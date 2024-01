Dies sind die größten Hausratversicherer

29.1.2024 – Die Hausratversicherer erzielten 2022 laut GDV mit 27,2 Millionen Verträgen rund 3,4 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten führt laut „Branchenmonitor 2017-2022: Hausratversicherung“ jeweils die Allianz vor der Generali an. An dritter Stelle liegen Provinzial (Umsatz) beziehungsweise Huk-Coburg VVaG (Policen). Prozentual legten unter den Marktgrößen die Huk-Coburg-Allgemeine (Verträge) respektive der LVM (Beiträge) am stärksten zu. Bei den Kontrakten verlor die Provinzial am stärksten, während die Axa das niedrigste Prämienwachstum zu verzeichnen hatte.

Die deutschen Hausratversicherer hatten Ende 2022 laut den „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft 2023“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 27,2 Millionen Verträge im Bestand. Das waren 0,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 23.3.2023).

Allianz Versicherung mit den meisten Policen

Die meisten Policen auf Ebene der Gesellschaften gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG (fast 2,8 Millionen). Dahinter folgen die Generali Deutschland Versicherung AG mit knapp 1,7 Millionen Kontrakten und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit fast 1,5 Millionen Verträgen.

Dies ist dem „Branchenmonitor 2017-2022: Hausratversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. Die Untersuchung erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer in dieser Sparte mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Auf den weiteren Plätzen

Die Positionen vier bis acht belegen die Axa Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Provinzial Versicherung AG. Sie weisen ebenfalls siebenstellige Vertragsbestände aus.

An neunter und zehnter Stelle liegen mit jeweils über 900.000 Policen der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Ergo Versicherung AG.

Zwischen plus 62.000 und minus 17.000 Versicherungsverträge

Die Hälfte der vorgenannten Marktgrößen mit mehr als 900.000 Kontrakten konnte im Vergleich zu 2021 zulegen. Die größte absolute Steigerung schaffte die Allianz (plus 61.789 Verträge). Die größten Einbußen hatte andererseits die Provinzial zu verzeichnen (minus 17.248 Policen).

Prozentual gemessen kam die Huk-Coburg-Allgemeine mit annähernd drei Prozent auf die kräftigste Steigerung. Auch zwei weitere Branchengrößen agierten besser als der Markt. So legten Allianz und LVM um jeweils über zwei Prozent zu. Unterdurchschnittliche Zuwachsraten schafften der Huk-Coburg VVaG und die R+V.

Leicht im Minus befand sich die Ergo, während Generali, Axa und DEVK Allgemeine Einbußen von jeweils knapp einem Prozent hinnehmen mussten. Bei der Provinzial schrumpfte der Bestand um fast 1,7 Prozent.

Durch die unterschiedlichen Entwicklungen gab es im Vergleich zum Vorjahr einige Positionsveränderungen in der Rangliste. So schob sich die Huk-Coburg-Allgemeine dank des starken Wachstums an der R+V vorbei auf Platz fünf. Die DEVK Allgemeine überholt die Provinzial und findet sich nun an siebter Stelle wieder.

Prämienvolumen: Provinzial an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2022 branchenweit auf über 3,4 Milliarden Euro (plus 3,2 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz (fast 419 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämie) an der Spitze, gefolgt von der Generali (knapp 199 Millionen Euro).

An dritter Stelle liegt – fünf Plätze besser als nach Verträgen – die Provinzial (gut 172 Millionen Euro). Die Position vier (wie bei den Kontrakten) belegt die Axa (164 Millionen Euro). An fünfter und sechster Stelle liegen die R+V (einen Rang besser als nach Kontrakten) mit 146 Millionen Euro und der LVM mit knapp 141 Millionen Euro (drei Plätze besser als nach Policen).

Dahinter folgen der Huk-Coburg VVaG (vier Plätze schlechter als nach Verträgen) mit fast 140 Millionen Euro, die DEVK Allgemeine (einen Rang schlechter als nach Kontrakten) mit 126 Millionen Euro und die Ergo (eine Position besser als nach Policen) mit 124 Millionen Euro.

Die Huk-Coburg Allgemeine a.G. belegt mit gut 97 Millionen Euro gebuchter Bruttoprämie nur die zwölfte Position und ordnet sich damit sieben Ränge weiter unten ein als nach Verträgen.

LVM, DEVK Allgemeine und Allianz mit über fünf Prozent Steigerung

Die größten Steigerungsraten errechnen sich aus den Branchenmonitor-Daten mit jeweils über fünf Prozent für den LVM, die DEVK Allgemeine und die Allianz. Beim LVM fiel das Prämienwachstum mit 5,8 Prozent zwar stärker aus als vor Jahresfrist (4,1 Prozent). Laut Geschäftsbericht 2022 (PDF, 2,5 MB) wurde damit jedoch „die Planung vom Anfang des Jahres in Höhe von 6,6 Prozent knapp nicht erreicht“.

Während bei der DEVK Allgemeine die Zuwachsrate mit 5,4 Prozent auf Vorjahresniveau lag, konnte die Allianz ihr Wachstumstempo von 2,0 auf 5,3 Prozent mehr als verzweieinhalbfachen.

Bei den Kölnern erhöhten sich die Durchschnittsprämien von 116,46 auf 123,87 Euro (plus 6,4 Prozent), wodurch es von der 27. auf die 25. Position nach oben ging. Beim Marktführer ging es nicht einmal halb so stark bergauf, und zwar von 147,50 auf 151,84 Euro. Nur vier der 50 aufgelisteten Akteure kamen zuletzt auf höhere Werte.

Generali, Provinzial, Huk-Coburg VVaG, R+V und Ergo legten mit jeweils um die zwei Prozent nur unterdurchschnittlich zu. Um weniger als ein Prozent wuchs die Axa.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Was die Profitabilität angeht, so landeten die Branchengrößen versicherungstechnisch mehrheitlich in der Gewinnzone. Nur drei von ihnen gaben mehr für Schäden und Kosten aus als an Beiträgen eingenommen wurden (29.1.2024).

Der „Branchenmonitor 2017-2022: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.