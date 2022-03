Dies sind die besten Krankenkassen

23.3.2022 – Von 73 untersuchten Körperschaften konnten mit der Securvita BKK und der AOK Plus nur zwei Akteure im Test von Krankenkasseninfo.de mit der Bestnote 1,0 punkten. Knapp dahinter folgen die BKK Exklusiv und die BKK SBH (jeweils 1,1). Für den Test wurden über 80 Wertungskriterien herangezogen.

WERBUNG

Die Krankenkassennetz.de GmbH hat 73 Krankenkassen unter die Lupe genommen und die Ergebnisse auf der Webseite ihres Vergleichsportals Krankenkasseninfo.de veröffentlicht.

Was bewertet wurde

Der Test berücksichtigt nach eigenen Angaben vor allem solche Bereiche, in denen sich abseits des einheitlichen Leistungskatalogs Unterschiede zeigen. Als Beispiele werden die Segmente Prävention, Vorsorgeuntersuchungen und freiwillige Satzungsleistungen genannt.

Auf dem Prüfstand standen etwa auch die Konditionen für Wahltarife, Hausarztverträge oder DMP- und Bonusprogramme. Untersucht wurden insgesamt 89 Kriterien von A wie App bis Z wie Zusatzleistung. In welcher Gewichtung diese in die Gesamtnote eingingen, geht aus dem vorliegenden Datenmaterial nicht hervor.

Ein Schwerpunkt des Tests liege auf dem digitalen Service, wird weiter mitgeteilt. „Denn in Zeiten von Homeoffice und Lockdown-Schließungen kommt es auf neue technische Möglichkeiten an:

Welche Krankenkassen bietet direkten Kontakt via App, Chat oder einer 24/7-Hotline? Welche Kasse hilft digital bei der Koordination der Impftermine, ermöglicht den sicheren Upload sensibler Unterlagen und hat bereits ihr Bonusprogramm digitalisiert?“, heißt es weiter.

Tester mit guter Nachricht

Einer der Prüfpunkte war auch der Zusatzbeitrag, der für das laufende Jahr zwischen 0,3 Prozent (BMW BKK) und 2,5 Prozent (BKK24) liegt. Dabei haben zehn der insgesamt nur noch 97 Kassen (VersicherungsJournal 10.1.2022) um bis zu 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Andererseits haben 19 Akteure um bis zu 0,9 Punkte erhöht (8.2.2022).

„Die Beiträge steigen weiter, so viel steht fest. Die gute Nachricht ist, dass es noch günstige Krankenkassen gibt, deren Versicherte keine Leistungsabstriche oder ein Service-Minus hinnehmen müssen. Unser Test hilft so bei der Entscheidung für oder gegen einen Krankenkassenwechsel“, so Jürgen Kunze, Geschäftsführer der Krankenkassennetz.de GmbH, die das Portal betreibt.

Die besten Kassen 2022

Zwei Körperschaften erhielten im aktuellen Test die Bestnote 1,0. Zu diesem Duo gehört wie im Vorjahr (6.4.2021) die bundesweit geöffnete Securvita BKK und neuerdings die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen.

Die BKK24, die im Vorjahr noch die Bestnote erhalten hatte, findet sich aktuell nur noch im Mittelfeld wieder (Note: 1,6). Die Körperschaft hatte wegen einer finanziellen Schieflage (Medienspiegel 3.8.2021, 30.8.2021, Medienspiegel 2.9.2021) den Zusatzbeitrag im vergangenen Sommer auf 2,5 Prozent erhöhen müssen. Eine Senkung soll für das erste Halbjahr 2022 angedacht sein (Medienspiegel 7.11.2021).

Aus der Spitzenquartett des Vorjahres mit der Höchstnote herausgefallen sind auch die bundesweit geöffnete BKK VBU und die in Baden-Württemberg geöffnete BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH). Erstere erhielt aktuell mit 1,3 die drittbeste Note, Letztere mit 1,1 die zweitbeste. Gleichauf mit der BKK SBH liegt die BKK Exklusiv.

Der Branchenprimus Techniker gehört mit einer Testnote von 1,3 zu den 16 besten Akteuren. Die Barmer und die DAK-Gesundheit, die an zweiter und dritter Stelle im Mitgliederranking liegen (18.1.2022), landeten mit jeweils einer 1,5 nur an 30. Position.