Dies sind die größten Kompositversicherer

10.12.2024 – Marktführer in der Schaden-/Unfallversicherung ist und bleibt auch 2023 mit riesigem Abstand die Allianz. Dahinter folgen – jeweils in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr – HDI Global vor AGCS und R+V vor Ergo. Dies zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen. Am stärksten unter den Marktgrößen wuchs die HDI Global. Im Minus war nur die Ergo – aufgrund eines Sondereffekts.

Im Geschäftsjahr 2023 bauten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/Unfallversicherer die gebuchten Bruttobeiträge zum 16. Mal in Folge aus. Es ging – bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit – um 7,4 Prozent auf fast 85,5 Milliarden Euro nach oben.

Dies entspricht der stärksten Steigerungsrate in den vergangenen 14 Jahren. Ein Jahr zuvor war der Umsatz nach elf Zunahmen im Bereich der Drei-Prozent-Marke bereinigt um 4,4 Prozent gestiegen (VersicherungsJournal 16.11.2023). Im Vergleich zu 2010 konnte die Branche das Prämienvolumen um mehr als die Hälfte ausbauen.

Branchengrößen: Nur Ergo mit Umsatzrückgang

Die Einnahmesituation der zwölf Marktgrößen (mit mehr als 2,5 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeitragseinnahmen) entwickelte sich höchst unterschiedlich. Dies zeigt eine Übersicht im aktuellen Heft 12/2024 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV).

Anders als in den beiden Vorjahren (16.11.2022), aber wie vor drei Jahren (22.11.2021) konnten nicht alle Platzhirsche Umsatz ausbauen. So sammelte die Ergo Versicherung AG mit knapp 4.870 Millionen 3,8 Prozent weniger Beiträge ein als ein Jahr zuvor.

Zum Hintergrund erläutert ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski: „Hier spielte allerdings ein Sondereffekt eine Rolle: Die Gesellschaft hatte sich zum Teil aus dem in Rückdeckung übernommenen britischen Geschäft zurückgezogen.“ Im selbst abgeschlossenen Geschäft stand laut Ergo-Geschäftsbericht 2023 (PDF, 796 KB) ein Plus von 4,7 Prozent auf über vier Milliarden Euro zu Buche.

HDI Global mit dem stärksten Zuwachs

Am stärksten zulegen (plus fast ein Achtel auf fast 6,5 Milliarden Euro) konnte die HDI Global SE. Um jeweils über neun Prozent wuchsen die Württembergische Versicherung AG (auf knapp 2,6 Milliarden Euro) und die Provinzial Versicherung AG (auf fast 3,4 Milliarden Euro).

Acht Prozent (auf fast 2,7 Milliarden Euro) betrug die Zuwachsrate bei der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG. Über dem Marktschnitt legte ansonsten nur noch der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (auf über 2,1 Milliarden Euro) zu.

Allianz bleibt unangefochtener Spitzenreiter

Die Spitzenposition in der Umsatzrangliste verteidigte mit einem unterdurchschnittlichen Plus von 6,0 Prozent die Allianz Versicherungs-AG. Mit 11,3 Milliarden Umsatz liegt sie weiterhin knapp fünf Milliarden Euro vor dem ärgsten Verfolger. Dies ist aufgrund des stärkeren Wachstums die HDI Global.

Die Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) fiel auf den dritten Platz zurück. Aus einem Vorsprung von 70 Millionen Euro wurde ein Rückstand von fast 200 Millionen Euro. Die R+V Allgemeine Versicherung AG zog nach einem Plus von 6,9 Prozent auf fast 5,2 Milliarden Euro vorbei an der Ergo auf Position fünf. Die Wiesbadener liegen nun über 300 Millionen Euro vor den Düsseldorfern.

Weitere Rangveränderungen gab es in der Top Zwölf nicht. Die Positionen sechs bis neun belegen mit 4,5 bis knapp drei Milliarden Euro Umsatz die Axa Versicherung AG, die Provinzial Versicherung AG, der LVM und die Generali Deutschland Versicherung AG.

Dahinter folgen mit knapp 2,7 bis fast 2,6 Milliarden Euro die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine und die Württembergische.

Dreiprozentiges Vertragswachstum

Zu Marktentwicklung merkt Surminski an, dass dem starken Prämienwachstum ein um mehr als die Hälfte schwächeres Stückzahlwachstum von nur drei Prozent gegenübergestanden habe.

„Die hohen Beitragszuwächse beruhten eben zu einem erheblichen Teil auf Prämienanpassungen und weniger auf Neugeschäft. Allerdings ist ein Stückzahlwachstum von rund drei Prozent in einem bis auf Sparten wie Cyber eigentlich weitgehend verteilten Markt auch schon eine beachtliche Leistung“, so der ZfV-Chefredakteur.