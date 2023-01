Dies sind die größten Wohngebäudeversicherer

9.1.2023 – Die Anbieter hatten 2021 in dieser Sparte laut GDV rund 19,3 Millionen Verträge im Bestand. Sie erzielten damit gut 9,3 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policenbestand und nach Beitragseinnahmen führt jeweils die Allianz an. Dahinter folgen Bayerische Landesbrand und SV (Kontrakte) beziehungsweise Provinzial und SV und R+V (Beiträge). Prozentual gesehen legte unter den Marktgrößen die Provinzial in beiden Kategorien am stärksten zu – fusionsbedingt. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die deutschen Wohngebäudeversicherer hatten Ende 2021 nach Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) etwa 19,3 Millionen Verträge im Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 0,1 Prozent.

Allianz mit den meisten Verträgen

Die meisten Policen hat die Allianz Versicherungs-AG (knapp 2,5 Millionen Stück). An zweiter und dritter Stelle liegen die Bayerische Landesbrandversicherung AG mit 1,8 Millionen Kontrakten und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit über 1,4 Millionen Verträgen. Dahinter folgen mit ebenfalls über einer Million Kontrakten die Provinzial Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2016-2021: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Gesellschaften in diesem Zweig mit rund 95 Prozent Marktanteil.

Die Ränge sechs bis zehn belegen die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG, die Axa Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. und die Generali Deutschland Versicherung AG. Deren Bestände liegen zwischen etwa 940.000 und rund 710.000 Verträgen.

Provinzial klettert nach Fusion nach oben

Während es auf den ersten vier Positionen im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 1.2.2022) keine Rangveränderungen gab, machte die Provinzial einen großen Schritt aufwärts.

Hintergrund ist die Verschmelzung der Westfälischen Provinzial Versicherung AG (2020: Rang elf) auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG (Platz zehn). Die wurde dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert (13.12.2021).

Für die übrigen der oben genannten Akteure ging es jeweils eine Stelle nach unten.

Zwischen plus 580.000 und minus 51.000 Verträgen

Insgesamt legten fünf der zehn Marktgrößen mit mehr als 500.000 Verträgen im Vergleich zu 2019 zu. Zuwächse im fünfstelligen Bereich schafften neben der Provinzial (plus 579.292 Stück) auch der LVM und der Bayerische Versicherungsverband.

Auffällig ist, dass mit der SV und der Bayerischen Landesbrand die Nummern zwei und drei kräftige Einbußen zu verzeichnen hatten (jeweils minus rund 50.000). Auch beim Branchenprimus Allianz ging der Bestand zurück, wenn auch nur um gut 4.000 Policen.

Gewinner und Verlierer beim Vertragsbestand

Die größte Steigerungsrate errechnet sich für die Provinzial, die ihren Bestand mehr als verdoppelte. Vergleichsweise stark wuchs auch der LVM mit fast drei Prozent.

Auf der anderen Seite nahm bei der SV mit 3,4 Prozent der Bestand nicht nur absolut, sondern auch relativ am stärksten ab. Für die Bayerische Landesbrand errechnet sich ein Minus von 2,7 Prozent.

Prämienvolumen: Allianz vor SV, R+V und Axa

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich den Angaben des GDV zufolge 2021 branchenweit auf über 9,3 Milliarden Euro (plus 5,7 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge.

Auch hier liegt die Allianz an der Spitze – mit aktuell fast 1,27 Milliarden Euro gebuchter Bruttoprämie. Die zweite Position belegt die Provinzial mit 814 Millionen Euro. Dahinter folgen die SV, die R+V und die Axa mit Umsätzen zwischen fast 630 und rund 550 Millionen Euro.

Besser als bei den Verträgen positionieren sich Axa und Provinzial (jeweils zwei Plätze) sowie die R+V (ein Rang). Der Bayerische Versicherungsverband nimmt unverändert die sechste Position ein, mit aktuell 384 Millionen Euro.

Bis zu vier Ränge Unterschied nach Anzahl und Beiträgen

An siebter und achter Stelle liegen mit jeweils um die 300 Millionen Euro der LVM und die Generali. Die Münsteraner rangieren damit einen Platz besser als bei den Verträgen, die Generali zwei Positionen.

Auf jeweils über 250 Millionen Euro kommen ferner die Ergo Versicherung AG an neunter (nach Verträgen 14.) Stelle, die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) an zehnter (zwölfter) Position und die Württembergische Versicherung AG wie beim Bestand auf Rang elf.

Die Bayerische Landesbrand, die bei den Kontrakten an zweiter Stelle liegt, kommt nach Beiträgen nur auf Rang 16. Die Huk-Coburg VVaG schnitt mit Rang 13 bei den Prämien um vier Positionen schlechter ab als nach Verträgen.

Vier Branchengrößen schlechter als der Markt

Die vorgenannten Akteure haben das Prämienvolumen allesamt ausgebaut, bis auf die VGH und die SV sogar im zweistelligen Millionenbereich. Prozentual am stärksten bergauf ging es aus den oben ausgeführten Gründen bei der Provinzial.

In etwa drei Mal so stark wie der Markt legte die Württembergische zu. Laut Geschäftsbericht 2021 (2,5 MB) resultierte der Zuwachs um ein Sechstel „nach einem Bestandszukauf von Assekuradeuren, insbesondere aus einer Erhöhung der Durchschnittsbeiträge.“

Besser als der Markt agierten auch Ergo, LVM, Bayerischer Versicherungsverband, Axa und R+V, etwas schwächer die Generali. Nur in etwa halb so stark wie die Branche wuchsen die VGH und die Allianz, während die SV lediglich um 1,5 Prozent zulegte.

Die Provinzial kletterte von sechs auf zwei, wodurch SV, R+V sowie Axa jeweils eine Position verloren. Die Württembergische verbesserte sich von zwölf auf elf.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

