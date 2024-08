Dies sind die größten Kfz-Haftpflichtversicherer

12.8.2024 – Die Kfz-Versicherer erzielten 2022 laut GDV mit 69,5 Millionen Verträgen im Bestand 17 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policen und Beiträgen führt jeweils die Allianz vor der Huk-Coburg-Allgemeinen an. Dahinter folgen nach Anzahl der Kontrakte die Huk-Coburg a.G. beziehungsweise nach Prämie die VHV. Prozentual gerechnet legte unter den Marktgrößen jeweils die Huk24 am stärksten zu, während die DEVK Allgemeine (Policen) beziehungsweise die Axa (Prämie) am stärksten verloren. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die deutschen Kraftfahrtversicherer hatten Ende 2022 in der Kfz-Haftpflichtversicherung laut den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft 2023“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 69,5 Millionen Verträge im Bestand. Das waren – bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit – 1,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Allianz Versicherung mit den meisten Autoversicherungs-Policen

Die meisten Policen (7,23 Millionen) auf Ebene der Versicherungs-Gesellschaften betrachtet gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG. An zweiter und dritter Stelle liegen die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit knapp 6,53 beziehungsweise annähernd vier Millionen Kontrakten.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 87 Prozent Marktanteil dargestellt.

Auf den weiteren Plätzen

Nur hauchdünn hinter dem Huk-Coburg VVaG liegt der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. auf Platz vier.

Die Positionen fünf bis sieben belegen mit zwischen knapp 3,5 und fast 2,7 Millionen Verträgen die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Huk24 AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG. Jeweils um die 2,5 Millionen Policen waren es bei der DEVK Allgemeinen Versicherungs-AG und der Axa Versicherung AG, knapp 2,3 Millionen bei der Generali Deutschland Versicherung AG.

Zwischen plus 174.000 und minus 93.000 Verträge

Bis auf drei Ausnahmen legten alle der vorgenannten Marktgrößen mit mehr als zwei Millionen Policen im Vergleich zu 2021 zu. Die größten Einbußen hatte die DEVK Allgemeine zu verzeichnen (minus fast 93.000 Verträge). Ebenfalls kleinere Bestände als vor Jahresfrist standen für die Axa (minus 18.400) und den Huk-Coburg VVaG (minus 17.800) zu Buche.

Die größte Steigerung nach absoluten Zahlen schaffte andererseits die Huk-Coburg-Allgemeine (plus rund 174.350 Kontrakte). Die entspricht einer Zuwachsrate von 2,7 Prozent. Noch stärker wuchs relativ gesehen nur die Huk24. Die Zunahme um gut vier Prozent fiel allerdings nur halb so groß aus wie in den beiden Vorjahren.

Prämienvolumen: VHV an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2022 branchenweit auf annähernd 17 Milliarden Euro (bereinigt minus 0,6 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz (mit zuletzt 2,14 Milliarden Euro) vor der Huk-Coburg-Allgemeinen (knapp 1,3 Milliarden Euro).

Dahinter folgt – zwei Plätze besser als nach Verträgen – die VHV. Der LVM belegt wie nach Policen Rang vier, der Huk-Coburg VVaG Position fünf (nach Kontrakten auf drei). An sechster (nach Verträgen neunter) Stelle findet sich die Axa wieder. Wie nach Policen auf Rang sieben liegt die R+V. Die Prämieneinnahmen betrugen zwischen knapp 915 und fast 665 Millionen Euro.

Auf dem achten (nach Policen zehnten) Platz liegt die Generali Deutschland Versicherung AG. An neunter Stelle findet sich – drei Positionen schlechter als nach Kontrakten – die Huk24 wieder. Rang zehn (nach Kontrakten acht) belegt die DEVK Allgemeine. Die drei letztgenannten Akteure nahmen zwischen 595 und 545 Millionen in der Kfz-Haftpflicht ein.

Fünf Akteure mit Prämienrückgängen

Die Hälfte der zehn umsatzstärksten Anbieter konnte das Prämienvolumen nicht ausbauen. Die größten Einbußen hatte mit 3,6 Prozent die Axa zu verzeichnen. Die Kölner erläutern im Geschäftsbericht 2022 (PDF, 1,3 MB) zum Hintergrund: „Der weiterhin steigende Anteil von Gebrauchtfahrzeugen im Bestand führte erneut zu rückläufigen Durchschnittsbeiträgen im Geschäftsjahr. […]

Nach einem Rückgang um 19 Prozent im Jahr 2020 und um zehn Prozent im Vorjahr stieg zwar die Anzahl von Pkw-Neuzulassungen bundesweit wieder, jedoch lediglich um ein Prozent. Davon wurden zudem nur 36 Prozent privat zugelassen.“

Bei der DEVK Allgemeinen blieben die Einnahmen Umsatz um 2,6 Prozent hinter dem des Vorjahres zurück. Jeweils etwas weniger Umsatz als 2021 erzielten Generali, R+V und Huk-Coburg VVaG.

Bis zu 6,4 Prozent Steigerung bei Autopolicen

Den größten relativen Prämienzuwachs schaffte mit 5,8 Prozent die Huk24. Vergleichsweise große Steigerungen gelangen auch der Huk-Coburg-Allgemeinen und der Allianz. Der LVM legte leicht zu, die VHV minimal.

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.350,65 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.