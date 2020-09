Dies sind die häufigsten Ursachen für Erwerbsminderungsrenten

28.9.2020 – Im vergangenen Jahr waren psychische Störungen erneut die Hauptursache beim Rentenzugang wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Bei Männern war hier der Anteil deutlich kleiner, dafür aber bei den Krankheiten des Kreislaufsystems deutlich größer als bei den Frauen. Dies geht aus aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung hervor.

Rund 161.500 Personen haben im vergangenen Jahr erstmals eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten. Dies geht aus aktuellen Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) hervor.

Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zu 2018 von etwa 3,8 Prozent. Zum Vergleich: Auf Fünfzehnjahressicht fiel der Neuzugang nur 2006 noch niedriger aus. Der Höchststand wurde 2010 mit fast 183.000 erreicht.

Insgesamt erhielten damit Ende des vergangenen Jahres fast 1,82 Millionen Versicherte eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Diese belief sich im Schnitt auf rund 835 Euro (VersicherungsJournal 22.9.2020).

Häufigste Ursache: Psychische Erkrankungen

Mit Abstand häufigste Ursache sind den DRV-Zahlen zufolge psychische Erkrankungen – trotz eines leichten Rückgangs. Auf deren Konto gingen mehr als vier von zehn Rentenzugängen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Zählt man auch noch die Nervenerkrankungen hinzu, ist es sogar beinahe die Hälfte.

Auch in der privaten Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung liegen psychische Krankheiten (zusammengerechnet mit Nervenkrankheiten) an erster Stelle der Ursachen. Selbst in Addition liegt der Anteil mit knapp einem Drittel allerdings deutlich niedriger (15.5.2020).

An zweiter Position folgen Neubildungen (Krebs), auf die nach einer Steigerung zuletzt fast jede siebte neue Erwerbsminderungsrente zurückging. In jedem achten Fall waren Krankheiten von Skelett, Muskeln oder Bindegewebe die Ursache. Krankheiten des Kreislaufsystems kommen auf einen Anteil von gut einem Elftel.

Auf Erkrankungen des Atmungssystems und Krankheiten des Verdauungssystems beziehungsweise Stoffwechsel-Erkrankungen entfielen jeweils etwa dreieinhalb Prozent.

Trendumkehr bei Frauen

Aufgeschlüsselt nach Geschlecht zeigen sich einige zum Teil gravierende Unterschiede. So lagen psychische Störungen (inklusive Suchterkrankungen) zwar bei Frauen wie auch bei Männern an erster Stelle. Allerdings war bei Letzteren der Anteil mit nur einem guten Drittel deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Bei den Damen war es hingegen annähernd die Hälfte.

Zweit- und dritthäufigste Ursache bei den Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts waren Neubildungen sowie Krankheiten von Skelett, Muskeln oder Bindegewebe. Bei den Herren liegen diese Ursachen an zweiter und vierter Stelle.

Unabhängig vom Geschlecht waren Neubildungen für rund jeden siebten und Muskel-, Skelett- oder Bindegewebs-Erkrankungen für etwa jeden achten Fall von Erwerbsminderung verantwortlich.

Bei den Männern sind Krankheiten des Kreislaufsystems mit einem Anteil von über einem Achtel die dritthäufigste Ursache. Bei den Damen bedeutet ein nicht einmal halb so großer Anteil nur den fünften Rang.