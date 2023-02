Dies sind die größten Rechtsschutzversicherer

7.2.2023 – Die Anbieter in der Rechtsschutz-Versicherung erzielten 2021 laut GDV mit 23,4 Millionen Verträgen rund 4,6 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policenbestand und nach Prämieneinnahmen führt jeweils die Arag vor der Allianz an. Dahinter folgen laut „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2016-2021“ von V.E.R.S. Leipzig Örag und Ergo (Kontrakte) beziehungsweise Roland und Ergo (Beiträge). Prozentual legten unter den Marktgrößen die Ergo (Vertragsbestand) und der LVM (Umsatz) am stärksten zu.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer hatten Ende 2021 im Zweig Rechtsschutz etwa 23,4 Millionen Verträge im Bestand. Das Plus blieb mit 1,3 Prozent knapp unter dem des Vorjahres, als es um 1,5 Prozent aufwärts gegangen war (VersicherungsJournal 7.3.2022).

Die meisten Policen (fast 4,7 Millionen) gehen auf das Konto der Arag SE. Mit großem Abstand dahinter folgt die Allianz Versicherungs-AG mit 2,6 Millionen Kontrakten. An dritter und vierter Stelle liegen die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Ergo Versicherung AG mit jeweils knapp über zwei Millionen Stück.

Kennzahlen der 25 größten Rechtsschutzversicherer

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2016-2021“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Die Positionen fünf bis neun belegen mit ebenfalls siebenstelligen Beständen die Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG, die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG, die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Zwischen plus 158.000 und minus 13.700 Verträge

Insgesamt konnten fast alle vorgenannten Marktgrößen mit mehr als einer Million Verträgen im Vergleich zu 2020 zulegen.

Einzige Ausnahme war die Deurag mit einem Minus von 13.705 Kontrakten beziehungsweise 1,2 Prozent. Am stärksten wuchs die Ergo (plus 157.857 Policen).

Ergo wuchs am stärksten

Bei der Steigerungsrate liegen ebenfalls die Düsseldorfer in Front, und zwar mit 8,5 Prozent. Als Hintergrund für die „sehr positive“ Entwicklung führt das Unternehmen im Geschäftsbericht 2021 (PDF, 1,1 MB) unter anderem ein um fast ein Neuntel höheres Neugeschäft an.

Um über drei Prozent legte die Arag zu, um knapp zwei Prozent die Örag. Roland, DEVK, Allianz und Huk-Coburg performten in etwa auf Marktniveau, während die Advocard in etwa halb so stark hinzugewann.

Keine Werte werden ausgewiesen zur ADAC Versicherung AG, die im Jahr zuvor mit knapp zwei Millionen Verträgen an dritter Stelle rangiert hatte. Hierzu merken die Studienautoren in einem „Hinweis“ an, „dass die Kennzahl nicht separat für den Versicherungszweig ausgewiesen wurde beziehungsweise nicht berechnet werden kann.

Dadurch kam es zu zahlreichen Verschiebungen in der Rangliste. Die Ergo kletterte von sechs auf vier, da sie die weiterhin an Position fünf liegende Huk-Coburg überholte. Alle anderen Akteure rückten einen Rang nach oben.

Prämienvolumen: Roland hinter Arag und Allianz an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2021 branchenweit auf annähernd 4,6 Milliarden Euro (plus 4,5 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Arag (mit rund 763 Millionen Euro) vor der Allianz (537 Millionen Euro) an der Spitze.

Aber an dritter Stelle befindet sich – um drei Positionen besser als nach Verträgen – der Roland mit circa 510 Millionen Euro. Dahinter folgen wie bei den Kontrakten auf Rang vier die Ergo und auf Platz fünf die Örag (zwei Ränge schlechter als nach Policen) mit jeweils über 410 Millionen Euro.

Auf den weiteren Plätzen

Die Ränge sechs und sieben belegen Advocard (eine Position besser als nach Policen) und die Huk-Coburg (zwei Plätze schlechter als nach Kontrakten) mit 282 beziehungsweise knapp 255 Millionen Euro.

An achter bis zehnter Stelle reihen sich die DEVK (nach Verträgen auf Rang neun), der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (Position zehn nach Policen), die R+V Allgemeine Versicherung AG (Platz elf nach Verträgen) und die Deurag (nach Policen an neunter Stelle) ein. Die drei vorgenannten Akteure erzielten zwischen knapp 197 und fast 190 Millionen Euro.

Gewinner und Verlierer beim Beitragsaufkommen

Im Berichtsjahr bauten alle vorgenannten Branchenschwergewichte ihr Prämienvolumen aus. Unterdurchschnittliche Steigerungsraten verzeichneten dabei aktuell Ergo, Huk-Coburg, Allianz und Advocard. Etwas stärker als der Markt legte die R+V zu.

Zwischen fünf und sechs Prozent wuchsen der Roland, die Arag, die Örag, die DEVK und der LVM. Rangveränderungen waren nicht zu beobachten. Allerdings verkürzte die Örag den Rückstand auf die Ergo von rund 20 auf unter vier Millionen Euro.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so schnitten die Branchengrößen mehrheitlich besser ab als der Markt. Dabei gaben drei von ihnen mehr für Schäden und Kosten aus als sie an Beiträgen einnahmen (7.2.2023).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.