von 31 privaten Krankenversicherern ihren Vollversichertenbestand ausgebaut, allen voran die Debeka und die Arag mit fünfstelligen Zuwächsen. Letztere wuchs auch prozentual am stärksten. Bei der DKV fiel das Minus mit 13.500 Personen am größten aus. Prozentual am stärksten schrumpfte die Nürnberger. Dies zeigt der Map-Report 935.

Die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) schafften es im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt, den Bestand an Krankenvollversicherten auszubauen. Die Steigerung betrug nicht ganz 0,1 Prozent auf etwa 8,71 Millionen Personen.

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften ist eine große Spreizung bei der Bestandsentwicklung zu beobachten. Dies hatte sich schon bei den ersten Übersichten der VersicherungsJournal-Redaktion über bis zu etwa zwei Dutzend Marktteilnehmer gezeigt (15.4.2024, 24.6.2024).

Debeka mit dem größten absoluten Zuwachs

Daten aus dem Map-Report Nummer 935 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2023“ (28.9.2023) zuforlge erzielte im vergangenen Jahr in etwa jeder zweite der 31 aufgeführten Anbieter netto einen Bestandszuwachs.

Den größten Zugewinn nach absoluten Zahlen erreichte der Debeka Krankenversicherungsverein a.G., der netto um rund 16.250 (auf 2,52 Millionen) Vollversicherte zulegte. Die Koblenzer wuchsen in den vergangenen sieben Jahren teils mit Abstand am stärksten (18.7.2019, 7.7.2017). Dabei blieb das Unternehmen neben den letzten drei Jahren (10.10.2023) nur ein weiteres Mal unter der Marke von netto 30.000 neuen Vollversicherten (20.6.2018).

Knapp dahinter folgt mit einem ebenfalls fünfstelligen Zuwachs die Arag Krankenversicherungs-AG (auf über fast 87.500 Personen), die damit noch einmal etwas stärker zulegte als ein Jahr zuvor.

Weitere Krankenversicherer mit Bestandszuwächsen

Steigerungen im hohen bis mittleren vierstelligen Bereich gelangen der Hansemerkur Krankenversicherung AG (auf 300.500 Personen) und der Barmenia Krankenversicherung AG (auf 308.200).

Zu den Anbietern mit gewachsenen Beständen gehören ferner die Axa Krankenversicherung AG, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die DEVK Krankenversicherungs-AG.

16 Mal Rückgang

Andererseits hatten 16 Anbieter Bestandsrückgänge hinzunehmen. Diese fielen bei der Württembergischen Krankenversicherung AG mit 56 Personen vergleichsweise niedrig aus.

Einbußen im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich standen für die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK), die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (VRK), die Universa Krankenversicherung a.G. und die UKV – Union Krankenversicherung AG zu Buche.

Bei der Nürnberger Krankenversicherung AG verminderte sich die Zahl der Vollversicherten um gut 1.100 Personen, bei der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. um über 1.800 Personen.

Die DKV mit dem größten Rückgang in absoluten Zahlen

Reduzierungen zwischen 2.000 und 5.700 Vollversicherten waren bei der Inter Krankenversicherung AG, der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK), der Gothaer Krankenversicherung AG, der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und der Generali Deutschland Krankenversicherung AG zu beobachten.

Einbußen zwischen über 5.300 und fast 6.600 standen für die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK), die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG zu Buche. Das größte Minus hatte einmal mehr die DKV Deutsche Krankenversicherung AG zu verzeichnen – mit aktuell annähernd 13.500 Personen.

Die Anbieter mit den größten prozentualen Veränderungen

Prozentual gemessen schaffte die Arag mit mehr als einem Fünftel die höchste Steigerungsrate. Um acht Prozent wuchs die Concordia und um knapp 5,6 Prozent die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (auf 2.679 Personen). Die R+V und die Hansemerkur legten um jeweils knapp drei Prozent zu.

Andererseits verloren die DKV, die VRK, die LKH und die FAMK knapp über beziehungsweise unter zwei Prozent. Bestandsverluste zwischen 2,6 und 2,8 Prozent hatten die Gothaer, der Münchener Verein und die Nürnberger hinzunehmen.

Bezugshinweis

Der Map-Report Nummer 935 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2023“ ist bei der Franke und Bornberg GmbH erschienen. Er enthält auf 135 Seiten neben den detaillierten Ratingergebnissen (5.9.2024) auch Übersichten zu insgesamt mehr als zwei Dutzend Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2023) von rund 30 Anbietern. Hierzu gehören neben den Vollversichertenzahlen auch die Verwaltungskostensätze (12.9.2024) und die Prämieneinnahmen (10.9.2024).

Das Heft bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2012 bis 2023. Es ist als E-Paper ab 495 Euro netto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.