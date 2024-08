Dies sind die Autoversicherer mit den zufriedensten Kunden

23.8.2024 – Die Kfz-Versicherer erreichen aus Kundensicht zwar immer noch relativ hohe, jedoch zuletzt wieder gesunkene Zufriedenheitswerte. Dabei sind Direktversicherungskunden ein bisschen zufriedener mit ihrem Anbieter als Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz. Am besten schnitten laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität die Huk-Coburg und die Provinzial bei den Filial- sowie die Cosmos und die Huk24 bei den Direktversicherern ab. Die vier genannten Akteure erhielten als einzige Testkandidaten die Höchstnote „sehr gut“.

Direktversicherungskunden sind mit ihrem Autoversicherer ein Stück weit zufriedener als Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz (Filialversicherer). Zu diesem recht überraschenden Ergebnis kommt die Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2024“.

Für die Untersuchung hat die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG zwischen März und Juli im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH erwachsene Kfz-Versicherungskunden online befragt. Insgesamt kamen auf diesem Weg 3.701 Kundenurteile zusammen (Filial: 2.499; Direkt: 1.202).

Direktversicherer im Rückwärtsgang

Kunden von Direktversicherern vergaben mit im Schnitt 76,1 von 100 möglichen Punkten eine „gute“ Bewertung. Auch die Filialversicherer erzielten ein „gut“, schnitten aber mit durchschnittlich 75,9 Punkten minimal schlechter ab.

In beiden Segmenten war eine rückläufige Entwicklung zu beobachten. Diese fiel bei den Direktversicherern mit 2,4 Punkten sechsmal so groß aus wie bei den Filialversicherern. Letztere erreichten auf Neunjahressicht ihr zweitbestes Ergebnis nach dem Topwert im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 16.8.2023). Die Direktversicherer schnitten nur zwischen 2016 und 2018 schlechter ab.

So wurde bewertet

In die Gesamtbeurteilung floss die Zufriedenheit in den drei Leistungsbereichen Preis-Leistungs-Verhältnis (25 Prozent Gewichtung), Vertragsleistungen (25 Prozent) sowie Service (20 Prozent) ein. Berücksichtigt wurde neben erlebten Ärgernisse mit dem Kraftfahrtversicherer und der Weiterempfehlungsbereitschaft (jeweils zehn Prozent) auch das Segment „Transparenz/Verständlichkeit“.

Für die Bewertung in den Leistungsbereichen stand den Befragten eine fünfstufige Skala von -2 („sehr unzufrieden“) bis +2 („sehr zufrieden“) zur Verfügung. Bei den Ärgernissen wurde der Kundenanteil mit negativen Erfahrungen herangezogen, für die Weiterempfehlungsbereitschaft der Net Promoter Score (NPS).

Die Beurteilungen in den einzelnen Bereichen wurden auf eine 100-Punkte-Skala umgerechnet und mit den entsprechenden Gewichtungsfaktoren zu einer Gesamtpunktzahl verdichtet. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt. Für die Bestnote waren 80 Zähler erforderlich.

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf alle 24 bewerteten Filial- sowie elf der zwölf bewerteten Direktversicherer zu.

Die Autoversicherer…

In der Gesamtwertung schnitten bei den Filialversicherern wie in den vier Vorjahren (VersicherungsJournal 12.8.2022, 29.7.2021, 24.7.2020) die Huk-Coburg Versicherungen am besten ab. Der Akteur war nur einer von zwei Anbietern mit Vermittlernetz, die über 80 Punkte und damit ein „sehr gut“ schafften.

Dies gelang aktuell auch den Provinzial Versicherungen, die sich um über drei Punkte und eine Notenstufe verbesserten und vom siebten auf den Silberrang nach oben kletterten. Die WGV-Versicherung AG landete erneut an dritter Stelle, während sich die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG von acht auf vier verbesserte. Die beiden vorgenannten Testkandidaten erzielten jeweils um die 79 Zähler.

Dahinter folgen mit 78 bis knapp 77 Punkten die DEVK Versicherungen (von zwei auf fünf), der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (von vier auf sechs) sowie die beiden neu in der Spitzengruppe vertretenen Akteure Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und Allianz Versicherungs-AG.

Die ADAC Autoversicherung AG, die vor fünf Jahren (18.7.2019) noch an der Spitze und im Vorjahr an fünfter Position gelegen hatte, findet sich aktuell an letzter Stelle wieder. Sie büßte satte sechs Zähler ein.

…mit den zufriedensten Kunden

Bei den Direktversicherern liegt ein weiteres Mal die Cosmos Versicherung AG an der Spitze – mit aktuell „sehr guten“ 83,9 Punkten. Sie erhielt in allen sechs Testsegmenten die beste Bewertung. Knapp dahinter folgt erneut die Huk24 AG (80,8 Zähler).

Den Bronzerang sicherte sich als Erstes von acht „guten“ Unternehmen die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A. Sie schrammte mit 79,9 Punkten nur hauchdünn an der Topbewertung vorbei.

Die Top Fünf komplettieren die Verti Versicherung AG und die Allianz Direct Versicherungs-AG, die jeweils auf gut 87 Punkte kamen. Dabei zog Friday an Verti vorbei.

Die Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2024“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro per E-Mail erworben werden.