Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

19.4.2022 – Die Allianz legte zu und eroberte in der aktuellen Auflage des weltweiten Versicherer-Markenwertrankings von Brand Finance den zweiten Platz zurück. An der Spitze steht der Konzern Ping An, der aber mit Folgen der Coronakrise in China zu kämpfen hat.

Chinesische Unternehmen dominieren den Versicherungsmarkt. Vier Gesellschaften aus dem Reich der Mitte sind unter den Top-Ten der Weltspitze. Nur ein deutscher Konzern spielt ganz vorne mit: Die Allianz eroberte den zweiten Platz zurück, nachdem sie im Vorjahr auf den Bronzerang zurückfiel (VersicherungsJournal 30.4.2021).

Das ist ein Ergebnis des aktuellen, weltweiten Rankings „Brand Finance Insurance 100 2022“. Die Aufstellung hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc veröffentlicht.

So wird der Markenwert berechnet

Den Markenwert berechnen die Berater nach Höhe der Lizenzgebühren, die ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Rechte an der Marke noch erwerben müsste.

Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können, so Brand Finance zu den Angaben. Eine Umrechnung in Euro erfolgt deshalb nur zur besseren Einordnung.

Ping An verliert wegen Coronakrise an Wert

Mit über 23,1 Milliarden US-Dollar (umgerechnet knapp 21,2 Milliarden Euro, Stand 14. April 2022) ist die Allianz die zweitwertvollste Versicherermarke der Welt. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Wert um 15 Prozent zu.

Besser als der Münchener Konzern schneidet nur die chinesische Ping An mit einem Markenwert von 42,9 Milliarden US-Dollar (über 39,3 Milliarden Euro) ab. Allerdings ging es für die Gesellschaft vier Prozent abwärts. Im Vorjahr hätte die Marke noch rund 44,8 Milliarden US-Dollar gekostet. Als Grund sieht Brand Finance die Auswirkungen der Pandemie in China auf den Versicherer.

Auf dem dritten Platz steht jetzt China Life. Für den Versicherer hat Brand Finance einen Wert von knapp 22,9 Milliarden US-Dollar (etwa 21 Milliarden Euro) errechnet.

Ping An verteidigte damit zum fünften Mal (23.1.2020, 23.1.2019, 1.3.2018) die Spitzenposition. Vor fünf Jahren waren die Chinesen an der Allianz vorbeigezogen (6.2.2017). Die Münchener hatten in den beiden Jahren zuvor noch in Front gelegen (2.2.2016, 19.2.2015).

Canada Life unter den Top-Ten

Ebenfalls auf zweistellige Milliarden-Markenwerte (in US-Dollar) kamen die französische Axa auf Platz vier, gefolgt vom chinesischen Konzern CPIC. Der amerikanische Versicherer Geico ist mit einem Plus von 18 Prozent auf Platz sechs aufgestiegen und hat die chinesische AIA auf Rang sieben verwiesen.

Dahinter folgen mit Markenwerten von jeweils über elf Milliarden US-Dollar die amerikanische Progressive und die indische LIC. Mit einem Markenwertzuwachs von 51 Prozent stieg Canada Life vom sechszehnten auf den zehnten Rang auf. Im aktuellen Ranking beziffert Brand Finance den Wert der Kanadier auf 10,8 Milliarden US-Dollar (etwa 9,9 Milliarden Euro).

„Die Marke Canada Life hat während der Pandemie eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt, die durch die erfolgreiche Integration der verschiedenen Unternehmen, die sie in den letzten Jahren erworben hat, gestärkt wurde“, so Brand Finance in einer Mitteilung.

In die Top 25 schafften es fünf weitere europäische Versicherungskonzerne:

die italienische Generali (von 14 auf 16),

die Poste Italiane (von 21 auf 18),

die schweizerische Zurich (von 13 auf 19),

die britische Aviva (von 18 auf 21) und

die Munich Re (von 23 auf 25).

Weitere Rankings

Im Ranking „Brand Finance Global 500“ vom Januar sieht die Rangfolge auf den ersten Plätzen unter den Top-Unternehmen der Branche ähnlich aus (27.1.2022).

Im Interbrand-Ranking setzte sich die Allianz weiter vom Rivalen Axa ab. Die Deutschen platzierten sich im Markenwert-Vergleich ganze 14 Plätze vor den Franzosen. Allerdings fehlen in dieser Auswertung die asiatischen Anbieter, was einen weltweiten Vergleich nicht möglich macht (22.10.2021).

Wie sich das Ranking mit Blick auf die Unternehmenskennzahlen unter den europäischen Anbietern darstellt, wertet jährlich die spanische Mapfre-Gruppe aus. Hier steht die Axa in der Gesamtbetrachtung auf dem Sieger-Podest, gefolgt von der Allianz (27.7.2021).