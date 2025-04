Dies sind die größten Lebensversicherer

1.4.2025 – Nur sechs der elf Akteure mit mehr als 1,7 Milliarden Euro Umsatz konnten das Prämienaufkommen im vergangenen Jahr steigern: Allianz, Provinzial, Generali, Axa, Debeka und Nürnberger. Die größten Rückgänge hatten die Württembergische und Zurich Deutscher Herold hinzunehmen. Unangefochtene Spitzenreiterin bleibt nach einem zweistelligen Umsatzplus die Allianz. Dies zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen.

WERBUNG

In der gesamten Lebensversicherung (also inklusive Pensionskassen und Pensionsfonds) sind die gebuchten Bruttobeiträge 2024 um 2,6 Prozent auf etwa 94,4 Milliarden Euro gestiegen. Dabei ging es bei den Einmalbeiträgen um annähernd ein Zehntel auf 28,3 Milliarden Euro nach oben, während die laufenden Beitragseinnahmen um 0,2 Prozent auf 66,1 Milliarden Euro nachgaben.

Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf Basis von vorläufigen Zahlen Mitte Februar im Rahmen seiner Jahresmedienkonferenz bekannt (VersicherungsJournal 14.2.2025).

Volatiles Einmalbeitragsgeschäft

Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), kommentiert die Entwicklung im aktuellen Heft 4/2025 wie folgt: „Das Comeback der Einmalbeiträge hat die deutschen Lebensversicherer zurück in die Wachstumsspur gebracht.“

Dies ist laut Surminski insbesondere „auf das sinkende Zinsniveau zurückzuführen, das die Produkte der Lebensversicherer gerade im Vertriebsweg Banken wieder attraktiver gemacht hat. Versicherer mit starkem Bankvertrieb wie die öffentlichen Anbieter, deren Einmalbeitragsgeschäft nach der Zinswende drastisch eingebrochen war, meldeten für 2024 in der Regel wieder kräftige Zuwächse. Auch Kapitalisierungsprodukte sorgten bei einigen Versicherern wieder für hohes Neugeschäft.“

Unter dem Strich steige dadurch die Volatilität für die deutsche Leben-Branche. Dies könnten die Marktakteure „zu spüren bekommen, wenn die Zinsen im Gefolge der geopolitischen Turbulenzen und der deutschen Schuldenpolitik wieder dauerhaft ansteigen sollten.

Aber mit dieser Volatilität hat die Branche in den letzten Jahren durchaus umzugehen gelernt. Und dass es ihr daneben auch gelungen ist, die laufenden Neubeiträge in den letzten drei Jahren kontinuierlich zu steigern, macht deutlich, dass auch das traditionelle Altersvorsorgesparen weiter relevant bleibt“, so der ZfV-Chefredakteur.

WERBUNG

Fünf Platzhirsche mit Beitragsrückgängen

Von den elf Marktschwergewichten mit mehr als 1,7 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträgen konnten fünf das Prämienvolumen nicht steigern. Dies ist einer Auflistung in der ZfV-Ausgabe 4/2025 zu entnehmen. Die traditionell Anfang April veröffentlichte Neugeschäftsumfrage der Zeitschrift beruht auf Unternehmensangaben, die teilweise vorläufigen Charakter haben.

Die größten Einbußen hatten mit je fast sieben Prozent die Württembergische Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG hinzunehmen. Um knapp sechs Prozent verminderten sich die gebuchten Bruttoprämien bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., um gut fünf Prozent bei der R+V Lebensversicherung AG und um über drei Prozent bei der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG.

Sechs Marktgrößen mit Wachstum

Die übrigen Platzhirsche bauten die Einnahmen aus, allen voran die Allianz Lebensversicherungs-AG. Sie legte mit 11,5 Prozent mit Abstand am stärksten zu. Um fast vier Prozent steigerte die Provinzial Lebensversicherung AG ihren Umsatz.

Diese ist im vergangenen Jahr aus der Verschmelzung der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG auf die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG und anschließender Umfirmierung entstanden (21.10.2024). Die Vorjahreswerte seien angepasst worden, heißt es im aktuellen ZfV-Heft.

Beitragssteigerungen zwischen gut zwei und knapp einem Prozent schafften die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die Axa Lebensversicherung AG, der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. und die Nürnberger Lebensversicherung AG.

Allianz unangefochten an der Spitze

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen blieben die Positionen eins bis sechs unverändert. An der Spitze liegt weiterhin unangefochten die Allianz (24,2 Milliarden Euro) mit weiterhin mehr als dreimal so hohem Beitragsaufkommen wie die zweitplatzierte R+V AG (7,2 Milliarden Euro). Der Marktführer vergrößerte seinen Vorsprung von knapp 14,5 auf mehr als 16,9 Milliarden Euro.

An dritter Stelle liegt unverändert die Generali mit 6,25 Milliarden Euro. Sie konnte den Rückstand auf die davor platzierten Wiesbadener von fast 1,4 Milliarden auf 850 Millionen Euro verkürzen. Platz vier geht weiterhin an die Debeka (aktuell 3,7 Milliarden Euro).

Zahlreiche Rangveränderungen

Die Positionen fünf und sechs belegen erneut die Alte Leipziger (knapp 2,8 Milliarden Euro) und die Bayern-Versicherung. Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Nürnberger und die Zurich Deutscher Herold.

Weiterhin an neunter Stelle liegt die Provinzial (angepasste Vorjahrswerte). Die vier vorgenannten Unternehmen sammelten zwischen knapp 2,3 und gut 2,1 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien ein. Von elf auf zehn nach oben ging es für die Axa, welche die Württembergische überholte.

Details zur Geschäftsentwicklung liegen von vielen Marktteilnehmern nur auf Gruppenebene vor. Die Geschäftsberichte der Einzelgesellschaften sind in der Regel noch nicht veröffentlicht, so dass über Hintergründe zum jetzigen Zeitpunkt nicht berichtet werden kann.